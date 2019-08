Forbes consiglia Asti: è la meta perfetta per l’autunno

editato in: da

La meta perfetta per l’autunno, secondo la celebre rivista Forbes, è l’italiana Asti.

La città piemontese ha infatti, sottolinea Forbes, tutto ciò che si può desiderare durante una vacanza in Italia: arte, architettura, ottimi prodotti tipici e vini DOCG tra cui il celebre spumante omonimo.

Una visita in autunno permette, poi, di assistere a uno dei tre eventi più noti dell’Astigiano: il Palio, una corsa di cavalli risalente al tredicesimo secolo nella cornice di Piazza Alfieri, più antica di quattro secoli rispetto al celeberrimo Palio di Siena. La prima domenica di settembre la città si veste a festa con sbandieratori, spettacoli e oltre 1000 figuranti in costume medievale che sfilano per le vie del centro storico.

Il museo dedicato al Palio si trova a Palazzo Mazzola e permette di visionare manufatti e apprendere informazioni sulle razze di cavalli del passato.

Il weekend successivo, invece, è l’ideale per gli amanti delle eccellenze gastronomiche. In Piazza Campo del Palio, prende vita il Festival delle Sagre, in cui per due giorni le associazioni Pro Loco promuovono le tradizioni culinarie locali servendo al pubblico piatti regionali quali, ad esempio, le tagliatelle al tartufo, il risotto con il Barbera d’Asti, la focaccia di mele e la golosa torta di nocciole.

Ma non basta. Il terzo fine settimana di settembre riserva un’altra occasione da non perdere: il Festival del vino Douja d’Or, dove assaporare i migliori vini della zona tra cui il Moscato d’Asti e il Barbera d’Asti e anche numerosi altri vini italiani che partecipano alla competizione per vincere il Premio Douja d’Or.

Asti è la meta perfetta per l’autunno, dicevamo. Certo, però non rinunciate a visitare la città anche in altri periodi dell’anno perché saprà sempre sorprendervi piacevolmente.

Tappe obbligate durante una vacanza qui sono Palazzo Mazzetti, un tesoro astigiano, sontuoso palazzo che accoglie il Museo d’arte cittadino dove si tengono importanti mostre, e Palazzo Alfieri, luogo natale del poeta e drammaturgo del diciottesimo secolo Conte Vittorio Alfieri, in cui ammirare cimeli ed eleganti sale del Settecento.

Un autentico viaggio nel tempo lo offre la Domus Romana, che ricorda le origini romane di Asti e presenta interessanti reperti archeologici tra cui i resti di un abitazione privata del I secolo d.C. con splendidi mosaici pavimentali.

Ancora, non perdete l’occasione di fare un tour delle “cantine sotterranee“, suggestive grotte scavate negli ultimi secoli dove conservare il vino a temperatura e umidità ideali. Qui potrete visitare le cantine di produttori storici di spumante e altre rinomate etichette piemontesi.

L’autunno sta arrivando: Asti vi attende.