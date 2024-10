Le più belle spiagge di Budoni: un angolo di paradiso in Sardegna

Fonte: iStock Cala di Budoni è una delle spiagge più affascinanti della costa nord-orientale della Sardegna

Budoni è un piccolo gioiello sulla costa nord-orientale della Sardegna, in provincia di Sassari, tra la Gallura e le Baronie, ed è una meta imperdibile per chi ama le spiagge da cartolina. Noto per la sua bellezza naturale e le sue spiagge mozzafiato, circondato da colline verdeggianti e affacciato su un mare cristallino, il suo piccolo centro mantiene un’atmosfera accogliente e intima, nonostante in estate richiami migliaia di turisti e visitatori amanti della vita da spiaggia. Questa località vanta spiagge spettacolari, caratterizzate da sabbia finissima e fondali bassi, ideali per le famiglie e per tutte le età, e la sua posizione strategica permette di esplorare facilmente destinazioni come l’Arcipelago della Maddalena e il Golfo di Orosei, ma anche di vivere esperienze più locali, come escursioni in barca alla scoperta dei delfini o tour enogastronomici per conoscere i sapori autentici della Sardegna. Pronti a sognare? Ecco le spiagge di Bodoni, davvero per tutti i gusti, più intime e tranquille in primavera e autunno; più movimentate e attrezzate in estate.

Spiaggia di Porto Ainu

La Spiaggia di Porto Ainu, tra la Punta del Pedrami e la Punta del Nuraghe, si distingue per il suo arenile di sabbia grigio chiaro, lungo circa 300 metri, bagnato da acque dai riflessi caraibici, che vanno dal turchese alle sfumare in blu scuro nei fondali più profondi. Se a ridosso della spiaggia l’acqua sembra quella di una piscina, man mano che ci si allontana i fondali diventano rocciosi e molto interessanti per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. La spiaggia è incorniciata da una fitta vegetazione boschiva, con un piccolo stagno, quasi sempre secco durante i mesi estivi, che sfocia in mare dividendo in due la spiaggia. La spiaggia è in parte attrezzata con ombrelloni e sdraio e c’è un parcheggio a pagamento per chi arriva in auto (in alternativa ci si arriva con navetta).

Spiaggia di Porto Ottiolu

Porto Ottiolu è una splendida baia situata a metà strada tra Budoni, di cui è frazione, e San Teodoro, al confine tra le regioni di Baronìa e Gallura. Questo litorale offre un arenile di finissima sabbia chiara, lungo circa mezzo chilometro, che si estende tra piccole dune coperte di bassa vegetazione mediterranea. Le sfumature del mare, che spaziano dal blu al verde smeraldo, insieme al fondale basso e sabbioso, rendono la spiaggia perfetta per le famiglie e per la balneazione sicura dei bambini.

Sul lato sinistro si trova un porto turistico, realizzato negli anni Ottanta, che può ospitare oltre 400 imbarcazioni, e rappresenta un punto di riferimento per chi ama la navigazione o per organizzare qualche gita in mare. La spiaggia è ben attrezzata e offre numerosi servizi, tra cui parcheggio, punti di ristoro, negozi, e la possibilità di noleggiare attrezzature per sport acquatici. Immersa in un paesaggio caratterizzato da colline ricoperte di macchia mediterranea, Porto Ottiolu è una meta imperdibile per chi cerca bellezza naturale e comfort.

Cala di Budoni

Cala di Budoni, una delle spiagge più affascinanti della costa nord-orientale, si estende per quasi quattro chilometri tra le punte di Li Cucutti e Porto Ainu. Questo lungo arenile di sabbia chiara e fine è bagnato da un mare cristallino con fondali bassi, ideale per chi viaggia coi bambini o per chi desidera godere e rilassarsi sul bagnasciuga. Durante la sua estensione, Cala di Budoni prende nomi diversi a seconda del tratto, tra cui Sa Capannizza, Li Salineddi, Salamaghe e Lido del Sole, ed è attrezzata con vari servizi, come noleggio di attrezzature balneari, alberghi, campeggi e accessi facilitati per persone con disabilità. Questo angolo di costa è apprezzatissimo dagli appassionati di snorkeling, proprio per le sue acque limpide e i fondali ricchi di vita marina.

Baia di Sant’Anna

La Baia di Sant’Anna, situata nell’omonimo villaggio, è una spiaggia di sabbia dorata circondata da una pineta profumata. Le acque azzurro-turchesi sono perfette per chi ama le immersioni subacquee, anche perché i fondali diventano profondi molto velocemente. Questa spiaggia è particolarmente tranquilla, anche in alta stagione e questo la rende ideale per chi desidera una giornata di mare in totale relax. Davanti alla costa si può ammirare un piccolo isolotto, detto dei Pedrami, colonizzato da diverse specie di uccelli marini; mentre il molo della spiaggia abbandonato è una scenografia perfetta per scattare foto mozzafiato all’alba o al tramonto.

Spiaggia di Matta ‘e Peru

Per chi cerca situazioni più selvagge, rinunciando alle comodità e ai servizi per i turisti, la Spiaggia di Matta ‘e Peru è la scelta giusta. Sabbia chiara e fine, acque trasparenti, una vegetazione verde e la pineta alle spalle sono gli elementi che rendono questo angolo di costa autentico, con giochi di ombre, contrasti e sfumature davvero da sogno. I fondali bassi sono perfetti per il bagno in sicurezza dei bambini che possono giocare in riva. La spiaggia non dispone di alcun servizio e non è consentito l’accesso ai cani.

Spiaggia Sa Marina

Concludiamo il tour delle spiagge di Budoni con la Spiaggia di Sa Marina, situata sul litorale sud della Costa di Budoni. Raggiungibile solo via mare o a piedi, questa spiaggia – poco frequentata proprio per il difficile accesso- è conosciuta anche come “La Spiaggia Rosa“. Questo nome non deve trarre in inganno: qui il colore rosa non è dovuto alle sfumature dei granelli di sabbia, ma ai fiori primaverili che si depositano sulla sabbia bianca, creando un ambiente davvero suggestivo e particolare. In estate non rimane nulla del rosa, ma chi capita qui fuori stagione, durante la primavera, può passeggiare su un tappeto di fiori per un’esperienza unica.