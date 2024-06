Lahemaa National Park, cosa vedere

Fonte: iStock

Il Lahemaa National Park è un paradiso naturale situato sulla costa settentrionale dell’Estonia, a circa un’ora di macchina da Tallinn, la capitale di questa Repubblica Baltica sempre più apprezzata da viaggiatori di ogni età. Il Lahemaa National Park è una delle riserve naturali più affascinanti del paese e offre un mix spettacolare di natura, storia e cultura. Fondato nel 1971, è il più grande parco nazionale dell’Estonia, con un’estensione di circa 725 km², di cui una parte significativa è composta da aree marine.

Foreste e Paesaggi Naturali: un patrimonio senza pari

Una delle cose da vedere nel Lahemaa National Park, durante il tuo viaggio in Estonia, sono sicuramente le sue foreste estese, in particolare le antiche foreste di conifere. A livello botanico, si tratta di alcune delle foreste più antiche del Vecchio Continente. Visitando foreste e boschi del Lahemaa National Pakr potrai immergerti nella natura esplorando i numerosi sentieri escursionistici, come il Popolous Trail. Questo percorso di trekking adatto a tutti offre viste mozzafiato sulle paludi e sulle foreste di pini.

Si possono esplorare le foreste del Lahemaa National Park anche accompagnati da guide ambientali, pronti a raccontare la tanto grande diversità di flora di quest’area dell’Estonia. La zona di Viru Raba è particolarmente popolare, grazie alla sua passerella che attraversa la palude e un’alta torre di osservazione che offre una vista panoramica indimenticabile.

Fonte: iStock

Costa e le Spiagge: tutta la bellezza del Mar Baltico

Il Mar Baltico è capace di generare dei paesaggi che raramente si scordano. Le spiagge e la costa dei paesi baltici sono molto diverse da quelle del sud dell’Europa e lo sa bene questo parco nazionale. Il nome stesso del Lahemaa National Park ci racconta un luogo fatto di tante baie. Lahemaa, infatti, significa “Terra delle Baie” e non ti sarà difficile comprendere perché, anche semplicemente facendo una passeggiata.

Una delle spiagge da vedere nel Lahemaa National Park è la spiaggia di Käsmu, nota anche come il “Villaggio dei Capitani”, per il suo forte legame con il mare sul quale si affaccia. SI tratta di un luogo ideale per rilassarsi e ammirare il Mar Baltico. Le formazioni rocciose di Kasmu e le dune di sabbia di Vihula sono altre attrazioni costiere da non perdere in Estonia.

Cascate e Fiumi: la forza dell’acqua dolce

L’Estonia non è un paese di grandi dislivelli ma non mancano le sorprese. Una delle cose da vedere nel Lahemaa National Park sono le cascate di Jägala. Queste cascate si trovano a circa 25 chilometri da Tallin e sono cascate le più alte dell’Estonia, situate appena fuori dai confini del parco. Per chi fa un viaggio in Estornia e visita il Lahemaa National Park sono una tappa imperdibile, anche per una gita di un giorno fuori dalla capitale, dopo aver scoperto le bellezze di Tallin.

Le cascate sono alte 50 metri e la loro formazione è molto antica. Stupiscono in tutte le stagioni. Se ami le attività come kayak e canoa, all’interno Lahemaa National Park troverai il fiume Valgejõgi che offre molte opportunità per attività diverse, dalla discesa lungo il fiume fino alla pesca sportiva.

Fonte: iStock

Case nobiliari e villaggi: la storia della nobiltà sul Baltico

Il Lahemaa National Park ospita diverse case nobiliari e manieri storici che raccontano la storia dell’aristocrazia baltica. Il maniero di Palmse è un palazzo perfettamente restaurato che offre un’immersione nella vita del XVIII secolo, con i suoi giardini formali, i parchi e il museo.

Anche le dimore nobiliari di Sagadi e Vihula meritano una visita, offrendo una combinazione di architettura storica e musei tematici. Oltre agli antichi palazzi, questi luoghi danno anche la possibilità di esplorare i villaggi che si trovano nelle loro vicinanze, esplorando così la vita rurale dell’area del Lahemaa National Park.

Flora e Fauna: un luogo speciale per gli appassionati

Il Lahemaa National Park offre molto da fare e da vedere per chi ama viaggiare per conoscere la flora e la fauna di una zona. Il parco, infatti, è un santuario per una vasta gamma di specie animali e vegetali. Un safari fotografico, con tanto di guida esperta, è una cosa da fare nel Lahemaa National Park. Tra gli animali più noti che si possono vedere ci sono le alci, con i loro immensi palchi di corna.

Non mancano aquile, cinghiali e lupi, mentre le aree palustri e boschive ospitano diverse specie di uccelli, tra cui aquile e moltissime cicogne. Il Lahemaa National Park è una delle zone d’Europa con la più alta presenza di cicogne bianche e nere durante la stagione estiva. Gli appassionati di botanica troveranno interessante, visitando il Lahemaa National Park, la varietà di piante rare e protette che crescono nel parco: attualmente ne sono state classificate 900.

Attività Outdoor: tanta scelta per tutti i viaggiatori

Il Lahemaa National Park offre molte attività outdoor adatte a tutti i viaggiatori che decidono di visitare questa area verde dell’Estonia. Le attività all’aperto sono una delle principali attrazioni del parco. Oltre all’escursionismo e al birdwatching, non ti sarà difficile trovare delle biciglette a noleggio per un tour a pedali del Lahemaa National Park. Se ti senti più sportivo, non mancano el opportunità di seguire sentieri studiati appositamente per le mountain bike.

Nel Lahemaa National Park c’è anche molto spazio per le passeggiate a cavallo. Le ippovie disponibili sono molte e, anche per questa attività, si possono fare delle esperienze anche in compagnia di guide e istruttori. Durante l’inverno, le escursioni con le racchette da neve e lo sci di fondo sono molto popolari.

Perché visitare il Lahemaa National Park in Estonia

Le cose da fare nel Lahemaa National Park sono molte e quest’area verde dell’Estonia è un gioiello nascosto dell’Europa e un luogo dove la natura incontaminata si mescola armoniosamente con la storia e la cultura locale. Che siate amanti dell’outdoor, appassionati di storia o semplicemente in cerca di tranquillità, il Lahemaa National Park offre qualcosa di speciale per ogni visitatore e per ogni stagione dell’anno.

Si tratta di un luogo perfetto sia per viaggiatori indipendenti e avventurosi, sia per chi cerca un viaggio da fare con la famiglia e una destinazione che offra tanta natura, relax al punto giusto e respiro. Questo paradiso del Baltico accoglie a braccia a aperte tutti i viaggiatori che cercano un luogo fuori dai sentieri più battuti, senza però rinunciare a un livello eccellente di servizi e possibilità.