PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La bellissima Ratonneau

Siamo a Marsiglia, pittoresca cittadina costiera francese, che tra palazzi e traffico nasconde anche delle perle di pura bellezza. Se si è pronti a lasciare spazio al rumore delle onde e salire su un’imbarcazione, infatti, si possono raggiungere quattro graziose isole dalle rocce chiarissime, falesie frastagliate e una luce intensa. È l’Arcipelago delle Frioul, posto al centro della rada marsigliese, ad appena 2 km dalla costa del quartiere di Endoume.

Pomègues, Ratonneau, If e Tiboulen: sono questi i nomi delle terre emerse che compongono un territorio di appena 200 ettari. Una superficie ridotta, ma che custodisce un patrimonio naturale sorprendente, frutto di una lunga storia geologica. Circa 2 milioni di anni fa un istmo collegava queste terre al continente. Poi l’innalzamento del livello marino trasformò quel promontorio in un arcipelago, lasciando affiorare rilievi calcarei dalla forma inconfondibile.

Il maestrale, protagonista assoluto lungo questo tratto della Provenza, modella da secoli rocce e vegetazione, dando vita a un ambiente arido fra i più secchi di Francia. Proprio tale caratteristica ha favorito la presenza di una flora straordinaria, adattata alla salsedine e alla scarsità d’acqua. Anche il mare custodisce una ricchezza sorprendente, così come non mancano testimonianze di secoli di vicende umane.

Pomègues, l’anima selvaggia dell’arcipelago

Iniziamo questo viaggio da Pomègues, che occupa il settore meridionale delle Frioul e rappresenta la porzione più estesa dell’intero arcipelago con una lunghezza di circa 2,7 km. Unita a Ratonneau dalla Diga Berry, conserva un carattere schietto, con sentieri chiari che attraversano rilievi sassosi profumati da essenze mediterranee.

La costa appare frastagliata, scolpita dal vento e dal mare attraverso migliaia di anni. Piccole insenature si alternano a pareti rocciose dalle tonalità bianchissime, mentre la vegetazione si aggrappa alla pietra disegnando forme irregolari che ricordano un mosaico naturale. Uno dei percorsi più apprezzati conduce fino alla Batteria di Cavaux e lungo il tragitto pannelli illustrativi raccontano l’evoluzione geologica dell’isola.

Inoltre, il suo passato è strettamente legato alla salute pubblica: fin dal 1627 una baia naturale venne scelta quale porto di quarantena per le imbarcazioni provenienti dal Levante. Navi, merci ed equipaggi restavano isolati prima dell’autorizzazione all’ingresso nel porto di Marsiglia, misura adottata per limitare la diffusione di epidemie quali peste, colera e tifo.

Nel XIX secolo l’emergenza provocata dalla febbre gialla spinse le autorità francesi a realizzare un’opera imponente. Nacque così la Diga Berry, completata nel 1822. Lunga 315 metri e larga 32 metri, richiese l’estrazione di circa 650.000 tonnellate di pietra grazie al lavoro di 600 operai e 200 cavalli. Oltre a collegare Pomègues e Ratonneau, trasformò un antico ancoraggio in un porto protetto destinato alle operazioni di isolamento sanitario.

Resti di forti, batterie costiere e torri testimoniano anche il ruolo strategico svolto nella difesa della rada marsigliese. Accanto alle testimonianze militari trova spazio anche una realtà sorprendente: l’azienda di acquacoltura qui attiva alleva spigole e orate biologiche, riconosciute fra le prime produzioni certificate d’Europa.

iStock

Ratonneau, storia, mare e vita quotidiana nel cuore delle Frioul

Poi c’è Ratonneau, la quale accoglie gran parte dei visitatori appena terminata la traversata dal Porto Vecchio di Marsiglia. Pur condividendo la stessa natura calcarea di Pomègues, mostra un volto differente. Attorno al Port-Frioul si sviluppa infatti l’unico nucleo abitato dell’arcipelago, nato negli anni ’60 dopo il passaggio delle isole dalla Marina francese al Comune di Marsiglia.

