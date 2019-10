Ecco perché è questo il momento giusto per prenotare un viaggio in Liberia

editato in: da

Piccolo Stato dell’Africa nord-occidentale, affacciato sull’oceano Atlantico, la Liberia è una preziosa perla tutta da visitare. Ed è proprio questo il momento giusto per farlo, come ben evidenzia Lonely Planet. La celebre guida turistica ha da poco pubblicato la sua classifica delle migliori destinazioni per il 2020 e all’ottavo posto c’è proprio la Liberia.

Il suo territorio è in prevalenza costituito da un ampio altopiano che digrada dolcemente verso il mare, trasformandosi in pianura. Qui la natura è lussureggiante: vaste foreste pluviali si estendono lungo la fascia costiera, mentre l’entroterra è ricco di boschi con alberi d’alto fusto che si alternano a distese di savana. Sono queste zone ricchissime dal punto di vista faunistico, con numerose specie animali che vi trovano il loro habitat perfetto.

Un vero paradiso terrestre, messo a rischio per tantissimi anni dalle più svariate problematiche che hanno afflitto il Paese e che, fino ad oggi, lo hanno reso letteralmente impraticabile dal punto di vista turistico: in primis le due devastanti guerre civili del 1989 e del 1999, che hanno decimato gli abitanti e che hanno gettato buona parte della popolazione rimanente nella povertà. Nel 2003 il conflitto si è definitivamente concluso, ma pochi anni dopo la Liberia si è trovata a dover fronteggiare un altro nemico: l’ebola.

Per diverso tempo il Paese è stato messo al bando, eliminato da ogni rotta turistica per l’epidemia sanitaria in corso. Ma oggi le cose sono cambiate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la Liberia ebola-free, e ora il Paese si sta dando da fare per rimettere in piedi la propria economia. E il turismo potrebbe essere la colonna portante di questa rinascita.

Perché dunque andare in Liberia? La natura incontaminata è sicuramente uno degli spettacoli più affascinanti di questa terra. Il Sapo National Park, nel cuore del Paese, è un posto magico che vi permetterà di vivere la vera atmosfera africana. Non ci sono strade che lo attraversano, né sentieri segnalati.

Gli animali e le lussureggianti foreste sono gli unici padroni del territorio, luogo perfetto per un safari. Se invece volete scoprire le splendide spiagge liberiane, Harper è la meta che fa per voi. Tantissime case in stile americano che si affacciano sul mare danno un tocco di colore al paesaggio.

Molto bella è anche la spiaggia di Sinkor, situata sul territorio della capitale Monrovia. Più a nord, Robertsport è invece la destinazione ideale per chi ama il surf e gli sport d’acqua. Si trova sullo stretto che permette alle acque del bacino salato del lago Piso di confluire nell’oceano Atlantico.