Alla scoperta del Museum Mayer van den Bergh di Anversa

Fonte: iStock Tra i musei di Anversa anche il Museum Mayer van den Bergh

Tra i luoghi da non perdere ad Anversa c’è il Museum Mayer van den Bergh. Si tratta di un gioiello culturale che pochi conoscono ma tutto da scoprire; è stato fondato da Fritz Mayer van den Bergh nel XIX secolo per custodire al suo interno una collezione di opere d’arte e manufatti storici pensati per affascinare viaggiatori di ogni età e provenienza. Al suo interno si spazia dalle opere fiamminghe al rinascimento fino al barocco.

La storia del museum Mayer van den Bergh di Anversa

La città di Anversa tra porti vivaci e quartieri eleganti custodisce anche il Museum Mayer van den Bergh, un’eccellenza tanto piccola quanto incantevole da scoprire. La sua forza? Nella quiete delle sale e nelle tantissime opere custodite al suo interno per volere di Fritz Mayer van den Bergh. Il sogno privato è quello del collezionista d’arte belga di voler fornire un percorso attraverso opere di pregio. A causa della morte prematura, è la madre ad occuparsi del progetto dando concretezza. La signora Henriëtte ha fatto in modo che la collezione si trasformasse in un museo aperto a tutti. Un gesto d’amore che ha fatto sì che questa passione diventasse eterna.

Cosa vedere all’interno del museo

Varcando la soglia del museo ci si prepara ad una vera esplorazione di secoli d’arte spaziando tra oltre seimila opere d’arte raccolte dal collezionista in soli 10 anni. Tra le cose da non perdere la Madonna col Bambino di Pieter Bruegel il Vecchio, considerata un vero e proprio capolavoro del maestro. Ma non si tratta certo dell’unico tesoro, qui vengono custodite opere di spicco arrivando a circa 1000 pezzi speciali. Tra questi Dodici proverbi di Pieter Bruegel il Vecchio, Margherita la pazza del medesimo autore, la Tentazione di Sant’Antonio di Pieter Huys e la Maddalena di Jan Mabuse.

Info utili

Il museo si trova nel centro storico di Anversa in una zona tranquilla non lontana dalla Cattedrale e dalle vie dello shopping. Per poterlo visitare è consigliato acquistare il biglietto online al prezzo di 12 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto accedendo dalle 10 alle 17 come orario d’apertura, ad eccezione del lunedì quando lo spazio museale resta chiuso. Raggiungere il museo è semplice, grazie alla sua posizione strategica; se arrivate in treno, la splendida Stazione Centrale dista meno di venti minuti a piedi, mentre con i mezzi pubblici basta salire su uno dei tram o degli autobus diretti verso il centro per trovarsi a pochi passi dalla meta. Per chi preferisce muoversi in bicicletta, Anversa offre un sistema di bike sharing pratico ed economico, ideale per chi ama scoprire la città pedalando. Chi viaggia in auto può contare su diversi parcheggi sotterranei nelle vicinanze, anche se, come spesso accade nei centri storici europei, la soluzione migliore resta sempre camminare.

Chi ha in programma un viaggio di qualche giorno in Belgio nella città di Anversa dovrebbe inserire questa tappa nel proprio itinerario per poter esplorare le oltre 1000 opere raccolte nella collezione di Fritz Mayer van den Bergh spaziando tra arte gotica, rinascimentale e belga.