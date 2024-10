I mercatini di Natale a Milano, tra luci scintillanti e momenti tradizionali

Tutte le informazioni per visitare i Mercatini di Natale a Milano, nella loro edizione del 2024: Piazza Duomo, Porta Romana, Oh Bej! Oh Bej! e molto altro.

Fonte: iStock Le luci di Natale in centro a Milano

Milano è una città che offre molto, in tutti i periodi dell’anno. Nel momento in cui si avvicinano le festività, alla già grande bellezza del capoluogo lombardo si aggiungono una serie di iniziative che portano un’atmosfera unica tra le strade e le piazze meneghine. Ce n’è per tutti i gusti: dalle iniziative per le famiglie a quelle capaci di coinvolgere chi ama il teatro o chi apprezza acquisti di alto livello.

L’arrivo dei Mercatini di Natale a Milano, affiancati dall’immancabile fiera tradizionale degli Oh Bej O Bej sono solo due delle ragioni per organizzarsi e trascorrere almeno una giornata in città per andare in cerca del regalo più bello o dell’occasione unica da mettere sotto l’albero.

Alcuni eventi saranno a disposizione di milanesi, turisti e viaggiatori per un lungo periodo mentre per altri sarà necessaria un po’ di programmazione, vista al breve durata. Quali saranno i mercatini di Natale di Milano che visiterai quest’anno?

Il mercatino di Natale di Piazza Duomo

Uno dei mercatini di Natale più ammirati e frequentati di Milano è quello che si svolge ogni anno in Piazza Duomo, sotto lo sguardo imponente della cattedrale, della Galleria e di Palazzo Reale. Il comune allestisce le classiche casette in legno che vengono occupate da artigiani e commercianti pronti a proporre decorazioni natalizie di ogni genere, nonché prodotti di gastronomia sia tipicamente lombardi che provenienti da altre parti d’Italia.

Questo mercatino sono particolarmente scenografici anche grazie alla presenza del consueto albero di Natale di Piazza Duomo, elemento immancabile che ogni anno cambia tipologia e colore di decorazioni. Le luminarie del centro e le luci dei negozi storici presenti in zona completano l’atmosfera più natalizia di sempre.

Giorni e orari di apertura del mercatino di Natale in Piazza Duomo

Questo splendido mercatino di Natale nel cuore di Milano aprirà i battenti il 1 Dicembre 2024 e chiuderà la sera del 6 gennaio 2025. Dal momento del taglio del nastro, le casette e tutte le attività saranno aperte tutti i giorni dalle 8.30 del mattino fino alle 22. La maggiore affluenza sarà, ovviamente nel weekend. Per una visita più tranquilla e intima, meglio optare per un giorno feriale.

Fonte: iStock

Come raggiungere il mercatino di Natale di Piazza Duomo

Non c’è nulla di più semplice, parlando di Milano, che raggiungere l’area della città dove si trova il Duomo. L’omonima fermata della metro, appartenente alla linea gialla M3, è il punto di riferimento più comodo per arrivare al mercatino di Natale. L’area è servita anche da tram e autobus. Se si arriva in taxi, meglio scegliere di scendere a nelle vie attigue alla piazza.

Il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli

Un luogo che regala un’atmosfera natalizia da fiaba è il Villaggio delle Meraviglie che si trova nei giardini Indro Montanelli, non distanti da Porta Venezia. Si tratta di un vero e proprio villaggio dedicato al Natale, con tanto di elfi che vi abitano e tanti luoghi capaci di regalare la sensazione di trovarsi altrove anziché in centro a Milano.

Questo appuntamento festivo è molto amato dalle famiglie, ma non solo. All’interno del Villaggio delle Meraviglie si può giocare, si può mangiare, si possono fare acquisti e ci si può divertire immaginando di essere al cospetto di Babbo Natale al Circolo Polare Artico. Questo luogo propone anche spettacoli di luci e, nell’area del villaggio, è presente una pista di pattinaggio su ghiaccio.

Gli orari di apertura del Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli

Questo luogo così magico potrà essere vissuto e frequentato dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Gli orari dell’edizione 2024-25 non sono ancora stati resi noti ma, per gli eventi passati, il Villaggio delle Meraviglie era aperto tutto i giorni dalle 9 del mattino alle 21. Anche per questo mercatino di Natale dall’atmosfera unica, i momenti di maggiore accesso sono i fine settimana. L’ingresso è sempre gratuito.

