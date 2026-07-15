PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La bellissima Isola di Chios

La costa dell’Anatolia appare vicinissima, quasi una presenza costante oltre l’orizzonte, e racconta subito la posizione singolare di questa grande isola del Nord Est Egeo. Qui la Grecia guarda verso Oriente, ma porta ancora addosso le tracce di un passato profondamente europeo. Chios è stata per secoli un crocevia commerciale: prima bizantina, poi genovese, infine ottomana, tanto da aver raccolto influenze diverse senza perdere il proprio carattere.

Il suo simbolo per eccellenza è il mastice, la preziosa resina ricavata dal lentisco, una pianta coltivata soprattutto nella parte meridionale. Le piccole gocce trasparenti che escono dalla corteccia sono chiamate “Lacrime di Chios” e vengono raccolte secondo metodi antichi, con incisioni delicate sul tronco che i contadini definiscono una sorta di ricamo. Da questa resina nascono poi dolci, liquori, prodotti cosmetici e aromi conosciuti in tutto il mondo.

L’isola si estende per circa 842 km² e cambia volto procedendo dal nord verso il sud. Le montagne del Pelinaio dominano territori selvaggi, punteggiati da villaggi remoti e foreste di pini e castagni. La parte meridionale appare più morbida, con agrumeti, uliveti e i Mastichochoria, gli antichi centri fortificati nati attorno alla coltivazione del mastice.

Cosa vedere sull’Isola di Chios

L’anima di quest’isola della Grecia si scopre lontano dalle immagini più immediate. Il mare accompagna il viaggio, ma sono pietre, racconti e tradizioni agricole a definirne il carattere. In zona un villaggio può narrare secoli di commerci, una cappella può custodire tragedie dimenticate e una semplice pianta può rappresentare l’intera identità di una comunità.

Pyrgi, il paese dalle facciate ricamate

Pyrgi è il simbolo più riconoscibile dei Mastichochoria. Arrivando nel centro storico si incontrano case decorate con gli xystà, motivi geometrici realizzati incidendo lo strato superficiale dell’intonaco e creando disegni bianchi e neri.

Il borgo nacque come una sorta di struttura difensiva, ovvero con le abitazioni unite tra loro per formare una barriera contro gli attacchi dei pirati, mentre le strade strette rendevano più facile proteggere gli abitanti. Oggi Pyrgi conserva quella struttura medievale, ma la vita quotidiana ha ripreso possesso degli spazi con caffè, botteghe e balconi decorati con pomodori lasciati essiccare al sole.

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Mesta, il labirinto dei Genovesi

A rappresentare (forse) l’esempio più completo dell’architettura medievale chiotica è Mesta, paese che appare come una fortezza compatta, costruita con pietra locale e attraversata da vicoli stretti che conducono verso minute piazze. Anche qui le abitazioni esterne formavano una cintura protettiva, mentre il cuore del villaggio ospitava la vita sociale e religiosa.

Olympi e la memoria rurale del mastice

Il villaggio di Olympi possiede un fascino più discreto rispetto ai vicini Pyrgi e Mesta, con l’aspetto di un antico insediamento agricolo legato alla produzione della resina. Nelle vicinanze si trova la Grotta di Sykias, una cavità naturale modellata dal tempo con stalattiti e formazioni rocciose risalenti a milioni di anni fa.

Nea Moni, il tesoro bizantino dell’Egeo

Nel centro di Chios sorge il Monastero di Nea Moni, fondato nell’XI secolo dall’imperatore bizantino Costantino IX Monomaco. Inserito nel patrimonio mondiale UNESCO, custodisce alcuni dei più importanti mosaici bizantini della Grecia.

L’oro delle tessere musive illumina scene religiose realizzate con una raffinatezza straordinaria, ma qui la bellezza artistica convive con una memoria dolorosa: nel 1822 divenne rifugio per migliaia di abitanti durante l’attacco ottomano, al punto che oggi una cappella conserva ossa e teschi delle vittime.

Anavatos, la fortezza abbandonata sulla roccia

Anavatos è un villaggio medievale abbandonato che sorge su una parete rocciosa, come fosse sospeso tra cielo e terra. Oggi le case in pietra, la torre e i resti delle abitazioni sono testimoni di una storia intensa, fatta di resistenza e isolamento.

