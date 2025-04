Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock/IPA L'isola di Mull in Scozia è un angolo di natura da scoprire

Gli affiatati William e Kate si sono concessi un viaggio speciale per il loro quattordicesimo anniversario di matrimonio. La coppia reale inglese tra le più amate al mondo ha scelto come meta l’isola di Mull, una vera meraviglia scozzese simbolo del loro amore. Proprio in Scozia, presso l’università di St. Andrews i due si sono conosciuti nel 2005 ed è scattata la scintilla.

Cosa fare sull’isola di Mull

Tra le Ebridi, l’isola di Mull salta all’occhio con la sua anima autentica e selvaggia dal carattere intimo. Forse proprio questo ha conquistato la coppia royal inglese, che ha scelto questa meta per festeggiare il proprio quattordicesimo anniversario. Abitata da poco più di tremila persone, persino nei mesi più caldi in estate è lontanissima dall’overtourism e dal caos, regalando un angolo di pace imbattibile. La natura qui regna sovrana: pecore e mucche delle Highlands popolano il luogo.

Con coste frastagliate e spiagge di sabbia, regala scorci fotogenici senza pari, arricchiti da un paesaggio montuoso che rende lo scatto più variegato. Protagonista assoluto è il monte Ben More che, con i suoi circa 965 metri d’altezza, gode di una posizione privilegiata e per questo è una meta preferita degli escursionisti.

Tobermory

Il cuore più autentico dell’isola di Mull si scopre partendo dal capoluogo. Tombermory è famosa per le sue casette colorate che si affacciano sul porto. Qui, tra caffè accoglienti, boutique artigianali e partenze per sentieri, si può iniziare a respirare quella che è la vera anima del posto. Uno dei luoghi cult è Aros Park, un’area verde che si raggiunge percorrendo un sentiero serpeggiante tra pini, felci e laghi nascosti. Esistono poi numerose escursioni a piedi per poter entrare in contatto con quella che è la fauna selvatica, ma sempre con grande rispetto.

Gli amanti del birdwatching potranno osservare numerose colonie di uccelli marini che popolano le coste, mentre chi apprezza il whisky scozzese sicuramente si fermerà per sorseggiare un bicchiere proveniente proprio dalla Tobermory distillery, una delle distillerie più apprezzate al mondo.

Fonte: iStock

Duart Castle

Sull’isola ci sono più castelli, ma è proprio il Duart Castle ad attirare l’attenzione. Con la sua struttura posizionata proprio su uno sperone roccioso affacciato sul mare, è una vera e propria cartolina. Nel suo passato, racconta di lotte e battaglie antiche tra clan scozzesi.

Le spiagge di Mull

Con un’auto oppure un bus, suggeriamo di raggiungere Calgar Bay, una delle spiagge più belle di Mull. La sabbia è chiarissima e la vista sull’oceano è qualcosa di incredibilmente suggestivo. È il luogo perfetto per rilassarsi, leggere un libro o magari gustare un dessert in uno dei barettini della zona.

Fonte: iStock

Dove si trova e come arrivare all’isola di Mull

L’isola di Mull si trova sulla costa occidentale della Scozia e appartiene all’arcipelago delle isole Ebridi interne. Fa parte della regione dell’Argyll e Bute ed è considerata l’isola più grande del gruppo dopo Skye. Per raggiungerla il modo più pratico, la soluzione migliore è chiaramente il traghetto: si parte dalla città di Oban e si arriva a Craignure dopo circa 45 minuti di traversata. Esistono anche altri collegamenti che conducono alle piccole cittadine di Fishnish e Tobermory. Dopo essere sbarcati, l’opzione migliore è utilizzare auto, bici o autobus locali per scoprire tutta la meraviglia che l’isola ha da offrire.