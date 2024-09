Mont Tremblant, cosa vedere nei dintorni di Montreal

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Il pittoresco villaggio di Mont Tremblant in Québec, Canada

Incastonata nel cuore dei Monti Laurenziani del Québec, in Canada, Mont Tremblant è un’attraente località turistica conosciuta soprattutto per il suo rinomato comprensorio sciistico, ma che offre un’incredibile varietà di esperienze all’aria aperta durante tutto l’anno. Composto da tre distinti villaggi – il Villaggio Pedonale (Pedestrian Village), il Vecchio Villaggio (Old Village) e St-Jovite, noto anche come “Centre-Ville” – ognuno con il suo carattere e atmosfera, Mont Tremblant è immerso in una vasta area naturale di straordinaria bellezza, che include anche un parco nazionale, dove è possibile vivere avventure adrenaliniche o tranquille attività all’aria aperta circondati da paesaggi spettacolari.

In estate, gli appassionati di outdoor possono dedicarsi al ciclismo, all’escursionismo, al canottaggio, al golf e molto altro. Mentre in inverno, anche chi non è appassionato di sci trova numerose alternative, come il pattinaggio su ghiaccio, le gite in slitta trainata da cani, la motoslitta e la pesca sul ghiaccio.

Villaggio Pedonale atmosfera alpina

Situato ai piedi della montagna e delle piste da sci, il Villaggio Pedonale è la stazione sciistica vera e propria. Con i suoi edifici colorati, le boutique, i bistrot, le gallerie d’arte e una vivace vita sociale, ricorda un tipico borgo alpino europeo. Diviso in due aree – alta e bassa – il villaggio è collegato da una suggestiva cabinovia, “The Cabriolet”, che permette agli sciatori di raggiungere la vetta della montagna o di spostarsi agevolmente tra le due sezioni. L’ambientazione pittoresca, unita alla vicinanza alle piste da sci e alle numerose attività disponibili, rende il Villaggio Pedonale il punto di riferimento ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna del comfort e dello sport.

Vecchio Villaggio un angolo di pace

Il Vecchio Villaggio (Old Village) di Mont Tremblant, situato sulle rive del Lago Mercier, a meno di due miglia dal centro principale, offre un’atmosfera tranquilla e campestre e un’ampia gamma di alloggi, da accoglienti relais di campagna a romantici bed and breakfast. Rappresenta pertanto un rifugio ideale per chi cerca tranquillità e relax. Le sue stradine costeggiate da caffetterie, ristoranti, panetterie e boutique, creano un ambiente perfetto per passeggiare e scoprire le tradizioni locali. Per un po’ di movimento a ritmo slow c’è la pista da sci di fondo, che in estate si trasforma in un sentiero ciclabile, ottimo punto di partenza per esplorare le bellezze naturali della regione.

St-Jovite un tuffo nella storia

St-Jovite, il vivace centro di Mont Tremblant, è il più grande dei tre villaggi e vanta una storia che risale a oltre 100 anni fa. Nel tempo ha mantenuto il caratteristico fascino da piccolo borgo di montagna, affascinando i visitatori con le sue case storiche, i negozi di antiquariato, i ristoranti e i caffè all’aperto, che offrono un’esperienza unica di shopping e gastronomia e ospitano anche eventi culturali e artistici, come il Blues Festival e il Jazz Festival annuale. Gli ampi spazi verdi e i parchi pubblici invitano invece a rilassarsi all’ombra degli alberi, mentre la passerella sul Creek Clair offre una splendida vista sul corso d’acqua che sfocia nel fiume Diable.

Fonte: iStock

Parco Nazionale di Mont-Tremblant, un santuario della natura

Il Parco Nazionale di Mont Tremblant è un santuario naturale di incredibile bellezza che si estende per oltre 150 mila ettari nel cuore delle Monti Laurenziani. Fondato nel 1895, è uno dei parchi provinciali più antichi del Québec e il secondo più grande della regione, comprende sei fiumi, 400 laghi, innumerevoli ruscelli ed è l’habitat naturale per oltre 40 specie di mammiferi, inclusi lupi, alci, cervi, volpi, castori e orsi.

Le attività che si possono praticare all’interno del parco sono pressochè infinite: in estate, escursionismo, campeggio, ciclismo, kayak e pesca sono solo alcune delle possibilità. Mentre d’inverno, il parco si trasforma in un vero paradiso per gli appassionati di sci di fondo, racchette da neve ed escursioni in motoslitta. Per i più avventurosi, la Via Ferrata Du Diable, un avvincente percorso che combina elementi di escursionismo e arrampicata, offre un modo unico per esplorare le montagne del parco.

Frequentato non solo dagli appassionati di outdoor, ma anche dagli amanti della fotografia e dell’osservazione della fauna selvatica, il Parco Nazionale di Mont Tremblant è aperto tutto l’anno e accoglie i visitatori con diversi tipi di sistemazioni, dagli chalet nei boschi alle aree di campeggio perfettamente attrezzate.

Domaine Saint-Bernard, un parco ecoturistico

Situato nel cuore di Mont Tremblant, il Domaine Saint-Bernard è un parco ecoturistico di circa 600 ettari, perfetta combinazione di attività ricreative e contemplazione della natura, che offre un’esperienza immersiva nella natura. Con 45 chilometri di sentieri ideali per escursioni, mountain bike, sci di fondo e racchette da neve, è una destinazione perfetta per gli amanti delle attività all’aperto in ogni stagione.

Durante l’estate, il Lago Raynaud offre una delle migliori spiagge di Mont Tremblant, ideale per nuotare e rilassarsi, ma anche un’oasi di pace e tranquillità a pochi passi dal centro urbano. Il parco è inoltre sede del Velan Pavilion, che ospita il secondo telescopio più grande della provincia del Québec, che attira appassionati di astronomia con numerose attività di osservazione astronomica.

Le Petit Train du Nord, una pista ciclabile storica

Il Petit Train du Nord, conosciuto anche come “Il Piccolo Treno del Nord”, è il parco lineare più lungo del Québec e una delle principali attrazioni cicloturistiche della regione. Si tratta di una pista ciclabile di 232 chilometri che segue il tracciato di una vecchia linea ferroviaria costruita all’inizio del XX secolo che si snoda attraverso paesaggi spettacolari tra laghi, montagne, fiumi e torrenti.

Lungo il percorso, alcune vecchie stazioni ferroviarie sono state restaurate e trasformate in ristoranti, pub, centri informazioni e centri per la riparazione di biciclette, che offrono ai ciclisti l’occasione per una sosta ristoratrice. Chiuso ai veicoli a motore, il sentiero è sicuro e ben mantenuto e attira ciclisti da tutto il mondo con itinerari di tutti i livelli. Alcuni tratti possono essere esplorati in poche ore, mentre i percorsi più lunghi richiedono diversi giorni, con pernottamenti in tenda o nei pittoreschi bed & breakfast lungo il percorso. Più che una semplice pista ciclabile, il Petit Train du Nord è un viaggio attraverso la storia e la bellezza naturale del Québec, che unisce sport, cultura e gastronomia in un’esperienza indimenticabile.