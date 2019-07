Perché visitare Patrasso, la città greca famosa per la street art

editato in: da

I muri sono la sua tela: le opere dello street artist Millo

Ogni anno a Patrasso, in Grecia, si tiene un evento artistico che, col tempo, è diventato talmente importante da attirare in città nomi di fama mondiale. Si tratta di ArtWalk – International Street Art Festival Patras e, tra le numerose iniziative, alcuni street artist adottano le facciate vuote dei palazzi per creare murales artistici. Vere e proprie opere d’arte che poi restano lì, ad abbellire i quartieri più periferici di Patrasso e le zone dove, finora, non arrivavano i turisti. Patrasso è così diventata la città più famosa della Grecia per i graffiti e per la street art.

Ci sono opere di Millo – nome d’arte di Francesco Camillo Giorgino, che ha lasciato lavori in tantissime città, tra cui anche a Milano – , dell’australiano Mike Makatron, dello spagnolo Taquen, dell’americano A Squid Called Sebastian, del greco KLE e di moltissimi altri. Oltre agli itinerari classici, infatti, sono molti i turisti che visitano la città greca per il suo museo open air. Basta passeggiare per le strade per imbattersi improvvisamente in un gigantesco murale che non è soltanmto un disegno colorato, ma un’opera dal valore artistico e che ha l’intento di lanciare un messaggio.

Lo stesso Millo ha spiegato il significato della sua “Blue Trail” (“pista blu”): “La città si affaccia su una bellissima baia da cui appare chiaro il motivo per cui tutti i miti, le leggende e la magia dell’antica Grecia siano ancora vivi e da cui è impossibile perdere l’occasione di sognare guardando il mare in una notte stellata”. Della Grecia, a parte la Capitale Atene, è un po’ il simbolo culturale, tanto da essere stata scelta, nel 2006, come Capitale europea della cultura.

Questa città del Peloponneso è sempre stata famosa per la sua gioia di vivere. Famoso è per esempio il suo carnevale, che non ha nulla da invidiare a quello di Rio de Janeiro. Proprio come accade in Brasile, anche qui si lavora tutto l’anno in vista del carnevale, che vede balli, carri, feste in maschera e la celebre caccia al tesoro, un’usanza che esiste fin dal 1966.

Ma ogni giorno i giovani della città amano ritrovarsi nei locali del centro per fare festa, il cuore della città è fatto di pittoreschi vicoli e piazze su cui si affacciano taverne e bar, come la piazza Gheorghiou, la più famosa, da dove partono le sfilate del carnevale. Strade con arcate, monumenti, fontane e di bellissime case tradizionali.

L’edificio più iconico di Patrasso è il castello bizantino, fatto costruire dall’Imperatore di Bisanzio Giustiniano I. Si erge sulle rovine dell’antica acropoli e testimonia la tumultuosa storia della città. Il teatro Romano all’aperto, con la sua magnifica vista sulla città, ospita tutto l’anno eventi culturali.

Ma c’è un altro edificio altrettanto famoso, ma iper moderno, che svetta su Patrasso: è il ponte Rio Antirio, il ponte strallato più lungo al mondo, un fantastico esempio di ingegneria. Non solo è bello da vedersi, ma il ponte ha contribuito enormemente allo sviluppo economico di tutta la Grecia occidentale.

È stato soprannominato “ponte di Poseidone” e, con i suoi 2.883 metri di lunghezza e i 164 di altezza dei piloni portanti domina il panorama della zona. La sua costruzione, nel 2004, ha ridotto a cinque minuti il tempo per passare da una riva all’altra, rispetto ai 45 impiegati con il traghetto.