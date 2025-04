I 7 giardini più belli d’Europa: viaggio tra natura e arte

Fonte: iStock Scorcio dei giardini di Keukenhof, tra i più belli d'Europa, aperti da metà Marzo a metà Maggio

La primavera è arrivata e con lei un’atmosfera più mite, che porta nelle persone la voglia di esplorare, preparare uno zaino o una valigia e partire, alla scoperta di luoghi unici in giro per l’Europa.

Proprio qui, nei Paesi europei, si nascondo alcuni angoli naturali che meritano decisamente di essere visitati. Luoghi che riescono a fondere in modo unico arte, storia e natura. Tra le mete consigliate di per un weekend fuori porta, lontano dal caos cittadino, si trovano alcuni tra i giardini più belli d’Europa, in grado di regalare un piacevole senso di spensieratezza. Ecco quali sono le dieci località migliori da visitare, per amanti della natura e dell’arte.

Immense distese di fiori e tulipani colorati al giardino di Keukenhof

Il celebre giardino di Keukenhof di Lisse, nei Paesi Bassi, famoso in tutto il mondo per l’esplosione dei suoi colori. Questo grazie alla presenza di sette milioni di bulbi di tulipani, narcisi, giacinti e crochi, che si alternano in lunghe distese colorate e tematiche, oltre che in padiglioni che celebrano varietà rare e monumentali.

Il giardino di Keukenhof si trova poco distante da Amsterdam, a circa trentacinque chilometri, che si anima ogni anno da metà Marzo a metà Maggio, il periodo migliore in cui vedere la fioritura dei suoi bellissimi fiori. Infatti, è possibile visitare il parco solamente dal 20 Marzo all’11 Maggio.

Il parco è aperto dalle 8.00 alle 19.00, tutti i giorni ed il biglietto d’ingresso ha un costo di 20€ per gli adulti e 9€ per i bambini dai 4 ai 17 anni. È possibile visitare gli interni del giardino di Keukenhof sia a passeggio, sia noleggiando una bicicletta, ad 11€ per tre ore, sia sulle Whisper boat, piccole barchette che accompagnano i visitatori lungo i canali del parco.

Inoltre, per vivere un’esperienza ancora più unica, si consiglia di visitare Keukenhof, che rientra per questi motivi tra i giardini più belli d’Europa, durante il Tulip Festival Amsterdam. Un’esperienza unica, dove è possibile osservare il colore vivido dei tulipani, soprattutto durante le prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, quando il sole del tramonto illumina tutti i fiori del giardino.

L’eleganza e l’unicità dei Giardini di Versailles

Si trovano a pochi chilometri da Parigi quelli che probabilmente sono un’icona non solo a livello europeo, ma anche mondiale, per la loro bellezza ed eleganza senza tempo: i Giardini di Versailles.

Quest’opera d’arte a cielo aperto, che rientra di diritto tra i giardini più belli d’Europa, assolutamente da visitare, sono una straordinaria testimonia dell’arte barocca voluta dall’allora sovrano Luigi XVI, il famoso Re Sole. Ciò che caratterizza i Giardini di Versailles sono i viali geometrici, i parterres di rose, le sue statue e le sue fontane monumentali, in grado di creare uno spettacolo unico agli occhi dei visitatori. Si espandono per oltre ottocento ettari ed è possibile visitarli a piedi, in bici oppure in trenino.

I Giardini sono aperti tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00. Visitare questa bellezza è gratuito nei giorni senza spettacoli o con fontane in funzione. Durante le giornate, invece, in cui sono eventi come Les Grandes Eaux Musicales, le fontane musicali, o Jardins Musicauxm, i giardini musicali, che generalmente si tengono da Marzo ad Ottobre, il biglietto ha un costo che aria dai 9,50€ a 11,50€.

Da notare anche che, nel caso in cui si decidesse di acquistare il pass di ingresso per la Reggia di Versailles, allora sarà anche possibile visitare i bellissimi giardini circostanti, probabilmente la scelta più comoda anche per evitare eventuali code durante i periodi più miti, in cui i Giardini di Versailles sono nel massimo splendore.

