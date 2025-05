Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Standing Stones a Callanish sull'isola di Lewis

Le conosciamo con il nome di antiche pietre di Callanish ma i local si riferiscono a loro come Calanais Standing Stones. Soprannominate anche “Stonehenge del Nord” le iconiche pietre erette sull’isola di Lewis in Scozia hanno molto da raccontare. Sono datate tra i 3000 e i 5000 anni fa, addirittura precedenti quindi al luogo a cui sono paragonate e sono legate ad esse numerose leggende.

Visitare le Calanais Standing Stones a Callanish

Ben precedenti a Stonehenge, le Calanais Standing Stones sono tra le attrattive principali dell’isola di Lewis nelle Ebridi esterne della Scozia. Nessuno sa con certezza perché siano state erette e numerose leggende lo paragonano ad un osservatorio astronomico o ad un sito rituale. A consacrare il luogo al turismo ci ha pensato la serie tv Outlander che ha girato proprio qui alcune scene e ha basato i suoi racconti su questo cerchio di pietre.

Avvolte dalla nebbia e dal mistero, sfiorano la brughiera e si ergono formando un cerchio che sfida il tempo e la comprensione. Chi si avventura fin qui, sull’isola di Lewis, viene accolto da un silenzio sacro. A Callanish, le stelle sembrano più vicine, come se la volta celeste si fosse abbassata per accarezzare la terra. È qui che l’uomo neolitico, circa 5000 anni fa, tracciò un “disegno celeste”, piantando nel suolo pietre alte come alberi, allineandole con precisione verso il sole, la luna e i segreti dell’universo.

Fonte: iStock

Il calendario astronomico

Secondo gli studi, il sito sarebbe stato eretto tra il 2900 e il 2600 a.C. assumendo una disposizione tutto fuorché casuale. In gaelico sono conosciute con il nome di Calanis; la loro disposizione non è casuale e le pietre sono posizionate in modo da formare una croce con un cerchio centrale, oltre a varie linee in direzioni precise.

Gli archeologi che hanno esaminato il luogo ritengono che abbia avuto un ruolo importante nelle osservazioni astronomiche in tempi preistorici. Le ricerche continue fanno avvalorare la tesi che si trattasse di un antico osservatorio, un vero e proprio calendario in pietra utilizzato dai popoli neolitici per regolare il tempo e forse eseguire alcuni rituali.

Uno dei momenti più suggestivi per visitarlo è il solstizio d’estate. In questa giornata si verifica uno degli allineamenti più suggestivi: il sole sorge e si allinea alla perfezione con una delle pietre centrali e proietta la sua luce lungo un viale di monoliti.

Le leggende legate al luogo

Callanish, come molti luoghi della Scozia, ha un forte legame con leggende e poesie, storie prima tramandate oralmente e oggi racchiuse in libri e folklore popolare. Secondo alcuni di questi racconti, le pietre sarebbero giganti pietrificati dopo una maledizione causata dalla disobbedienza agli dei. Altre narrazioni, invece, parlano di fate che vegliano sul luogo con un’anima benevola.

La mitologia celtica collega queste pietre ad alcune divinità come Cailleach, dea dell’inverno, e Lugh, dio della luce. Si sta ancora studiando l’argomento ma gli esperti spiegano che probabilmente si svolgevano qui cerimonie legate al cambio delle stagioni e ai vari cicli della vita.

Dove si trovano e come raggiungere le antiche pietre di Callanish

In italiano le chiamiamo antiche pietre di Callanish ma il loro nome originale è Calanais Standing Stones e si trovano nell’arcipelago delle Ebridi esterne, in Scozia. Più precisamente sono collocate nell’omonimo villaggio di Callanish sull’isola di Lewis. Per arrivarci la cosa migliore da fare è volare fino a Glasgow o Edimburgo, da qui prendere l’auto a noleggio (o un bus) verso Oban. Proprio da qui partono numerosi traghetti per Lewis. Sull’isola basterà seguire le indicazioni stradali per il luogo, lo si raggiunge in un breve tragitto panoramico.