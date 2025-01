Per chi sceglie di partire in solitaria, il riconoscimento Travellers’ Choice Best of the Best di Tripadvisor rappresenta una guida preziosa

Fonte: iStock La migliore città dove fare un viaggio (anche) da soli quest'anno

Viaggiare da soli non è solo un’opportunità per esplorare il mondo, ma anche un’esperienza di crescita personale. Per chi sceglie di partire con il desiderio di libertà, il riconoscimento Travellers’ Choice Best of the Best di Tripadvisor rappresenta una guida preziosa: infatti, il prestigioso premio celebra le destinazioni più amate e apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo, basandosi su milioni di recensioni e opinioni raccolte nell’arco di un anno.

E quest’anno, il primo posto per chi cerca avventure in solitaria lo conquista Seoul, la vivace capitale della Corea del Sud.

Perché vince Seoul e perché visitarla

Seoul incarna l’armonia perfetta tra modernità e tradizione. Vivace metropoli, pulsa di energia grazie ai grattacieli scintillanti, che si affacciano su antichi templi buddisti, custodi di una storia millenaria. Una vacanza da queste parti permette di immergersi in una realtà in cui passato e futuro si intrecciano in un racconto vibrante e unico che si manifesta a ogni angolo.

Salire sulla N Seoul Tower, sulla vetta del parco Namsan, dona una vista spettacolare della città, mentre le strade di Insadong, con le sale da tè e i negozi tradizionali, offrono un assaggio della cultura coreana. E poi ci sono i palazzi iconici: il maestoso Gyeongbokgung, con giardini e musei, e il suggestivo Changdeokgung, Patrimonio UNESCO, che incanta grazie all’architettura antica e al giardino segreto.

Seoul è anche una meta ideale per chi viaggia da solo grazie alla sua sicurezza, alla varietà di esperienze culturali e gastronomiche, e a un’accoglienza calorosa e cosmopolita.

Altre città nella classifica delle mete ideali per viaggiare da soli

Oltre a Seoul, che si aggiudica il primo posto come migliore destinazione per chi viaggia da solo, la classifica del Travellers’ Choice Best of the Best include altre città affascinanti e perfette per scoprire il mondo con al proprio ritmo.

Kathmandu, Nepal

Al secondo posto troviamo Kathmandu, che conquista con la valle ricca di siti storici, antichi templi e villaggi sorprendenti e con Durbar Square, dove i visitatori possono conoscere a fondo la vita locale, e il vivace distretto di Thamel, frequentato dagli escursionisti.

La città è anche famosa per i tappeti e le stampe artigianali, che raccontano l’arte e la tradizione del Nepal.

Cusco, Perù

La terza posizione è occupata da Cusco, dove la cultura inca si intreccia con il barocco andino. Le strade in pietra, il palazzo Qoriacancha e la Chiesa di Santo Domingo sono veri e propri fiori all’occhiello.

Cusco è anche il punto di partenza per esplorare meraviglie archeologiche e vivere i vivaci festival estivi che animano la città peruviana ad alta quota.

Bangkok, Thailandia

Fonte: iStock

Al quarto posto troviamo Bangkok, un mix straordinario di palazzi dorati, mercati galleggianti e templi ricoperti di porcellana.

I visitatori possono esplorare il Wat Arun, il Wat Pho con il Buddha sdraiato e il maestoso Grand Palace, oltre a gustare specialità come lo sticky rice al mango nei mercati locali.

Osaka, Giappone

La quinta posizione è di Osaka, centro dinamico e cosmopolita.

Con i ristoranti, i locali notturni e attrazioni come il Castello di Osaka e gli Universal Studios Japan, la città giapponese rappresenta la felice unione tra modernità e tradizione.

È inoltre una base ideale per scoprire Kyoto, Nara e Koya-san, a breve distanza in treno.