Kew Gardens di Londra: patrimonio UNESCO

Sono stati riconosciuti come patrimonio UNESCO i Kew Gardens di Londra, antico orto botanico della famiglia reale inglese, che al loro interno custodiscono la più grade collezione di piante viventi nel mondo, tutte organizzate tra serre storiche in vetro, giardini tematici e boschi sperimentali.

Raggiungere questi giardini è molto semplice, grazie al collegamento diretto di Richmond con la District Line. Sono aperti tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. È possibile visitare questi giardini durante tutto l’anno ed è possibile acquistare i biglietti sia tramite i canali online ufficiali dei Kew Gardens, sia direttamente presso le biglietterie presenti sul posto. I prezzi, in base al canale scelto, variano tra i 26,50€ ed i 30€ per gli adulti, che si abbassa dai 17€ ai 19€ durante la bassa stagione (da Novembre a fine Gennaio).

Si tratta di una meta splendida, in grado di portare i visitatori indietro nel tempo nel Diciottesimo secolo. Oltre al percorso tra le iconiche “Palm House” e “Temperate House”, per visitare questi giardini è possibile affidarsi a tour guidati. Sono presenti anche aree picnic dedicate, con caffetterie tematiche e servizi di noleggio audioguide, per un’esperienza che unisce scienza, benessere e natura. Una gita fuori porta che può trasformarsi in una piacevole sorpresa.

Real Alcázar a Siviglia: antico palazzo reale dell’Andalusia

L’Alcázar di Siviglia, Patrimonio UNESCO, è un esempio straordinario di arte mudéjar e rinascimentale, con cortili decorati in maniera unica e giardini ricchi di aranci e palme, che durante il periodo autunnale, sprigionano un odore straordinario nell’aria.

La Real Alcázar si trova nel centro cittadino, con l’ingresso che si trova di fronte ad un’altra importante attrazione della bellissima città di Siviglia e a pochi passi dalla famosa Piazza di Spagna. Visitare questi fantastici giardini andalusi è come osservare un’opera d’arte: perfettamente geometrici e dai colori vivaci, che sembrano trasportare i visitatori lontano, quasi come si stesse camminando in una terra lontana, grazie alle influenze artistiche ed architettoniche musulmane.

È possibile visitare i bellissimi giardini de l’Alcázar da Gennaio a Marzo dalle 9.30 alle 18.00, da Aprile a fine Settembre dalle 9.30 alle 19.00 e da Ottobre a Dicembre dalle 9.30 alle 17.00.

Il prezzo d’ingresso è di 20€, che sale a 22€ se si vuole acquistare anche l’audioguida utile per chi non vuole perdere nessun dettaglio della fantastica storia di questa residenza reale. È fondamentale prenotare il proprio ingresso a questa bellissima e suggestiva struttura, in quanto potrebbe risultare quasi impossibile, soprattutto nei periodi di alta stagione, poter acquistare il biglietto d’ingresso in loco.

Fonte: iStock

I Giardini del Palazzo di Schönbrunn a Vienna: viaggio nel passato imperiale austriaco

Nel cuore della capitale austriaca, Schönbrunn regala ai visitatori un giardino unico nel suo genere. I Giardini del Palazzo di Schönbrunn sono un vero e proprio parco, dove i visitatori possono passeggiare e ritrovarsi in quelli che in passato erano luoghi dedicati alla più alta nobiltà antica, nato a cavallo tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento.

Sono, di fatto, tra i giardini più belli d’Europa ed è possibile visitarli a partire dalle prima luci dell’alba. Infatti, l’orario di apertura è alle 6.30 e rimane aperto fino al tramonto, con orari variabili in base alla stagione, dalle 19.00 alle 21.00.

