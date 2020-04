Viaggio in Valle d’Itria, alla scoperta delle sue meraviglie

Tra le verdi colline dell'altopiano delle Murge, nel cuore della Puglia, ecco il meraviglioso paesaggio della Valle d'Itria. Ampie distese di campagna, piccoli borghi pittoreschi e panorami da sogno l'hanno resa un luogo magico, dove trascorrere qualche giorno per fare il pieno di relax. È la meta perfetta per chi desidera riscoprire le bellezze dell'Italia e concedersi una vacanza tra sapori e tradizioni locali, ma anche per chi cerca un'avventura a contatto con la natura. Scopriamo quali sono le imperdibili attrazioni della Valle d'Itria.