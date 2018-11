Non è certo il mese giusto per un bagno nelle acque italiane, novembre. Tanto che, chi può, sceglie di partire alla volta di mete esotiche . Eppure, in questo mese che ancora non è inverno ma neppure è più autunno, ci sono splendideavvolte da un'atmosfera unica. Ecco le più belle, dalla Liguria alla Sicilia, per un weekend a passeggiare sulla riva e a respirare aria buona.