L’ingresso è gratuito, a meno che non si voglia accedere alle aree monumentali dei giardini. Qui, infatti, sono presenti alcune aree come il labirinto, che è stato ricostruito secondo il modello storico originale, adatto a grandi e bambini, il Giardino del Principe Ereditario, caratterizzato da uno stile barocco e situato di fronte la facciata orientale del Castello di Schönbrunn, il Giardino dell’Orangerie, che è anche una delle più grandi aranciere barocche di tutta Europa, dal fascino tropicale, e la Gloriette, una terrazza panoramica su questi splendi giardini austriaci. Il prezzo di ingresso per queste parti del parco è di 15€ per gli adulti e 10€ per i bambini. Un costo che vale assolutamente la pena sostenere se si vuole visitare uno dei giardini più affascinanti di tutta Europa.

Fonte: iStock

Il Parco e Palazzo di Monserrate: tra arte e romanticismo

Immerso nei colli verdi che circondano la città di Sintra, in Portogallo, è possibile visitare il Parco ed il Palazzo di Monserrate. Un luogo ideale per gli amanti di arte e natura, in grado di combinare uno stile architettonico romantico ed unico, con cappelle neogotiche ed un giardino botanico tutto da scoprire.

Al suo interno si trovano numerose piante esotiche, provenienti da ogni continente, che è possibile visitare tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, con la possibilità di scoprire l’area dei Giardini di Monserrate, originariamente dedicata alla famiglia reale britannica ed i suoi ospiti. La posizione centrale di questo affascinante giardino, che era molto comune nelle residenze estive britanniche, permetteva agli ospiti di passeggiare comodamente attraverso diverse aree del palazzo, come il salone, la sala musica o biliardo, senza passare attraverso la biblioteca o l’ingresso principale.

Il biglietto per il Parco di Sintra ha un costo per gli adulti di 12€, per i bambini tra 6 e 17 anni e gli over 65 di 10€ e per le famiglie, composte da due adulti e due bambini, di 33€. Acquistare questo ticket consente di scoprire anche tutta le bellezza del Palazzo di Monserrate, facilmente raggiungibile dal centro di Sintra sia con bus che con mezzi propri.

Per scoprire appieno ogni angolo di questo angolo di romantico paradiso, sono disponibili anche tour guidati e audioguide multilingue, così da vivere nel migliore dei modi questa esperienza nel cuore del Portogallo.

Il Giardino di Boboli a Firenze: il cuore verde di Palazzo Pitti

Dietro Palazzo Pitti si trova uno dei giardini più belli d’Italia ed Europa, dove poter passeggiare tra viali ombrosi e affascinati, osservando e scoprendo tutti i dettagli delle sculture e delle opere d’arte che lo caratterizzano. Si tratta del Giardino di Boboli, un antico giardino realizzato durante il potere dei Medici a Firenze nel lontano Sedicesimo secolo, con terrazze panoramiche, statue antiche e fontane monumentali, che lo trasformano in un vero e proprio museo a cielo aperto, ornato di grotte e di grandi fontane, come quella del Nettuno e dell’Oceano.

Si tratta di un tesoro quasi nascosto nel centro di Firenze, parte integrante del Palazzo Pitti. Il giardino è aperto tutto l’anno e con orari che variano in base alla stagione. Apre dal Lunedì alla Domenica alle 8.15 e chiude da Novembre a Dicembre alle 16.30, nei mesi di Marzo e Ottobre alle 17.30 (con ora solare), da Marzo a Ottobre (con ora legale) alle 18.30 e alle 19.10 nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto. Rimane chiuso al pubblico soltanto il primo e l’ultimo Lunedì del mese. Inoltre, ogni prima domenica del mese l’accesso è gratuito, senza prenotazione

Ognuno di questi giardini nasconde qualcosa di unico e assolutamente affascinante, in grado di regalare ai propri visitatori emozioni uniche. Percorrere i loro viali vuol dire passeggiare tra arte, storia e natura, dove un tempo anche le famiglie più importanti e nobili d’Europa cercavano una via di fuga dal caos e dalla frenesia della vita quotidiana. Buon viaggio tra i giardini più belli d’Europa!