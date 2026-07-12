Una storia al femminile, che vede come protagoniste quattro sorelle, e scritta da una delle penne più amate: viaggio con Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone

iStock Lecce nel Salento: viaggio con Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone

C’è una regione amatissima, che ogni anno richiama tantissimi turisti da tutta Italia, ma anche dal resto del mondo. È la Puglia, con la sua natura sorprendente, spiagge che sembrano rubate da una cartolina, una costa con scorci che levano il fiato e punteggiata da città bellissime e borghi affascinanti.

Ed è in quella Puglia, ma un po’ diversa, che ci porta il nuovo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero pubblicato da Casa Editrice Nord.

Autrice bestseller, è una delle penne più apprezzate del panorama letterario nostrano.

E con questa nuova storia ci fa viaggiare indietro nel tempo per raggiungere il Salento degli anni Sessanta. Senza dubbio ben diverso da quello che conosciamo oggi, ma il suo romanzo diventa comunque l’ideale guida di viaggio da utilizzare per visitare la zona di Lecce e dintorni, per confrontare le immagini di allora con quelle di oggi, ma anche per assaporare luoghi che colmano lo sguardo di meraviglia. I posti del Salento che vale la pena visitare insieme a Gli anni in bianco e nero.

Nel Salento degli anni Sessanta con il romanzo di Giannone

Prima di immergerci nei luoghi del nuovo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, va ricordato che si tratta di una storia al femminile, quella di quattro sorelle che devono vivere seguendo le rigide regole di un padre che non lascia loro spazio, ma che cercano comunque il loro posto. La voce narrante è Mimì, la più piccola che vuole diventare regista.

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Il paese in cui abitano è a 15 chilometri da Lecce ed è proprio da questo luogo meraviglioso che parte il nostro viaggio. Città di incredibile bellezza, culla del Barocco, ha una storia che si perde nel passato più remoto, infatti basti pensare che ha origini messapiche e custodisce resti archeologici romani. Camminare per le sue strade somiglia a un sogno in cui a dominare è il bianco delle costruzioni, grazie a quella pietra tipica della zona che la fa quasi brillare.

I luoghi magici da visitare sono tanti, il centro storico va assolutamente girato a piedi e apprezzato: tra le meraviglie non si può non citare il Duomo, ovvero la Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, una costruzione che leva il fiato.

Ma anche le porte che consentono l’accesso al centro storico, come Porta Rudiae che è stata ricostruita nel corso del Settecento e si inserisce perfettamente nell’epoca barocca.

Tra gli altri luoghi che riecheggiano nelle pagine del romanzo vi è piazza Sant’Oronzo, luogo iconico della città. Qui, infatti, si concentrano tantissimi monumenti imperdibili. A partire dall’Anfiteatro romano che si può in parte vedere, oppure la colonna che è dedicata allo stesso santo ed è alta 29 metri, senza dimenticare palazzi ed edifici religiosi.

Queste sono solo alcune delle tappe “obbligate” mentre si visita Lecce, sempre tenendo tra le mani il romanzo di Francesca Giannone. Ma poi vale anche la pena sedersi da qualche parte e lasciare che le immagini trasportate su carta prendano vita dinanzi ai nostri occhi.

Dove andare vicino a Lecce seguendo il libro di Francesca Giannone

Il Salento è una terra di grande bellezza e meraviglia e ci sono tantissimi luoghi da raggiungere, sempre con la compagnia del romanzo di Francesca Giannone, un libro al femminile, potente e che lascia il segno.

Tra i tanti da visitare c’è Otranto, che si affaccia sull’Adriatico con la sua storia antica. Un passato che vede questa cittadina essere prima greca-messapica, poi romana, bizantina e, anche, aragonese. Un mix incredibile che ha la sua espressione negli edifici che si incontrano lungo le sue strade. Da citare il Castello Aragone, innalzato tra il 1485 e il 1498 e poi oggetto di modifiche.

Calimera, poi, si trova a soli 16 chilometri da Lecce fa parte della Grecia Salentina: tra suggestive chiese e strade, nella zona limitrofa della città non mancano segni antichissimi con la presenza di monumenti megalitici.

Porto Cesareo, invece, è la destinazione ideale per chi cerca spiagge da sogno con un’acqua trasparente e sabbia fine e chiarissima.

Infine, ma la lista dei luoghi da visitare in questa zona della Puglia sarebbe molto più lunga, Gallipoli si affaccia sullo Ionio ed è la meta ideale per chi cerca mare e storia racchiusi in un unico luogo: dal centro storico che invita all’esplorazione, fino alle spiagge della zona, che sono tra le più amate.

Questi sono alcuni dei luoghi del Salento da visitare leggendo il nuovo romanzo di Francesca Giannone, per scoprire un luogo attraverso una storia appassionante.