Il progetto urbanistico venne affidato a un gruppo di architetti guidati dallo spagnolo Josep Lluís Sert, autore di un villaggio ispirato ai volumi delle kasbah nordafricane e alle linee delle antiche medine. Poco meno di 150 residenti vivono stabilmente fra queste rocce affacciate sul Mediterraneo.

Ratonneau, tra le altre cose, ospitò uno dei più grandi complessi destinati alla quarantena dell’intero Mediterraneo. All’inizio del XIX secolo l’architetto Michel-Robert Penchaud progettò l’Hôpital Caroline, struttura dedicata ai malati di febbre gialla. Fra i luoghi più curiosi c’è pure una piccola cappella dall’aspetto quasi classico, fatto di colonne essenziali e proporzioni eleganti che richiamano un tempio antico.

Verso la costa meridionale, invece, si apre la Calanque di Saint-Estève, probabilmente l’angolo balneare più celebre delle Frioul: acqua trasparente, sabbia naturale e fondali ricchi di vita marina attirano famiglie, nuotatori e appassionati di snorkeling.

Ratonneau conserva anche numerose testimonianze militari, tra cui fortificazioni, batterie costiere e postazioni d’artiglieria che controllavano l’accesso marittimo verso Marsiglia fin dal XVI secolo.

Île d’If e il castello che ispirò Il conte di Montecristo

Pochi edifici francesi possiedono una fama letteraria paragonabile al Castello d’If. L’intera superficie dell’isola risulta occupata dalla fortezza, trasformando questo piccolo scoglio calcareo in uno dei monumenti più riconoscibili della Provenza. Tutto iniziò nel 1516, quando il re Francesco I raggiunse Marsiglia e intuì l’importanza strategica dell’isolotto.

iStock

Alcuni anni più tardi partirono i lavori destinati alla costruzione della fortezza reale più antica dell’arcipelago. Bastioni, torri cilindriche e possenti mura avevano il compito di proteggere gli accessi marittimi alla città. Ben presto la funzione difensiva lasciò spazio a quella carceraria, al punto che per circa 400 anni fra queste celle passarono oppositori politici, protestanti, detenuti comuni e protagonisti delle rivolte del 1848, oltre ai comunardi arrestati nel 1871.

La fama mondiale arrivò grazie alla letteratura: Alexandre Dumas ambientò proprio fra queste mura l’inizio della vicenda di Edmond Dantès, protagonista de Il conte di Montecristo.

Tiboulen, il piccolo guardiano del Mediterraneo

Molti traghetti (purtroppo) la superano senza fermarsi, eppure Tiboulen custodisce uno dei tratti marini più affascinanti dell’intero arcipelago. Questo minuscolo isolotto resta separato dalle altre terre emerse ed è la casa di un faro alto 34 metri, punto di riferimento per la navigazione lungo la rada di Marsiglia.

Sott’acqua si sviluppa un ambiente ricchissimo. Correnti favorevoli, pareti sommerse e acque limpide favoriscono una biodiversità eccezionale. Cernie, stelle marine rosse, polpi, coralli e numerose specie mediterranee trovano rifugio fra anfratti e pareti calcaree. Poco distante riposa anche il relitto di un bombardiere tedesco abbattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, presenza che ha reso Tiboulen una destinazione molto apprezzata dai sub esperti.

Dimensioni ridotte e accessibilità limitata le hanno permesso di conservare un aspetto quasi intatto. Resta così una presenza discreta lungo l’orizzonte delle Frioul, preziosa per l’equilibrio dell’ecosistema marino e terrestre, oltre che simbolo della straordinaria varietà racchiusa in un arcipelago distante appena pochi minuti dalla vivace Marsiglia.