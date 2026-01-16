Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

iStock/Netflix Le location di The Rip

Ideato e portato sullo schermo da Joe Carnahan, The Rip è un film poliziesco Netflix che racconta la storia di un’unità speciale antidroga operativa a Miami. Dopo che l’omicidio del loro comandante rimane irrisolto e l’indagine viene di fatto archiviata, il clima all’interno del dipartimento si fa pesante, segnato da frustrazione, rabbia e senso di impotenza. Per reagire a quella sconfitta, il gruppo decide di seguire una segnalazione anonima che li conduce sulle tracce di un presunto nascondiglio di un cartello.

Quella che sembra una semplice operazione di routine si trasforma però in qualcosa di molto più pericoloso: all’interno di una casa apparentemente abbandonata, gli agenti trovano una somma enorme di denaro. Da quel momento, le conseguenze si fanno sempre più complesse. La voce del ritrovamento si diffonde rapidamente, attirando attenzioni indesiderate e mettendo a dura prova l’equilibrio della squadra. I legami di fiducia iniziano a sgretolarsi, mentre sospetti e ambiguità spingono i protagonisti a guardarsi l’un l’altro con diffidenza, senza sapere chi stia davvero giocando pulito.

Interpretato da un cast di grande richiamo che comprende Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle e Catalina Sandino Moreno, il film si muove tra le strade frenetiche di Miami, sfruttando l’energia e le ombre della città per raccontare una discesa nel lato più oscuro del crimine e della lealtà messa alla prova.

Dove è stato girato

Le riprese principali di The Rip sono iniziate il 3 ottobre 2024 e si sono protratte fino alla fine dell’anno. Tuttavia, ulteriori scene sono state girate nel New Jersey nel novembre 2024. Le riprese si sono svolte tra California, New Jersey e Florida, con location principali nella contea di Los Angeles, nella contea di Hudson e a Miami.

Netflix

Da Los Angeles a Long Beach

Una parte consistente di The Rip è stata girata a Los Angeles, nel sud della California. Durante le riprese, la troupe è stata spesso avvistata in diverse zone della città, dove intere strade e quartieri sono stati trasformati scenograficamente per ricreare l’atmosfera di Miami. Ed è probabile che molte scene in interni siano state realizzate all’interno dei numerosi studi presenti nell’area, tra cui FilmStudioLA, Raleigh Studios Hollywood, Los Angeles Center Studios, Universal Studios Hollywood e Warner Bros. Studio.

Un’altra location chiave è stata la città costiera di Long Beach, che ha offerto ambientazioni ideali per rappresentare il volto marittimo di Miami. Il porto di Long Beach e le spiagge circostanti sembrano infatti essere stati utilizzati come equivalenti visivi della città della Florida. Oltre a The Rip, Los Angeles vanta una lunghissima tradizione cinematografica e televisiva, avendo ospitato nel tempo le riprese di numerose produzioni celebri. Tra i titoli più noti figurano Una Battaglia dopo l’Altra, Il Padrino, Pulp Fiction, The Wolf of Wall Street.

iStock

New Jersey

Oltre alla West Coast, la produzione si è spostata anche nel New Jersey, con diverse scene girate a Hoboken e nei dintorni. Le aree urbane variegate dello Stato si sono rivelate perfette per rappresentare ambientazioni diverse della storia. Nel novembre 2024, cast e addetti ai lavori sono stati avvistati in diverse aree della città di Bayonne, utilizzata come set per varie sequenze del film. Per esigenze di produzione, la lavorazione si è spinta inoltre poco più a nord, fino alla città di Moonachie, che ha ospitato ulteriori riprese della pellicola.

iStock

Miami, Florida

Sebbene The Rip sia ambientato nella vivace città di Miami (Florida), la base principale di produzione è stata Los Angeles. Tuttavia, secondo alcune fonti, una troupe ridotta si è recata nella vera Miami per girare diverse scene in esterni e inquadrature di ambientazione, con l’obiettivo di conferire maggiore autenticità al racconto. È quindi possibile riconoscere sullo schermo alcuni luoghi simbolo della città, tra cui il Porto di Miami, il Kaseya Center, la Panorama Tower, il Four Seasons Hotel Miami, il Southeast Financial Center, il One Thousand Museum e alcune delle spiagge più note della città.