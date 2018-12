Come prendere l’aperitivo nel bar più alto del mondo

editato in: da

Il bar più alto al mondo si trova a Hong Kong. Al 118° piano dell’ICC Tower è possibile visitare l’Ozone Bar, godendosi un drink con vista.

Alloggiare presso il Ritz-Carlton di Hong Kong non è qualcosa per tutte le tasche. Ciò non vuol dire però che sia vietato dedicarsi dei momenti di puro relax presso lo splendido Ozone bar, sito all’ultimo piano dell’ICC Tower. Ad oggi è il bar di un hotel posto più in alto al mondo. Per sedervisi occorre infatti raggiungere il 118esimo piano.

L’ICC Tower è il grattacielo più alto di Hong Kong e, guardando al resto del mondo, si stanzia all’11esimo posto, con i suoi quasi 500 metri d’altezza. All’interno dell’immane struttura i locali del Ritz occupano i piani dal 102 al 118, con l’Ozone bar sul tetto, come detto, con una vista da sogno.

In circa un minuto è possibile raggiungere i piani del Ritz, superando quota 90 livelli. Una volta giunti qui, si potrà prendere un nuovo albergo, contrassegnato da un’indicazione per l’Ozone bar, così da poter raggiungere l’ultimo piano. È possibile prenotare un tavolo, anche se la maggior parte di questi non vanta una particolare vista. In molti preferiscono restare in piedi, con un drink tra le mani, godendo della vista panoramica. Qualora si alloggiasse presso il Ritz, si avrà la precedenza in fase di prenotazione.

Il bar è aperto al pubblico dalle cinque del pomeriggio all’una di notte, dal lunedì al giovedì. Dalle 5 del pomeriggio alle 2 di notte il venerdì, dalle tre del pomeriggio alle due di notte il sabato e dalle 12 del pomeriggio a mezzanotte la domenica. Non soggiornando al Ritz, si consiglia di arrivare all’apertura del bar, così da poter approfittare di alcune postazioni privilegiate con vista, che tendono a essere occupate decisamente in fretta.

Tantissimi i drink e moltissime le chance di scattare foto da urlo. Per quest’ultimo motivo in tanti decidono di recarvisi durante le ore del giorno, alzando lo sguardo e sentendosi vicino alle nuvole e a un passo dagli aerei che sorvolano il cielo. Qualora ci si trovi con degli under 18, è bene sapere che si potrà accedere al bar soltanto dalle 5 del pomeriggio alle 9 o durante il Sunday Brunch. Queste sono le uniche fasce nelle quali viene consentito l’accesso ai giovanissimi.