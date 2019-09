Musei ferroviari d’Italia: dove sono e perché visitarli

editato in: da

I musei ferroviari sono luoghi magici e affascinanti dove grandi e piccini possono scoprire la storia delle ferrovie italiana e l’evoluzione dei treni storici, ammirando dal vivo locomotive dell’800 e molto altro. Luoghi senza tempo che permettono di riscoprire tutto il fascino del mondo dei treni in cui gli appassionati del settore, ma anche i semplici curiosi, possono trovare tante informazioni interessanti.

In Italia i musei ferroviari non sono in realtà molto conosciuti, al contrario di quanto accade all’estero dove invece sono molto ricercati ed apprezzati sia dal pubblico adulto che da quello dei bambini. Eppure il nostro Paese è ricchissimo di musei ferroviari in cui poter ammirare le locomotive italiane storiche, i treni a vapore e i diorami ferroviari italiani, oltre a molto altro.

Nel Nord Italia, ad esempio, uno dei musei più celebri è il Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio. Si tratta di un’ex stazione FS situata a Trieste caratterizzata da una pregiata architettura risalente ai primi del Novecento.

In questo Museo è possibile ammirare una collezione di cimeli e rotabili ferroviari unica nel suo genere.

Sempre al Nord, ma spostandoci in Piemonte, troviamo il Museo Ferroviario Piemontese: qui si raccontano le storie dei treni, di chi li ha costruiti e di chi li ha guidati negli anni, ma anche di chi ci ha viaggiato, attraverso l’esposizione di mezzi ferroviari e di locomotive a vapore di ogni tipo.

Museo della Ferrovia nel Lazio

Scendendo verso il centro Italia, è possibile ammirare alcune carrozze ferroviarie italiane anche nel Lazio e, più precisamente, nel Parco museo ferroviario Roma Porta San Paolo: qui, all’interno di uno splendido giardino con palme e piante della macchia mediterranea, è possibile ammirare un’esposizione permanente di locomotori e tram storici restaurati.

La particolarità di questo polo museale, che prevede l’entrata sempre gratuita, è anche la sua speciale posizione al centro di Roma, nelle vicinanze di altri importanti monumenti storici. Sempre nel Lazio poi troviamo la Ferrovia Museo della Stazione di Colonna, sulla Via Casilina: un altro luogo in cui poter ammirare locomotive italiane storiche.

Locomotive storiche: luoghi del Sud Italia in cui ammirarle

Anche il Sud Italia e le isole sono ricche di musei ferroviari: nelle vicinanze di Napoli sorge infatti uno dei musei ferroviari più famosi, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, collocato appunto tra la città campana, Portici e San Giorgio a Cremano.

Questo museo è forse uno dei più importanti in assoluto visto che è proprio qui che sono nati i primi treni italiani: tra locomotive a vapore, elettriche, a corrente continua e locomotori diesel, si può ammirare anche la ricostruzione storica del primo convoglio della tratta Napoli-Portici, oltre al Treno Reale ed una parte del Treno Presidenziale.

Infine in Sardegna si possono trovare ben due musei ferroviari: il Museo delle Ferrovie della Sardegna e il Museo Ferroviario Sardo.

Nel primo, che si trova presso la stazione di Monserrato, è possibile ammirare locomotive a vapore e carrozze storiche, scoprendo la storia che ha portato alla nascita delle prime strade ferrate dell’isola.

Nel secondo invece, che si trova nei pressi di Cagliari, si possono ammirare esempi di storia locale supportati da reperti archeologici relativi anche alle storiche Ferrovie Reali Sarde.