Come raggiungere il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli

Questo parco pubblico si trova nel cuore del centro di Milano e il modo migliore per raggiungerlo è usare i mezzi pubblici. Le fermate della metropolitana da usare come riferimento sono Palestro e Porta Venezia sulla linea rossa M1. Se usi la linea gialla M3, tieni presente di scendere o a Repubblica o a Turati. I tram che arrivano in zona sono i numeri 1 e 9 mentre chi usa il passante può scendere direttamente alla stazione di Porta Venezia.

Gli eventi del Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli

Un simile evento nel cuore di Milano non può portare con sé, oltre al più classico di mercatini di Natale, anche degli eventi capaci di coinvolgere grandi e piccini, al fine di stupire e regalare un pizzico di magia che, a Natale, non può mancare mai. Ogni evento sarà rigorosamente gratuito e i calendario verrà reso noto entro l’inaugurazione dell’evento.

Le edizioni passate hanno visto entrare in scena attori e intrattenitori pronti a portare gli spettatori dentro un mondo fatto di luci, canti natalizi e racconti leggendari. Cosa succederà nell’edizione 2024-25? Non ti resta che andare a vedere con i tuoi occhi e lasciarti coinvolgere.

Fonte: iStock

Il mercatino di Natale sul Naviglio Grande

Anche i Navigli non possono non figurare nella lista degli eventi che aggiungono un tocco natalizio alla città. Ricordando in alcune parti “la Vecchia Milano”, quest’area della città è molto conosciuta per la vita notturna ed è apprezza da chi ama uscire e gustare un buon aperitivo. L’ambientazione suggestiva dei Navigli è scelta regolarmente, durante il corso dell’anno, per un mercato dell’antiquariato che, sotto le feste, diventa un appuntamento importante per chi ama fare regali particolari e molto ricercati.

Lungo il Naviglio Grande, infatti, si snodano bancarelle che offrono prodotti introvabili in altri luoghi, creazioni artistiche e specialità gastronomiche, in un’atmosfera più raccolta rispetto a luoghi come Piazza Duomo o Porta Venezia. Questo è proprio il regno degli amanti dell’antiquariato, del modernariato e delle atmosfere vintage di una certa classe.

Giorni e orari di apertura dei mercatino di Natale sul Naviglio Grande

Sarà il 24 dicembre 2024 la data del mercatino di Natale lungo il Naviglio Grande: un giorno solitamente dedicato ai regali dell’ultimo minuto che, data la qualità della merce che si trova in questo luogo, può diventare invece l’occasione per fare un regalo degno di nota. Il mercatino lungo il Naviglio Grande sarà attivo dal mattino presto fino al primo pomeriggio.

Come raggiungere il mercatino di Natale sul Naviglio Grande

I Navigli non hanno una loro fermata della metro ma sono serviti da bus e tram, che viaggiano regolarmente nelle strade nelle vicinanze. Per chi preferisce usare la metro e poi camminare, la cosa migliore è utilizzare la linea verde – M2 e scendere a Porta Genova.

La Magia del Natale al Carroponte di Sesto San Giovanni

L’area di Sesto San Giovanni, pur essendo localizzata di un comune diverso, è considerata parte integrante di Milano, così tanto che il confine comunale è davvero poco evidenziabile al giorno d’oggi.

Qui verrà aperto mercatino che si chiama Magia del Natale. A dire il vero, sarà molto di più di un classico mercatino di Natale, così come lo si concepisce normalmente. Non sarà solo un luogo per fare acquisti natalizi e comprare regali ma sarà un vero e proprio grande villaggio natalizio dove trovare ogni bontà e dove provare tante esperienze per grandi e piccini. Questo evento darà anche ampio spazio anche alle proposte natalizie del Commercio Equo Solidale, con prodotti di ogni genere provenienti proprio dalle cooperative di produzione locali presenti in tutto il mondo.

Sarà presente anche un ufficio postale dal quale inviare la propria lettera a Babbo Natale ma non mancherà una vera e propria fabbrica di giocattoli. Grandi e piccini potranno poi ammirare tutto il villaggio dall’alto della Ruota Panoramica.

Gli orari della Magia del Natale al Carroponte di Sesto San Giovanni

Questo evento natalizio è paragonabile a un parco tematico e si comporta come tale. Aprirà i battenti il 18 novembre e chiuderà il 22 dicembre 2024. Sarà attivo ogni venerdì, sabato e domenica con i seguenti orari:

Venerdì: 15-20

Sabato e domenica: 10-20

L’ultimo ingresso, a prescindere dal giorno scelto per la visita, è sempre alle 18, in modo da dare a tutti la possibilità di godersi tutta l’atmosfera magica della Magia del Natale del Carroponte.

