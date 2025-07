Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Spiaggia del Garbi di Calella, in Spagna

Se cercate una di quelle località di mare capaci di affascinare per le loro distese di sabbia che si infuocano al tramonto, per le tipiche vibes della vita spagnola più autentica, e per il mix perfetto tra relax e movida, allora dovreste cercare quelle perle della Costa Brava meno conosciute, ma che non hanno nulla da invidiare a quelle più celebri. Una di queste è sicuramente Calella (da non confondere con Calella de Palafrugell, che si trova di poco più a nord): una località turistica a meno di un’ora d’auto da Barcellona dove trascorrere alcuni giorni di vacanza o in cui fare tappa se si sta organizzando un viaggio itinerante alla scoperta dei luoghi più incantevoli della Costa Brava.

Dove si trova Calella

Situata nella comarca del Maresme, lungo la Costa Brava spagnola, Calella è a metà strada tra le cittadine di Mataró e Blanes, e dista circa 60 km da Barcellona e 21 km dalla più famosa Lloret de Mar.

Come arrivare a Calella

Per raggiungere Calella dall’Italia, potete atterrare nella vicina Barcellona per poi servirvi di un treno fino a Barcellona-Saints, prendendo in seguito un altro treno della tratta Massenet-Massanes che, lungo il percorso, fa tappa a Calella. Se vi trovate invece in città, potrete prendere il treno R1, che parte mediamente ogni ora dalle stazioni di Sants, plaça Catalunya, Arc de Triomf ed El Clot.

In autobus, invece, potete prendere le linee 603 e la 614 della compagnia di autobus Sagalés, che collegano l’aeroporto El Prat di Barcellona il centro di Barcellona a Calella, in circa un’ora di viaggio.

Se noleggiate un’auto, invece, dovrete percorrere la C-32 che segue la costa fino a Calella, arrivando a destinazione in circa 45 minuti.

Cosa vedere a Calella

La città di Calella è circondata dal verde rigoglioso del Parque de El Montnegre i el Corredor, e il suo agglomerato dai colori caldi e rassicuranti sembra tuffarsi nel Mar Mediterraneo. La purezza dell’acqua che bagna le coste di Calella e gli sforzi fatti dalla municipalità e dagli stabilimenti balneari per la cura e il rispetto dell’ambiente hanno fatto guadagnare più volte alla città il riconoscimento da parte dell’Unione Europea della Bandiera Blu.

Ma non è solo il mare a rendere Calella interessante dal punto di vista culturale e turistico, ma anche il suo centro storico, con i monumenti e i palazzi che si affacciano nelle viuzze che compongono il cuore pulsante della cittadina spagnola. Vediamo cosa non perdere a Calella durante tutto l’anno, grazie al suo clima mediterraneo che permette di viverla piacevolmente non solo in estate, ma anche nelle stagioni primaverili e autunnali (meno affollate).

Il centro storico di Calella

Iniziamo il nostro itinerario con una visita al centro storico di Calella, “La Casc Antic”, distribuito intorno alla chiesa di Santa Maria, un edificio in stile neoclassico, ma dalla facciata barocca, che si affaccia nella pittoresca Plaça de l’Església. Da ammirare nei dintorni anche la Casa dei Salvador risalente al XIV secolo, la Casa Sivilla, del XVI secolo, e ancora la cappella di San Quirze e Santa Julita.

Nel cuore di Calella si trova anche un interessante Museo del Turismo, ma c’è spazio anche per lo shopping e una pausa nei vari ristoranti e bar presenti.

Il faro

Dal centro storico di Calella si diramano varie vie e splendide passeggiate, fra cui quella che conduce fino al faro del 1859, costruito su di un promontorio, che domina tutta la costa; da questa posizione vi sembrerà di ammirare un quadro che ritrae uno scorcio di mare incantevole. Da qui potrai goderti la città di Calella, il mare e la costa, e persino intravedere le montagne del Parco Naturale del Montnegre e del Corredor.

A poca distanza su un promontorio che regala scorci panoramici sulla cittadina e le sue spiagge, potrete osservare anche Les Torretes: due torrette destinate alla telegrafia ottica, che un tempo erano disseminate su tutto il litorale, utilizzate per scopi militari fino alla metà dell’800. Oggi ne rimangono le rovine, che creano un suggestivo scenario da raggiungere con una piacevole camminata.

Il lungomare

Tra il centro storico e il mare si estende il viale Manuel Puigvert: qui potrete godere di lente passeggiate all’ombra (e al fresco durante le giornate estive) di centenari alberi di banane, mentre la nuova passeggiata di Garbi vi porterà a costeggiare il litorale.

Parque de El Montnegre i el Corredor

Come anticipato, uno dei luoghi naturali da raggiungere facilmente da Calella (e imperdibile) è il Parque de El Montnegre i el Corredor, che si estende per circa 15 mila ettari. Qui potrete rilassarvi al riparo dal solleone, ammirare alcuni esempi di flora come querce da sughero, pini, castagni, lecci e betulle e fra le loro fronde potreste avere la fortuna di avvistare qualche scoiattolo, oppure il picchio verde.

Parc Dalmau

Oltre al Parque de El Montnegre i el Corredor, Calella vanta un’altra area verde ottima da raggiungere con i bambini visto che sono presenti anche giochi a loro dedicati: il Parc Dalmau. Si tratta di un grande parco con un rigoglioso boschetto in cui si nasconde anche un curioso rifugio antiaereo risalente al 1937.

Spiagge di Calella

Se la città di Calella vanta spiagge con Bandiera Blu non possiamo non passare in rassegna quelle più grandi e famose, come Playa Gran, Playa de Garbi, e Playa de les Roques, per decidere dove regalarsi una giornata travolgente a “tutto mare”.

Playa Gran

Arrivando dal lungomare, potrete raggiungere facilmente Playa Gran, che in alta stagione è però decisamente affollata, nonostante sia di notevoli dimensioni (probabilmente a causa della posizione comoda e facilmente raggiungibile). Qui è possibile praticare sport acquatici e regalarsi un po’ di relax.

Playa Garbi

Nella zona degli alberghi, invece, avrete a disposizione Playa Garbi che potrete raggiungere tranquillamente facendo due passi. Adatta soprattutto alle famiglie, con mare pulito e tutti i servizi a a disposizione, con tanto si parco sportivo galleggiante a pochi metri dalla spiaggia per il divertimento di tutti.

Playa de las Roques

Mentre se vi recherete a sud del centro di Calella, verso il Parco naturale del Montnegre, troverete Playa de las Roques, una cala caratterizzata da scogliere bianche che si tuffano nel mare cristallino. Per raggiungerla dovrete servirvi dell’automobile; appena scesi, ad accogliervi ci sarà il profumo dei pini marittimi e un suggestivo faro che vi incanterà. Alcune zone di questa caletta spesso sono frequentate dai naturisti.

Vita notturna a Calella e festività

Se vi aspettate che Calella possa offrire la stessa confusione e la movida di altre località turistiche della Spagna occorre sapere che la vita notturna della città non è così “eccessiva”. Ovviamente sono presenti locali, bar e discoteche che offrono un divertimento più discreto e meno caotico. La vera movida si concentra nelle varie fiestas e nei party sulla spiaggia che proseguono fino al mattino. A Calella sono in programma manifestazioni imperdibili quali il Festival della Cantada D’Avaneres, la Fiera di Calella e l’Alt Maresme e la Festa della Birra, per quelli che non possono raggiungere l’Oktoberfest di Monaco di Baviera.