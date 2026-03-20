Keukenhof riapre e trasforma l’Olanda in un mare di colori: tulipani, mulini e scenari da sogno da vivere questa primavera

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock La distesa di tulipani e il mulino dei giardini di Keukenhof

Torna la stagione dei tulipani in primavera e non è che il momento migliore per scoprire il parco di Keukenhof che dal 19 marzo al 10 maggio 2026 resta aperto al pubblico per esplorare 32 ettari di terreno dove sono piantati oltre 7 milioni di bulbi di tulipano. Uno spettacolo di colori e angoli fotogenici che ogni anno incanta tutto il mondo.

Cosa vedere nel giardino dei tulipani di Keukenhof

Oggi Keukenhof lo conosciamo per l’evento legato ai tulipani, ma le origini raccontano di questo enorme parco utilizzato come terreno di caccia e per la piantagione di erbe aromatiche; solo con il passare degli anni è diventato quello che oggi richiama visitatori da tutto il mondo.

Ma cosa visitare al suo interno? I giardini tematici e i padiglioni da scoprire sono tantissimi e ben distribuiti su 32 ettari. Un giardino all’inglese con linee più morbide, e poi uno giapponese più essenziale.

I padiglioni Oranje-Nassau e Willem-Alexander sono tra i più frequentati; all’interno si alternano mostre dedicate a diverse varietà di fiori, non solo tulipani. Gli allestimenti sono curati, ma senza eccessi scenografici. Più sostanza che spettacolo.

Una chicca? Il mulino a vento. Estremamente fotogenico, è forse tra i punti più condivisi sui social di tutto il parco. Salendoci si può vedere il parco da un prospettiva nuova, arrivando persino ai campi circostanti fuori dai confini del giardino.

Le strisce di colore che si allungano fino all’orizzonte sono un’immagine già vista mille volte ma che dal vivo lascia qualcosa di unico.

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Considerato il parco di tulipani più grande al mondo fa battere il cuore perché al suo interno custodisce tantissime specie diverse; basti pensare ai 2500 alberi presenti di 87 tipologie differenti oltre a un lago e diversi canali e fontane.

Per questa stagione sono stati annunciati nuovi espositori, quattro in tutto, che si aggiungono a una presenza già ampia. Il Keukenhof, in fondo, nasce proprio così: nel 1949 un gruppo di coltivatori decise di creare uno spazio comune per mostrare i propri prodotti. Da lì, anno dopo anno, il progetto è cresciuto.

Il calendario degli eventi stupisce con numerose iniziative:

Dal 19 al 24 marzo ci si concentra su tulipani e giacinti;

ci si concentra su tulipani e giacinti; Nelle settimane successive arrivano le Dutch Sounds che offrono intrattenimento musicale con bande tradizionali attraverso il parco;

che offrono intrattenimento musicale con bande tradizionali attraverso il parco; Tra il 27 e il 29 marzo si rivive l’Holland Heritage Weekend tornando indietro nel tempo con costumi storici, dimostrazioni artigianali e atmosfere dell’Ottocento;

si rivive tornando indietro nel tempo con costumi storici, dimostrazioni artigianali e atmosfere dell’Ottocento; Dal 26 al 31 marzo c’è invece spazio per fresie e crisantemi in fiore.

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Prezzi e orari

Il parco si può visitare dalle 8:00 alle 19:30 tutti i giorni. I biglietti si acquistano online sul sito ufficiale del parco e costano:

21,50 euro per adulti;

10 euro per bambini dai 4 ai 17 anni;

Parcheggio 12 euro.

Dove si trova e come arrivare

Keukenhof è un parco di Lisse, località dei Paesi Bassi tra Amsterdam e l’Aia. Si raggiunge facilmente da Amsterdam con i mezzi pubblici come il bus 852, oppure con l’858 che parte dall’aeroporto. Si può anche arrivare in auto, c’è un’uscita Lisse in autostrada e una volta arrivati c’è un comodo parcheggio a disposizione. Si consiglia di prenotare con anticipo i biglietti poiché avendo un’apertura limitata l’affluenza è alta.