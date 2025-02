Apple Cider Vinegar, le magnifiche location della serie Tv di Netflix

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Getty Images/iStock Melbourne, location principale di Apple Cider Vinegar

Mese dopo mese, la piattaforma in streaming più vista al mondo continua a sfornare serie tv (di grandissimo livello alcune, di successo incredibile altre), come se non ci fosse un domani: il 6 febbraio debutta su Netflix una nuova serie tv, “Apple Cider Vinegar”.

“Apple Cider Vinegar” promette di rivelarsi per lo spettatore come una serie di episodi intriganti che uniscono diversi generi quali il dramma, la satira sociale e molteplici temi di attualità, come il benessere e il “Quinto Potere”, quello dei social media come Instagram.

La storia di “Apple Cider Vinegar” ha per protagonista Belle Gibson, una giovane influencer australiana che ha costruito un impero del benessere partendo da una vera e propria menzogna: Belle, infatti, ha affermato pubblicamente di aver curato un tumore cerebrale terminale con pratiche di medicina alternativa.

La serie tv, che si ispira a fatti realmente accaduti ed è basata sul libro “The Woman Who Fooled the World” – scritto a quattro mani da Beau Donnelly e Nick Toscano – conduce lo spettatore nel cuore del wellness come viene visto e fruito su Instagram, esplorando – un po’ come in Black Mirror – il modo in cui i social media possono pericolosamente distorcere il reale.

Oltre alla trama densa di suspense, ciò che colpisce lo spettatore in questa serie tv è anche la scelta delle location: ecco dove è stata ambientata e girata la nuova serie tv Netflix “Apple Cider Vinegar”.

Melbourne, la città protagonista nella serie tv Netflix

La gran parte della serie tv “Apple Cider Vinegar” è stata girata nella frizzante città di Melbourne, nota per la sua scena culturale dinamica ed effervescente e contraddistinta da caffè trendy, street art e frequenti eventi musicali.

Melbourne, nella serie, rappresenta infatti la metropoli per eccellenza, il palcoscenico ideale in cui la protagonista Belle può mettere in scena il suo inganno e costruire il suo oscuro impero del wellness. Ma Melbourne non è solo un centro inarrestabile di creatività urbana, bensì offre anche un contrasto non indifferente tra il caos della giungla urbana e la bellezza naturale dei dintorni.

Molte delle scene più intime e incisive della serie tv sono state girate nei caffè di Melbourne, tipiche ambientazioni per influencer di Instagram. Infatti, il dinamismo di Melbourne diviene parte integrante della serie, con la sua ricca scena gastronomica in continua evoluzione a dare un tocco di realismo e un’atmosfera unica agli episodi, per esprimere la perenne ricerca di Belle di accostare il benessere alla modernità.

I dintorni di Melbourne, le Dandenong Ranges

A pochi chilometri da Melbourne (circa 35), invece, la natura più pura: l’area delle Dandenong Ranges offre al visitatore (in questo caso, allo spettatore) un paesaggio magnifico, fatto da foreste rigogliose e panorami mozzafiato, circondato da alte montagne. Questo scenario – che nella serie incarna la purezza di cui si farebbe portavoce il wellness – è realmente una delle attrazioni naturali australiane più note.

Fonte: iStock

Qui, infatti, i viaggiatori possono darsi al trekking tra sentieri escursionistici immersi nelle fitte foreste o rilassarsi nell’aria pura, scoprendo paesaggi fioriti in primavera e le aree da picnic di Ferntree Valley.