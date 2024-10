Alla scoperta dei mercatini di Natale a Düsseldorf: date e piazze

Tornano i Mercatini di Natale a Düsseldorf: quali sono le piazze, gli eventi e gli appuntamenti da non perdere per scoprire la magia

Düsseldorf in piazza

I mercatini di Natale di Düsseldorf sono tra i più visitati in Europa e non è difficile comprenderne il motivo: luci, atmosfera, specialità food arricchiscono il centro con ben 6 diverse location per poter fare shopping in vista delle feste e non solo. La varietà e i temi caratterizzano le diverse piazze: se la Marktplatz, che si trova davanti al municipio storico, si anima con tradizionali chalet di legno che vendono ogni sorta di artigianato, il mercatino in Heinrich-Heine-Platz attira l’attenzione per la pista sul ghiaccio… solo per fare qualche esempio! Ti piacerebbe scoprire tutto sui mercatini di Natale a Düsseldorf? Lasciati conquistare dalla magia.

Dove si svolgono i Mercatini di Natale a Düsseldorf

Possiamo dire che i mercatini di Natale di Düsseldorf hanno 6 location principali e si dividono tra il centro storico conosciuto come Altstadt e Schadowstrasse.

Marktplazt

Chi è senza auto e deve muoversi a piedi o con i mezzi o ha poco tempo dovrebbe concentrarsi sui 5 presenti in centro storico. Tutto parte da Marktplazt: qui si trova il più grande albero di Natale, le casette in legno dove fare shopping e un incantevole carosello con cavalli dal fascino vintage che conquista grandi e piccini. Da non perdere una bella tazza di Glüwein, cioè di vin brulé, magari in combo con dei biscotti natalizi alla cannella.

Burgplatz

Seconda tappa Burgplatz, non è molto distante e si riconosce subito per l’iconica ruota panoramica. Qui un giro è d’obbligo! Protagonista assoluto lo street food: crepes, churros e castagne sono solo alcuni esempi.

Fonte: iStock

Flinger Straße

A questo punto si prosegue fino a Flinger Straße, non si tratta di una piazza ma di una via del centro dove le bancarelle si susseguono in modo ordinato una dopo l’altra. Oltre al bar a forma di carosello all’incrocio che rende riconoscibile l’inizio (o la fine) del mercatino si acquistano facilmente dolci e giocattoli fatti a mano.

Engelchenmarkt

In Heinrich-Heine-Platz si trova il padiglione della musica ma soprattutto l’Engelchenmarkt, ovvero il mercato degli angeli. Lo si riconosce subito per le casette di legno abbellite dalla presenza di puttini alati e tantissime luci. Tra i prodotti top da acquistare ci sono saponi, miele e accessori d’abbigliamento handmade.

Sternchenmarkt

Ultima tappa in centro è quella del cortile della della Wilhelm-Marx-Haus dove va in scena quello che possiamo tradurre con il mercato della stellina o Sternchenmarkt dove si trovano tantissime specialità food e non solo.

Fonte: iStock

Königsallee

Spostandosi dal centro verso Schadowstrasse si raggiungono Bogen e Schadowstrasse. Qui non siamo più nella zona storica ma in quella più moderna frequentata dai local. Oltre alle tradizionali bancarelle ci si trova a due passi da alcuni dei grandi magazzini e centri commerciali più amati. Qui tra i must c’è proprio Königsallee che i local abbreviano con KÖ. Non pensare solo a boutique luxury, si trovano tante catene come Zara e H&M. E poi proprio qui c’è una delle piste di pattinaggio più grandi!

Quando si svolge

I mercatini di Natale a Düsseldorf vengono inaugurati ufficialmente il 18 novembre 2024 e continueranno l’attività fino al 30 dicembre 2024. Per tutto il periodo saranno visitabili con orario continuato dalle 11 alle 20 dalla domenica al giovedì, mentre il venerdì e il sabato l’orario è prolungato fino alle 21. Sono previsti due giorni di chiusura: il 24 novembre e il 25 dicembre. La Vigilia di Natale invece, l’orario è ridotto: dalle 10 alle 14.

Come raggiungere i Mercatini di Natale a Düsseldorf

Il metodo più comodo per visitare i Mercatini di Natale a Düsseldorf partendo dall’Italia è chiaramente atterrare all’aeroporto di Weeze che si trova a circa 80 chilometri dal centro. Per poter arrivare in città si potrà utilizzare il bus diretto che conduce fino alla stazione oppure tramite treno.

Altre info utili

Sicuramente visitare i mercatini di Natale a Düsseldorf è un’ottima occasione per scoprire la città andando oltre le semplici bancarelle e scoprendo da vicino i principali monumenti, musei e altre curiosità della località. Un weekend potrebbe bastare per buoni camminatori e per chi è pronto ad una tabella di marcia mediamente intensa; in caso contrario aggiungere un giorno in più potrebbe essere interessante. Il centro è ricchissimo di luminarie tutte scenografiche e perfette per fare da sfondo alle foto ricordo da scattare durante la vacanza.

Non soffermarti solo sull’artigianato in vendita, presta attenzione alla cura dei dettagli. Alcuni chalet sono decorati in maniera sofisticata, con intagli in legno, tetti innevati artificialmente e lampioni che riprendono lo stile del primo Novecento. Altre riportano angeli o altre decorazioni che infatti danno il nome dei singoli mercatini.

Attenzione all’esperienza gastronomica: tra i must da provare ci sono le birre artigianali che per il periodo vengono arricchite da note speziate tipiche della stagione; gustala all’interno della Altbier, la zona dedicata in cui si trovano numerosi stand di attività local.

Un’alternativa che piace a molti è la possibilità di visitare più di un mercatino natalizio in Germania nello stesso weekend: non troppo lontano da Düsseldorf si trovano i mercatini di Natale di Colonia. Altrettanto suggestivi e da non perdere, hanno una storia importante da raccontare e sono la combo perfetta per 3 giorni di full immersion nell’atmosfera festiva.

Eventi da non perdere

Düsseldorf è all’interno della top 20 dei migliori mercatini d’Italia e d’Europa più interessanti da visitare durante le feste, oltre alle bancarelle però c’è qualcosa di più a partire dalla giornata di inaugurazione in cui tutto acquisisce particolare fascino per la frenesia. Tra le attività da provare, almeno una volta, c’è una pattinata sul ghiaccio nella strepitosa pista e ovviamente non sono da perdere i concerti musicali e corali dal vivo che non mancano durante il weekend.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il mercatino delle fiabe conosciuto dai local come Düsseldorfer Märchenmarkt; grandi e bambini tornano bambini rivivendo alcune delle scenografie ispirate alle favole dei fratelli Grimm. Le casette in legno diventano teatri con marionette e letture animate. Tra i mercatini di Natale da non perdere in Europa c’è quello di Düsseldorf che incarna pienamente l’atmosfera festiva tedesca in tutte le sue sfaccettature.