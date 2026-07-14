Arbatax Park Resort by Falkensteiner Arbatax Park Resort by Falkensteiner

Quante volte avete prenotato una vacanza “esclusiva” per poi ritrovarvi in un resort anonimo, identico a mille altri? Nell’epoca dell’overtourism e delle strutture standardizzate, trovare un luogo che custodisca davvero l’anima di un territorio è diventato un lusso raro. Si cerca il mare cristallino, ma si vuole anche sentire la storia della Sardegna sotto i piedi. Si desidera il comfort, ma senza rinunciare alla bellezza di quello che ci circonda. Si sogna la privacy, ma non l’isolamento da tutto ciò che rende un luogo speciale.

In Ogliastra, una delle cinque Blue Zone del pianeta – territori dove la qualità della vita e la longevità dei suoi abitanti sono un fenomeno studiato in tutto il mondo – all’Arbatax Park Resort by Falkensteiner esiste un modo di accogliere gli ospiti che rifiuta l’omologazione e riporta il viaggio alla sua essenza più pura.

Arbatax Park Resort by Falkensteiner

Un borgo che sembra esistere da sempre

Pietra levigata dal tempo, travi in ginepro, l’aroma della macchia mediterranea che si mescola alla brezza marina: il Borgo Cala Moresca si svela un passo alla volta, tra piazzette raccolte e scorci di mare che sorprendono a ogni angolo. Un’esperienza di soggiorno costruita nel segno della continuità con l’architettura tradizionale sarda, dove ogni dettaglio – dal ferro battuto ai materiali storici – racconta l’anima di un antico villaggio dell’isola, senza però rinunciare ai moderni standard di comfort delle sue 225 camere completamente rinnovate.

Arbatax Park Resort by Falkensteiner

E quando il richiamo del mare si fa irresistibile, non serve percorrere chilometri: la suggestiva insenatura di Cala Moresca è raggiungibile a piedi in pochi minuti, regalando quell’accesso immediato alla natura che tante strutture promettono e poche riescono davvero a proporre.

Arbatax Park Resort by Falkensteiner

Per chi cerca silenzio e vista infinita

Se il Borgo racconta la vita di comunità di un villaggio sardo, arroccato sul punto più alto del promontorio di Capo Bellavista si trova l’anima più riservata di questo racconto: l’Hotel Monte Turri. Con sole 17 camere, la struttura è ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna della massima privacy, lontano dal rumore ma vicinissimo alla bellezza.

In questa struttura, il tempo si dilata su un’ampia terrazza solarium, in una piscina panoramica che sembra fondersi con l’orizzonte, e in un ristorante affacciato sul mare dove ogni pasto diventa un momento da assaporare lentamente. Non un semplice hotel, ma un rifugio sospeso tra cielo e Mediterraneo.

Arbatax Park Resort by Falkensteiner

Il valore aggiunto di una Blue Zone

Ciò che rende questa esperienza è però contesto in cui si inserisce. L’Ogliastra è una delle cinque Blue Zone al mondo, territori celebrati a livello internazionale per la straordinaria qualità ambientale e per la longevità eccezionale dei suoi abitanti. Il soggiorno diventa quindi un equilibrio tra uomo e natura che si respira in ogni angolo, dalla tutela della biodiversità alla bellezza incontaminata di una delle coste più affascinanti del Mediterraneo.

Non è un caso che la gestione operativa di queste due realtà sia affidata al prestigioso Falkensteiner Michaeler Tourism Group, garanzia di uno standard di ospitalità internazionale che sa però mettersi al servizio dell’identità locale, senza mai sovrastarla.

Arbatax Park Resort by Falkensteiner

Un’estate da vivere, non solo da guardare

L’Arbatax Park Resort by Falkensteiner è adatto a una famiglia in cerca di spazi tranquilli e della vicinanza al mare, oppure per una coppia alla ricerca di un rifugio esclusivo e panoramico, il Borgo Cala Moresca e il Monte Turri propongono due modi diversi di vivere la stessa promessa: un legame profondo con il territorio, un comfort senza compromessi e un’atmosfera che difficilmente si dimentica.

Vivi l’estate nel cuore dell’Ogliastra

Non lasciate che sia solo un’altra vacanza. Scoprite un luogo dove la storia, la natura e l’ospitalità si incontrano in un equilibrio perfetto, all’interno di una delle zone più longeve e affascinanti del pianeta.

Scopri il Borgo Cala Moresca e l’Hotel Monte Turri su arbataxpark.com.