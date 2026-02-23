Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock La splendida spiaggia di Nungwi a Zanzibar

Pasqua 2026 è attesa per il 5 aprile, un ottimo periodo per organizzare un viaggio al caldo. Con ponti e la chiusura delle scuole, c’è modo di partire per una vacanza al caldo godendosi un paradiso da scoprire.

In molte destinazioni tropicali è la fine della stagione delle piogge, o l’inizio di quella secca, dipende da dove guardate. I prezzi non sono ancora ai livelli di luglio, il turismo di massa in certi posti non è ancora arrivato e il clima regge. Non è una garanzia assoluta, il meteo non lo è mai, ma le probabilità sono dalla vostra parte. Ecco 5 mete top dove andare a Pasqua 2026 al caldo.

Zanzibar in Tanzania

Se cercate il “mal d’Africa” in una versione più dolce e accessibile, l’arcipelago di Zanzibar è la vostra destinazione. Dovete assolutamente perdere un pomeriggio tra i vicoli di Stone Town: è un labirinto di porte intagliate, mercati che sanno di chiodi di garofano e una storia che trasuda da ogni muro di corallo.

Poi, però, scegliete la costa nord per evitare il fenomeno estremo delle maree se volete nuotare tutto il giorno, oppure la costa est se amate quel paesaggio lunare che si crea quando l’acqua si ritira per centinaia di metri. Le spiagge di Nungwi e Kendwa vi regaleranno tramonti che non hanno bisogno di filtri Instagram. È il posto ideale per disconnettersi: scarpe nel trolley e piedi nudi per tutta la settimana.

iStock

Nosy Be in Madagascar

Non è la destinazione più semplice della lista, e forse è proprio il motivo per cui continua ad attirare viaggiatori curiosi. Nosy Be è un paradiso, ma il Madagascar è tutto da scoprire. A Pasqua la stagione delle piogge sta finendo e la natura esplode in un verde che fa male agli occhi. Vedrete lemuri che vi osservano curiosi e foreste di baobab che sembrano disegnate da un illustratore fantasy.

È un viaggio più selvaggio rispetto agli altri. Fate un’escursione a Iranja, due isole collegate da una striscia di sabbia bianca che scompare con l’alta marea.

Isla de Viequas a Portorico

Se state cercando una fuga pasquale all’insegna del caldo e della meraviglia, l’Isla de Vieques a Portorico è una meraviglia. Il vero gioiello dell’isola è la celebre Bahía Bioluminiscente, un ecosistema magico dove l’acqua si illumina di un blu elettrico a ogni minimo movimento. Non è solo un’esperienza suggestiva: è un primato mondiale. La baia è stata infatti inserita tra le spiagge più spettacolari e uniche al mondo nei prestigiosi Traveller’s Choice – Best of the Best 2026 di Tripadvisor.

Muscat in Oman

Negli ultimi anni l’Oman è diventato una delle alternative più convincenti per chi cerca caldo senza puntare ai tropici classici. A Pasqua il clima è ideale: caldo pieno durante il giorno, serate ancora piacevoli.

Muscat è una capitale ordinata, quasi silenziosa rispetto ad altre città del Golfo. Moschee bianche, souk profumati di incenso e un lungomare perfetto per iniziare a entrare nell’atmosfera. Ma il vero viaggio comincia quando uscite dalla città.

Potete dormire nel deserto di Wahiba Sands, tra dune color rame che cambiano forma con la luce, oppure raggiungere i wadi, canyon naturali con piscine d’acqua smeraldo dove si può fare il bagno anche quando fuori il termometro sale.

Tenerife in Spagna

Se non volete cambiare continente, puntate dritti sulle Canarie, ma scegliete Lanzarote. Andate al parco del Timanfaya per vedere i vulcani da vicino e poi riparatevi dal vento nelle vigne della Geria, dove il vino cresce in buche scavate nella cenere. È l’isola per chi ama il trekking, il surf o semplicemente guidare con il braccio fuori dal finestrino guardando l’Atlantico che si infrange sulle scogliere nere.