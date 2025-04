Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

C’è un edificio ad Anversa che è una preziosa testimonianza del design e della storia del porto: sede centrale dell’Autorità Portuale di Anversa in Belgio, l’Havenhuis si può tradurre dall’olandese con “casa portuale” e riflette la storia marittima della città. A una prima occhiata, non possiamo non rimanere affascinati dallo stile moderno: somiglia alla prua di una nave ed è sull’ex stazione dei pompieri. La Port House di Anversa, che è conosciuta anche con il nome di Antwerp Port House, si trova precisamente nel quartiere ‘t Eilandje: realizzata a forma di diamante, è un edificio che brilla davvero. E che ha conquistato numerosi premi: ve lo raccontiamo.

Havenhuis di Anversa, la storia e il design

Come anticipato, l’edificio su cui si trova l’Havenhuis è una ex stazione dei pompieri abbandonata: il progetto di riqualificazione e ristrutturazione è stato promosso per ridare splendore a questa zona della città. Il 22 settembre 2016 è avvenuta l’inaugurazione: Zaha Hadid si è occupata della progettazione e della realizzazione, seguendo determinati parametri per la costruzione, tra cui quelli della sostenibilità.

Di certo osservare questo magnifico edificio è un’occasione d’oro: la struttura ricorda quasi un diamante. È in vetro, con curve ampie e linee moderne e prestigiose, oltre che un gioco di colori che dona maggiore dinamicità all’insieme. Oltre che esteticamente bello, per la realizzazione della struttura sono stati seguiti principi di sostenibilità e di efficienza energetica. Un simbolo del design di Anversa, così come della sua storia: ad oggi, è considerato tra gli edifici più innovativi e sostenibili al mondo.

Havenhuis di Anversa, un’attrazione da scoprire: come visitarla

La Casa Portuale di Anversa in Belgio fa ormai parte del paesaggio, dello skyline urbano: siamo in un punto nevralgico della città, tra il centro e il porto, lì dove sorgeva un tempo l’ex stazione dei pompieri, che è stata progettata da Van Mechelen durante gli anni ’20 del Novecento. Così un edificio neorinascimentale si “sposa” con una struttura moderna, dalla forma a diamante, preziosa e di enorme interesse storico e culturale per il luogo. E lo fa con grande classe, senza alcun elemento a “stonare”.

La domanda è: oltre ad ammirarla dall’esterno, si può visitare? Sì, possiamo scoprire i suoi interni magari prenotando un tour: sono previste delle visite guidate che portano alla scoperta degli ambienti dell’ex stazione di pompieri. Volendo, sempre durante gli orari di ufficio, è possibile visitare il piano terra, anche senza impegno. Non è necessario prenotare un tour. Raggiungere l’Havenhuis di Anversa non è difficile: ci si può recare in bicicletta, con i mezzi pubblici (con il tram 24 Silsburg, che si ferma proprio di fronte alla Port House). In alternativa, per chi ha noleggiato l’auto, il parcheggio di Droogdokken è super comodo.

Del resto questa è un’attrazione imperdibile per Anversa, una città che ha tanto da offrire ai turisti: sono diversi i luoghi sorprendenti da poter inserire nel proprio itinerario in vacanza, tra cui anche il Museum Mayer van den Bergh di Anversa. Un’opportunità per lasciarsi conquistare dalla Città dei Diamanti.