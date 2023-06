In questo paradiso terrestre puoi percorrere le orme di Ernest Hemingway

Fonte: iStockPhoto, foto di Anouchka L'ingresso per visitare la casa museo di Ernest Hemingway a Key West

Forse camminando nelle stanze di questa casa potresti sentire ancora il ticchettio della macchina da scrivere, e non una qualunque, ma quella di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, che ha ricevuto anche il Premio Nobel per la letteratura. Siamo in Florida a Key West, nella casa – museo di Ernest Hemingway, una location che vale la pena visitare soprattutto se si programma una visita in questa splendida cittadina nella zona più a sud degli Stati Uniti.

L’edificio è affascinante, sembra un vero e proprio paradiso terrestre, e ricorda le architetture tipiche di quest’area, inoltre è ancora abitato: la casa, infatti, ospita ben 60 gatti. Tra le altre peculiarità dispone di una piscina interrata, un lusso per l’epoca, e un lussureggiante giardino.

Key West, la casa museo di Ernest Hemingway

A Key West Ernest Hemingway ha vissuto per diversi anni, e nella sua casa, un suggestivo edificio in stile coloniale, ha scritto alcune delle sue opere più celebri. Oggi è possibile visitare la struttura, respirare i luoghi in cui il Premio Nobel ha dato vita alle sue storie e sentirsi un po’ parte di quella magia che scaturisce dalle dita e dalla mente di scrittori del suo calibro.

Ernest Hemingway è arrivato nella cittadina della Florida nel 1928, insieme alla seconda moglie Pauline, ma soltanto nel 1931 si sono trasferiti nella casa che si trova in Whitehead Street. L’edificio risale al 1851, l’architettura è un perfetto esempio di stile coloniale spagnolo. Quando è stata acquistata era in rovina, ma questo non ha impedito allo scrittore e alla moglie di intuire la meraviglia che sarebbe diventata dopo i lavori: un vero e proprio paradiso terrestre.

Tra le sue peculiarità la grande piscina interrata, la prima dell’epoca nella cittadina, che si trova nel parco che circonda la dimora. Inoltre, l’arredamento richiama i tanti viaggi che Hemingway ha compiuto nel corso della sua vita. La coppia poi si è separata nel 1940, ma lo scrittore (che successivamente si è trasferito a Cuba con la terza moglie) ha continuato a visitare la cittadina della Florida.

Gli ospiti speciali della casa di Hemingway

Nella casa di Key West vivono ancora oggi degli ospiti davvero speciali: si tratta di circa 60 gatti accomunati da una particolarità. Molti di loro, infatti, sono polidattili, ovvero hanno sei dita. La metà in maniera visibile, tutti comunque sono portatori del gene, come viene spiegato sul sito della Hemingway Home.

Pare, inoltre, che alcuni di questi felini che abitano nel parco del museo, siano discendenti di Biancaneve, il gatto che lo scrittore Premio Nobel aveva ricevuto in dono dal capitano di una nave. E, sempre in suo onore, ogni esemplare è stato chiamato con il nome di un personaggio famoso, proprio come faceva lui.

L’interno della casa

L’interno della casa di Hemingway è un viaggio in quelle che sono state le sue passioni come la pesca, a cui è dedicata una parete nel soggiorno. Ma non mancano la macchina da scrivere, foto di amici, testimonianze della sua vita per un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’uomo dietro l’autore tanto celebre e amato in tutto il mondo. All’esterno, oltre a una particolare fontana a forma di nave, si trova anche il suo studio dove lavorava ogni giorno.

L’edificio è aperto ogni giorno dalle nove del mattino alle cinque del pomeriggio. La cittadina di Key West, poi, vale la pena di essere visitata: affascinante, ricca di locali, fa immergere ancora di più in quell’atmosfera in cui sembra di poter ricalcare le orme del grande scrittore.