Chios città e il castello sul porto

Il capoluogo mostra il volto più dinamico dell’isola. Il porto è il punto di incontro tra pescatori, studenti, commercianti e viaggiatori. Dietro il lungomare si sviluppa il quartiere storico con il castello genovese, una struttura che racchiude secoli di dominazioni diverse. Dentro le mura convivono resti bizantini, edifici ottomani e tracce della presenza veneziana e genovese.

Vrontados e la spettacolare guerra dei razzi

A nord della capitale si trova Vrontados, legato alla tradizione secondo cui il poeta Omero avrebbe avuto un rapporto con questa zona. Il paese è famoso soprattutto per il Rouketopolemos, la particolare battaglia pasquale tra le chiese di San Marco e della Vergine Maria.

Durante la celebrazione migliaia di razzi artigianali vengono lanciati tra i due edifici religiosi creando uno spettacolo luminoso unico nel panorama delle feste greche.

Le spiagge più belle di Chios

Il mare di Chios segue la stessa logica dell’isola: sorprende chi arriva aspettandosi il classico scenario delle Cicladi. Da queste parti, infatti, prevalgono baie selvagge, ciottoli levigati dal tempo e fondali dai colori intensi con un’acqua spesso più limpida rispetto ad altre isole elleniche.

Mavra Volia : è il luogo balneare più iconico dell’isola, con grandi ciottoli scuri che derivano dall’antica attività vulcanica che vanno a dar vita a un paesaggio quasi lunare.

: è il luogo balneare più iconico dell’isola, con grandi ciottoli scuri che derivano dall’antica attività vulcanica che vanno a dar vita a un paesaggio quasi lunare. Karfas : una delle poche zone con sabbia fine e fondale basso. La presenza di alberghi, ristoranti e locali la rende adatta a chi cerca praticità senza rinunciare al carattere greco.

: una delle poche zone con sabbia fine e fondale basso. La presenza di alberghi, ristoranti e locali la rende adatta a chi cerca praticità senza rinunciare al carattere greco. Agia Fotini : spiaggia di ciottoli che conquista per l’acqua trasparente e l’atmosfera rilassata.

: spiaggia di ciottoli che conquista per l’acqua trasparente e l’atmosfera rilassata. Komi : lunga e vivace, alterna sabbia e piccoli ciottoli. Durante l’estate diventa un punto di riferimento per chi vive sull’isola grazie ai ristoranti, ai bar e alle possibilità di praticare sport acquatici.

: lunga e vivace, alterna sabbia e piccoli ciottoli. Durante l’estate diventa un punto di riferimento per chi vive sull’isola grazie ai ristoranti, ai bar e alle possibilità di praticare sport acquatici. Lithi : atmosfera semplice e un tramonto sul lato occidentale che dona una luce particolarmente suggestiva.

: atmosfera semplice e un tramonto sul lato occidentale che dona una luce particolarmente suggestiva. Nagos : circondata dalla vegetazione e dalle montagne, rappresenta una Chios più remota. L’acqua è fresca e limpida, mentre il paesaggio trasmette una sensazione di isolamento.

: circondata dalla vegetazione e dalle montagne, rappresenta una Chios più remota. L’acqua è fresca e limpida, mentre il paesaggio trasmette una sensazione di isolamento. Vroulidia: si raggiunge con un percorso più impegnativo, ma il risultato ripaga lo sforzo.

Dove si trova e come arrivare

Chios si trova davanti alla costa occidentale della Turchia, separata dalla penisola anatolica da uno stretto tratto di mare. Le isole vicine più importanti sono Lesbo, Samos, Psara e Oinousses. La Capitale, chiamata anch’essa Chios, è il principale punto di accesso. Qui arriva la maggior parte dei traghetti e si concentra la vita commerciale.

L’aeroporto internazionale di Chios “Omiros” collega l’isola con Atene tramite voli interni della durata di circa 1 ora. Dall’Italia è quindi necessario prevedere uno scalo nella Capitale greca. Chi preferisce il mare trova il collegamento principale dal porto del Pireo, vicino ad Atene, ma con un viaggio che richiede diverse ore. Chios è collegata anche con altre isole dell’Egeo settentrionale, tra cui Lesbo e Samos.