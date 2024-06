Galatina, la città della Puglia che ha fatto innamorare anche l’America

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Galatina è una città del Salento, una perla dal fascino barocco nel cuore della regione Puglia, a circa 20 km a sud di Lecce. Nota soprattutto per il suo imponente centro storico, la città di Galatina rappresenta una vera e propria gemma da scoprire durante un viaggio nella Puglia meridionale.

Galatina, infatti, è una destinazione imperdibile per chi visita la Puglia salentina. Il suo centro storico barocco, le sue tradizioni religiose, l’enogastronomia e l’artigianato locale rendono questa cittadina un luogo unico e affascinante, da scoprire lentamente per cogliere appieno il suo ineguagliabile fascino.

Persino la rivista statunitense Forbes nell’anno 2019 aveva annoverato Galatina tra le tre città italiane da annotarsi sul taccuino dei prossimi viaggi (dopo aver elogiato anche Rimini).

Cosa vedere a Galatina

Già abitata in epoca pre-romana, ma poi distrutta dai Goti, la sua origine – quella della città così come la conosciamo oggi – risale alla seconda colonizzazione bizantina, avvenuta tra il IX e il X secolo. Anche se, il suo massimo splendore, lo raggiunse sotto il dominio di Raimondo “Raimondello” Orsini Del Balzo, che la ampliò e la circondò con alte mura.

Capace di coniugare alla perfezione la bellezza dell’architettura barocca con una pasticceria che in Italia non ha eguali, Forbes la cita (tra le altre cose) come luogo natale del pasticciotto, dolce tipico del Salento fatto di pasta frolla, farcito di crema pasticciera e cotto in forno.

Tra i tesori architettonici del bellissimo centro storico di Galatina, sicuramente c’è da vedere la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, dichiarata monumento nazionale nel 1870 e i cui affreschi sono paragonati a quelli che si possono ammirare all’interno della Basilica di San Francesco d’Assisi e che colpisce a prima vista per lo splendido portale in pietra leccese.

Il cuore pulsante di Galatina è infatti senza dubbio il suo centro storico, caratterizzato da eleganti palazzi, maestose chiese e piazze incantevoli. Passeggiando per le sue strade acciottolate, si rimane affascinati dalla straordinaria ricchezza architettonica che si respira in ogni angolo. La piazza principale di Galatina è Piazza San Pietro, dominata dall’omonima basilica, uno dei gioielli architettonici della città. La basilica, costruita tra il XIV e il XVI secolo, è un capolavoro dello stile barocco salentino, con la facciata decorata da eleganti colonne e statue. La Chiesa Madre dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo è realizzata in pietra leccese e ha uno stile tardo-barocco, con l’altare del cappellone del Sacramento dove è deposta la statua dell’Immacolata, in marmo bianco. E poi le tante tele situate nella chiesa e nella sacrestia, che ne fanno un luogo di pregio e di pace.

Adiacente alla basilica di San Pietro, si erge maestoso Palazzo Orsini, un imponente edificio in stile rinascimentale che oggi ospita il Museo Civico e la Biblioteca Comunale. Visitare il Palazzo Orsini permette di ammirare gli affreschi e le opere d’arte che impreziosiscono i suoi interni.

Tra i monumenti civili spiccano invece la Torre dell’Orologio dedicata a Vittorio Emanuele II Re d’Italia e le tre porte sopravvissute delle cinque che, un tempo, disegnavano le mura: Porta Luce, Porta San Pietro e Porta Cappuccini.

Da segnalare anche Palazzo Mongiò dell’elefante, datato 1723, un bellissimo palazzo barocco appartenuto alla famiglia Mongiò e lasciato in stato di abbandono per cinquant’anni. Di recente è stato ristrutturato e oggi è una residenza privata che coniuga pezzi di arredamento degli Anni ’50 dei grandi designer italiani e arte contemporanea, dove si tengono mostre di arte e design.

Feste ed eventi a Galatina

Galatina è particolarmente nota per le sue intense celebrazioni della Settimana Santa, durante le quali si svolgono suggestivi riti e processioni che affondano le radici nella tradizione popolare. Il Venerdì Santo, ad esempio, è caratterizzato dalla Processione dei Misteri, una delle più sentite e partecipate in Puglia.

C’è poi, a Galatina, il folclore, quello delle tarantate. Negli ultimi giorni del mese di giugno, qui, va in scena un ossessivo e frenetico ballo che rappresenta la liberazione dal morso della tarantola. Parte della sua tradizione, è oggi un evento turistico che trasporta nel passato. A quando, molti anni fa, le persone morse dal temuto ragno si recavano nella Cappella di San Paolo per bere le sue acque medicinali, e scampare così alla morte.

Un altro evento molto sentito nella città è la Festa di San Paolo, che si svolge il 29 giugno di ogni anno. Durante la festa, la città si anima con sfilate di carri allegorici, spettacoli musicali e pirotecnici, oltre a degustazioni di specialità enogastronomiche locali.

E a proposito di gastronomia e vini locali, c’è da dire che oltre alle sue bellezze architettoniche e alle sue tradizioni, Galatina offre ai visitatori anche un ricco patrimonio enogastronomico e anche artigianale. Dalle celebri pasticciotti leccesi alle pregiate ceramiche, passando per i vini e i prodotti caseari del territorio, la città è un vero paradiso per gli amanti delle tipicità locali.