Dubai, Emirati Arabi Uniti

Dubai conquista il sesto posto: qui si possono ammirare viste mozzafiato dal Burj Khalifa, esplorare i souk di spezie e tessuti lungo il Dubai Creek e vivere emozioni irripetibili come un giro in mongolfiera sopra le dune del deserto o un lancio in paracadute su Palm Jumeirah.

Kyoto, Giappone

Settima classificata, Kyoto è un tuffo nel passato grazie agli antichi templi e santuari, come Fushimi Inari e Shimogamo, mete di pace e spiritualità. Non mancano le esperienze culturali, come spettacoli di geisha e cene tradizionali con vista sul fiume Kamo.

Chiang Mai, Thailandia

All’ottavo posto ecco Chiang Mai, celebre per il suo Night Bazaar e i suoi templi storici. Tra il National Museum e il Botanic Garden, si ha l’opportunità di immergersi nella cultura locale, mentre i più avventurosi possono raggiungere il tempio Wat Phrathat Doi Suthep salendo 300 scalini.

Reykjavik, Islanda

Fonte: iStock

Nona in classifica, Reykjavik, la capitale più a nord del mondo. Dopo le escursioni, ci si può rilassare nelle sorgenti geotermiche o esplorare l’eccezionale scena artistica e musicale, accompagnata da una cucina innovativa e da una intensa vita notturna.

Melbourne, Australia

Melbourne, decima classificata, è una metropoli poliedrica, ricca di arte, storia, sport e gastronomia. I Royal Botanical Gardens e l’Healesville Sanctuary sono un tripudio di natura, mentre il City Circle Tram permette di scoprire le principali attrazioni in tutta comodità.

Toronto, Canada

Toronto, undicesima, è stata definita “New York City gestita dagli svizzeri” per la sua efficienza e cordialità. La CN Tower, i teatri di fama mondiale e l’ampia scelta gastronomica la rendono una destinazione imperdibile per chi viaggia da solo.

Dublino, Irlanda

Dublino si piazza dodicesima: dalla Guinness appena spillata ai parchi cittadini come il Phoenix Park, passando per le tracce letterarie di autori quali Joyce e Yeats, sa andare incontro a tutti i gusti e le esigenze.

Edimburgo, Regno Unito

Tredicesima è Edimburgo, famosa per i festival culturali e la storia secolare. La Città Vecchia e la Città Nuova, Patrimonio UNESCO, sono un irrinunciabile paradiso per gli appassionati di architettura, mentre i musei e le gallerie completano l’offerta culturale.

Singapore

Quattordicesima classificata, Singapore assomiglia a un set di fantascienza, con i grattacieli futuristici e i meravigliosi Giardini Botanici. Tra cibo di strada e corsi di cucina, l’isola città-stato a sud della Malesia propone esperienze autentiche e scorci panoramici imperdibili dalla piattaforma del Sands SkyPark.

San Francisco, Stati Uniti

Fonte: iStock

San Francisco, quindicesima, è una città dai mille volti, con quartieri come Mission e Upper Haight che raccontano storie sempre nuove. Il Golden Gate Bridge, il Ferry Building e il vivace mercato di Grand Central Station sono soltanto alcune delle attrazioni da mettere in lista.

Zagabria, Croazia

Sedicesima in classifica, Zagabria unisce storia e modernità. Le torri medievali, i mercati all’aperto e i palazzi del XIX secolo rendono la città croata una meta favolosa e facile da esplorare.

New York City, Stati Uniti

Diciassettesima, New York non ha bisogno di presentazioni. Dai luoghi iconici come l’Empire State Building e Central Park agli angoli meno conosciuti come The Cloisters, mette a disposizione un’esperienza unica a ogni visita.

Barcellona, Spagna

Infine, al diciottesimo posto, Barcellona stupisce con le eccezionali opere di Gaudí e l’atmosfera vivace delle Ramblas. Un connubio di arte, cultura e gastronomia che ammalia.