Per l’ingresso è previsto un biglietto, il cui costo va dai 19,50€ per un adulto, scendendo a 15,50€ per i bimbi dai 4 ai 12 anni. Sotto i 4 anni si entra gratuitamente e sono previsti dei pacchetti per famiglie che comprendono l’entrata per due adulti e due bambini al costo totale di 64€.

Come raggiungere la Magia del Natale al Carroponte di Sesto San Giovanni

L’area della Magia di Natale a Sesto San Giovanni si può raggiungere in auto. Per l’evento è, infatti, prevista la possibilità di parcheggio in loco. Per chi arriva in treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Sesto San Giovanni. Una volta lì, si consiglia di prendere la linea rossa M1 e scendere a Sesto Rondò.

Infine, è possibile arrivare in zona anche usando il tram e gli autobus. Le linee a cui fare riferimento sono la 728, 708 e 713: La fermata a cui fare riferimento è quella di Via Carducci. Da lì si prosegue a piedi per circa una decina di minuti.

Gli eventi di Magia del Natale al Carroponte di Sesto San Giovanni

Un vere e proprio parco tematico come la Magia del Natale non può non avere un cartellone pieno di eventi, capaci di aggiungere ancora più incanto alla già grande meraviglia dell’atmosfera che troverai una volta lì. Al centro di questo villaggio troverà la sua casa, per esempio, uno straordinario spettacolo di circo chiamato Alice in Circusland, ispirato proprio al romanzo di Lewis Carrol.

Non è Natale, però, senza che risuonino le note dello Schiaccianoci e sarà così anche presso la Magia del Natale a Sesto San Giovanni. Infine, una tradizione molto rispettata nei paesi anglosassoni sarà portata anche in scena sul parco di questo parco tematico: verranno accesi i riflettori su un musical a tema natalizio, dal tono scherzoso e ironico che racconterà una strana e comica avventura che Babbo Natale si ritroverà a vivere.

Fonte: iStock

La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Non si può parlare di Mercatini di Natale a Milano senza citare la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! Si tratta di uno degli eventi più antichi di Milano, con origini che risalgono al 1510. Il suo nome, in dialetto milanese, significa “Oh belli! Oh belli!” e deriva dall’espressione entusiasta e stupita che i bimbi avevano quando si trovavano di fronte alle bancherelle di questo evento così bello e importante. Storicamente parlando, è sempre stato il luogo in cui, un tempo, i Milanesi compravano i giocattoli da donare.

In questa fiera tradizionale espongono oltre 300 venditori che offrono prodotti artigianali, giocattoli, addobbi natalizi e ogni cosa che si possa desiderare. Questo è il luogo giusto per acquistare i dolci tipici di Milano, come i firunatt, che altro non sono che collane composte da castagne affumicate infilate in un lungo spago. Tradizionalmente, non si può lasciare la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! senza aver gustato il vin brulé.

La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è il paradiso per chi ama gli oggetti di antiquariato, i vestiti vintage e i libri usati, anche in edizioni molto importanti. Partecipare ai mercatini di Natale di Milano e, soprattutto, alla Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è un’esperienza che va al di là del semplice shopping o della voglia di vivere un’atmosfera perfettamente natalizia: ci si immerge nella cultura e nella tradizione di una città che guarda sempre al futuro ma non dimentica mai a propria storia.

Giorni e orari di apertura della Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

L’edizione di quest’anno della fiera degli Oh Bej! Oh Bej! a Milano sarà inaugurata il 5 dicembre 2024 e si chiuderà, come da tradizione, la sera dell’Immacolata, ovvero il giorno 8 dicembre 2024. Gli orari di attività di questo storico mercatino milanese vanno dalle 8.30 del mattino fino alle 21.

Come raggiungere la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

In passato, la fiera si teneva nei pressi della Basilica di Sant’Ambrogio, in onore del santo patrono della città, la cui festa cade proprio il 7 dicembre. Attualmente la fiera si svolge in Piazza Castello, dove lo spazio è maggiore e dove il Castello Sforzesco ben si presta a fare da scenografia. Non c’è biglietto d’ingresso. Il modo più comodo per arrivare nei pressi della Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è utilizzare la Linea rossa-M1 della metropolitana e scendere alla fermata Cairoli.