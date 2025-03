Fonte: Getty Images Lacock, il villaggio delle Cotswolds dove sono stati girati alcuni film di Harry Potter

Dopo sette libri, otto film e una serie Tv in uscita tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, vi portiamo là dove tutto è cominciato: il villaggio dove è nato e cresciuto Harry Potter, il maghetto più famoso del mondo. Il villaggio a cui è ispirato il primo film “Harry Potter e la pietra filosofale” uscito nel 2001 è Lacock, che nel film è Budleigh Babberton, un paese di case fatte di pietra grigia risalenti al XVIII secolo, alcune con le facciate a graticcio tipiche delle Cotswolds, una bellissima zona collinare che si trova alle porte di Londra, nell’Inghilterra del Sud.

Lacock, il villaggio delle Cotswolds

Il villaggio di Lacock è sotto la tutela del National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty National Trust fin dal 1944. Fino a quando non venne girato Harry Potter, era famoso per la sua splendida abbazia, fondata come convento da Ela FitzPatrick, terza contessa di Salisbury, nel 1232 e riconvertita in una residenza da Sir William Sharington nel 1539. Lacock Abbey oggi ospita anche il Fox Talbot Museum of Photography, dedicato ai primi esperimenti nel campo della fotografia da William Henry Fox Talbot nel 1835. È tuttora visibile la finestra attraverso la quale Talbot scattò la prima foto della storia.

Le location di Harry Potter a Lacock

L’abbazia non poteva non essere una delle location di Harry Potter: è qui che è nata la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Per ambientare la mitica Hogwarts sono stati usati alcuni esterni ma anche alcune aule interne. Si riconoscono, per esempio, i corridoi del chiostro visti nella “Pietra Filosofale”.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

La Sacrestia, alla quale si accede da uno dei corridoi del chiostro, è la classe di Pozioni del Professor Piton e oggi c’è un vero e proprio pentolone di ghisa che viene usato per scattarsi selfie. La Sala Capitolare dell’abbazia di Lacock è stata usata come location di numerose stanze di Hogwarts. La più famosa è la stanza in cui Harry si nasconde la notte in cui rovista nella Sezione Proibita nella “Pietra filosofale”, per sfuggire al custode Gaza e trova lo Specchio delle Brame.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Girovagando per il piccolo villaggio, che conta all’incirca un migliaio di abitanti, non ci si deve stupire se s’incontrano fan del maghetto con indosso un lungo mantello nero e una bacchetta in mano. Questo è il paradiso dei selfie per gli addicted dei romanzi e dei film dedicati a Harry Potter perché molti degli edifici sono stati usati come set del primo episodio della saga, del secondo “Harry Potter e la camera dei segreti” del 2002 e del sesto, “Harry Potter e il principe mezzosangue” del 2009. Andiamo per ordine.

A Lacock si trova la casa dove vivono i genitori del piccolo Harry, James e Lily, il Cottage dei Potter. È qui che, durante una notte buia e tempestosa, Voldemort spalanca il cancelletto di legno – che c’è veramente ed essendo una proprietà privata è bene lasciarlo chiuso – ed entra nel giardino per uccidere i Potter, dando così inizio alla saga.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

All’ingresso del paese, in Church Street, la strada principale del villaggio, si riconosce il luogo dove si trovano Albus Silente e Harry in “Harry Potter e il Principe Mezzo Sangue” quando cercano il Professor Lumacorno per riportarlo a Hogwarts. Nella scena del film, al centro dell’incrocio c’è una colonna medievale che in realtà non esiste.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Superata Church Street e procedendo su Cantax Hill, si incontra la casa dove si nasconde Lumacorno e dove viene trovato travestito da poltrona. Sempre su questa via, al civico 6, si trova il Sign of the Angel, un piccolo Inn che, oltre a essere un ristorante, offre anche alcune camere in affitto, ben riconoscibile dall’esterno perché è qui davanti – nel film si chiama Babberton Arms – che Harry e Albus Silente reclutano Lumacorno.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Altri film girati a Lacock

Il villaggio di Lacock è sempre stato apprezzato dai registi, tanto che sono molti i film che vi sono stati ambientati oltre a Harry Potter. Lacock, e in particolare l’Abbazia di Lacock, fu una delle location del film del 1958 “La spada di d’Artagnan”. Poi vi furono girate alcune scene del film con Cary Grant e Deborah Kerr “L’erba del vicino è sempre più verde” (1960). Nel 1984, nel villaggio e nell’abbazia venne ambientata miniserie televisiva “Robin Hood”, nel ’95 ci girarono alcune scene della miniserie “Pride and Prejudice” con Colin Firth e nel 2008 fu il set del film con Natalie Portman “L’altra donna del re”. Passeggiare in questo villaggio delle Cotswolds è come fare un viaggio indietro nel tempo, una vera fiaba.