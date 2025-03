Höhenpark Killesberg: il polmone verde dove rilassarsi a Stoccarda

Fonte: iStock Panorama di Höhenpark Killesberg

Spesso, in viaggio, si ha proprio bisogno di luoghi che ci aiutino a tirare un po’ il fiato. Visitare una città nuova è sempre una sfida: si vogliono vedere mille cose e poco si pensa, per esempio, a godersi dei momenti in totale relax, magari in un bel parco. Aiuta a riposare e anche a entrare maggiormente in contatto con il luogo che stiamo conoscendo.

Se sei in viaggio a Stoccarda, regalati un momento da trascorrere a Höhenpark Killesberg, uno dei polmoni verdi di questa città tedesca e dove si svolgono anche molti eventi interessanti. Se, invece, vuoi vivere Stoccarda proprio come un local, raggiungi Höhenpark Killesberg per fare un po’ di sport.

Dove si trova Höhenpark Killesberg

L’area verde occupata da Höhenpark Killesberg è circa 50 ettari e le entrate di questo parco da vedere a Stoccarda sono varie. L’ingresso principale si trova ad Am Kochenhof 16. Questa parte di città è raggiungibile tranquillamente anche a piedi da varie aree del centro, ma occorre camminare un po’. La cosa migliore è considerare di usare diverse opzioni di trasporto pubblico, come le linee della metropolitana U5, U6, U7 e U15. La fermata è “Killesberg“. Il viaggio, dalla Markplatz, dura circa una ventina di minuti.

Il parco è aperto 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Salvo diversamente specificato per gli eventi, l’accesso è completamente gratuito.

Il parco fa parte della la Grüne U di Stoccarda: si tratta di un corridoio verde a forma di U lungo circa otto chilometri. Questo corridoio unisce sei parchi cittadini.

La storia particolare di Höhenpark Killesberg

Höhenpark Killesberg è uno dei parchi che potrai incontrare durante un viaggio in Germania, di quelli che raccontano una storia particolare e non sempre facile esternare.

Fu creato, da zero, nel 1939 per ospitare una mostra florale chiamata “Reichsgartenschau”, un evento che mirava a esaltare l’arte del giardinaggio e a promuovere le conoscenze botaniche. Dal nome si comprende benissimo chi ebbe la volontà di creare tale evento. Prima di diventare un parco, l’area ospitava una cava di pietra. Venne scelta proprio per la sua misura e la possibilità di plasmarla senza troppi intoppi.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la zona subì gravi danni a causa dei bombardamenti e, nel secondo dopoguerra, fu utilizzata temporaneamente per scopi industriali. Tuttavia, grazie all’impegno delle autorità cittadine, venne ripristinata come spazio verde e riqualificata per ospitare eventi importanti come la Bundesgartenschau del 1950 e del 1961, evento che divenne una delle più prestigiose esposizioni floreali nazionali.

Successivamente, il parco ha continuato a evolversi, arricchendosi di nuove attrazioni e infrastrutture, diventando un perfetto esempio di rigenerazione urbana, capace di unire storia, natura e innovazione in un unico spazio.

Fonte: iStock

Killesbergturm: la superstar di Höhenpark Killesberg

C’è una vera superstar all’interno di questo parco di Stoccarda ed è il motivo per cui molti viaggiatori decidono di trascorrere del tempo qui. Si tratta della Killesbergturm, una torre formata da una struttura in acciaio e alta circa quaranta metri.

A livello di design, sembra una spirale che sale verso l’alto: l’effetto è dato proprio dalla particolare struttura delle scale. Dall’alto di questa torre, il panorama di Stoccarda e dei suoi dintorni è a dir poco spettacolare.

La torre di Höhenpark Killesberg è la versione contemporanea di altre torri che, nel passato, vennero costruite sullo stesso luogo. L’intento della costruzione attuale è proprio quello di dare un ottimo punto panoramico per ammirare sia il parco e la città.

Normalmente, la Killesbergturm è aperta dalle 7 del mattino fino a che non cala il buio. Non è previsto un biglietto ma viene chiesto, a chi vuole, di lasciare un’offerta libera come contributo per la manutenzione della torre stessa.

In treno nel parco: a bordo della Killesbergbahn

Un treno a vapore è sempre qualcosa che attira viaggiatori di tutte le età. All’interno di Höhenpark Killesberg c’è una vera e propria piccola ferrovia, grazie alla quale si percorre un circuito di circa due chilometri.

L’intento è quello di offrire un punto di vista diverso sul parco, sulle sue piante e sul panorama che, col tempo, si è creato a Höhenpark Killesberg. Questo treno funziona sia a motore che a diesel e, come è facile pensare, è molto amato soprattutto dai viaggiatori più piccoli.

A livello di orari, questo trenino opera principalmente da aprile a ottobre, con corse nei fine settimana e nei giorni festivi. Tra giugno e fine agosto è attivo tutti i giorni.

Per salire a bordo è necessario pagare un biglietto: il costo è di circa 5€, per gli adulti. Per i bambini, il costo è ridotto. Sono disponibili anche biglietti famiglia e abbonamenti stagionali.

Fonte: iStock

La natura a Höhenpark Killesberg

Questo parco di Stoccarda è, ovviamente, il luogo in cui la natura trionfa: piante e fiori sono i veri protagonisti indiscussi di quest’area. La collezione, sia di piante permanenti che quelle stagionali, è enorme. Le piante stagionali sono, solitamente, organizzate in base ai temi delle esposizioni floreali, organizzate di anno in anno secondo un fitto calendario.

Durante la primavera e l’estate, gli ingressi in questo parco aumentano anche in base ai giorni di maggiore fioritura. Quando avviene quella dei tulipani, per esempio c’è sempre un grande pienone ma anche i girasoli, nel loro periodo migliore, non disdegnano di farsi ammirare da tutti.

Oltre ai fiori ornamentali, il parco ospita anche numerose specie di piante esotiche e alberi di ogni tipo: ogni passeggiata diventa un’esperienza capace di far viaggiare, almeno con lo sguardo, verso mondi lontani.

Durante le mostre floreali e gli eventi tematici, gli appassionati di botanica possono approfondire la conoscenza delle diverse specie vegetali grazie a pannelli informativi aggiuntivi, che vengono installati proprio in occasione degli eventi stessi.

Sono spesso sono disponibili anche visite guidate che aiutano a comprendere meglio la complessità botanica di Höhenpark Killesberg.

Mangiare e bere a Höhenpark Killesberg

Un parco come Höhenpark Killesberg non può essere sprovvisto di luoghi in cui mangiare e bere. Stoccarda è una città in cui la gastronomia è un argomento forte e sa farsi apprezzare anche dai viaggiatori più esigenti.

Un luogo speciale dove mangiare all’interno del parco è Höhencafé Killesberg, un luogo molto adatto a una merenda con Kaffee und Torte nel pomeriggio ma anche dove gustare un’ottima birra locale, magari accompagnata da un piatto tipico del Baden-Württemberg.

Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 18 ma, sappilo, i piatti “da cucina” sono disponibili solo dalle 12 alle 17.30.