Dalle antiche medine ai passi montani dell'Atlante, fino alle dune del Sahara e alla costa atlantica, un viaggio ricco di storia, paesaggi straordinari e tradizioni millenarie

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock L'incredibile bellezza di Ait Ben Haddou

Sono molte le persone che tendono a pensare che il Marocco sia “soltanto” deserto e città imperiali. Ma questo Paese del Nord Africa ha, in realtà, l’innata capacità di sorprendere chiunque: possiede un carattere fuori dal comune. Colori intensi rivestono mura secolari, spezie profumate riempiono l’aria dei mercati, mosaici geometrici trasformano palazzi e fontane in autentiche opere d’arte. Pochi chilometri separano vette innevate da distese sabbiose (sì, incredibile ma vero), mentre antiche città imperiali custodiscono monumenti che raccontano oltre 1.200 anni di storia.

Ciò vuol dire che dedicarsi a un viaggio attraverso questo angolo di mondo equivale a poter godere di continui cambi di scenario (e sì, alcune volte pure di temperatura). Da queste parti, la vivacità delle medine lascia spazio al silenzio delle montagne, poi arrivano canyon emozionanti, villaggi fortificati costruiti in terra cruda e infine il Sahara, in grado di modificare la luce durante l’arco della giornata. Il tutto, il più delle volte, con il suono del muezzin che, dalle cime dei minareti slanciati, si diffonde per richiamare i fedeli alla preghiera: una colonna sonora costante che segna il passaggio del tempo dall’alba fino al sopraggiungere della notte africana.

Marrakech e la magia della Città Rossa

In diversi casi è la tappa iniziale e anche la prima in cui si lascia il cuore. Marrakech rappresenta una delle 4 città imperiali del Marocco e porta con orgoglio il soprannome di Città Rossa. Mura, bastioni e numerosi edifici mostrano infatti una caratteristica tonalità dovuta all’argilla utilizzata fin dall’XI secolo, periodo durante il quale gli Almoravidi fondarono la città.

Jemaa el-Fna costituisce il centro della vita cittadina. Fin dal Medioevo questa enorme piazza ha accolto carovane provenienti dal Sahara, commercianti arrivati dalle montagne dell’Atlante e artigiani specializzati nella lavorazione del rame, del cuoio, del legno e dei tessuti. Durante il tramonto l’atmosfera cambia lentamente: lanterne illuminate, profumo di carne alla brace, musica tradizionale e bancarelle trasformano lo spazio in uno spettacolo continuo.

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La medina, inserita nel Patrimonio Mondiale UNESCO, conserva una struttura urbanistica rimasta sorprendentemente fedele all’impianto originario, con vicoli stretti che proteggono dal caldo estivo e conducono verso antichi caravanserragli. Da non perdere assolutamente è la Moschea della Koutoubia, con il suo minareto alto circa 77 metri che domina l’intero panorama urbano.

Le Montagne dell’Atlante tra vette, villaggi amazigh e panorami spettacolari

Lasciata Marrakech, l’orizzonte viene occupato dalla grande catena dell’Atlante, sistema montuoso che attraversa il Marocco per oltre 700 chilometri. Sì, avete letto bene: il Marocco è “pieno” di vette impervie. Tre sezioni principali caratterizzano questo territorio: Alto Atlante, Medio Atlante e Anti Atlante, che mostrano ambienti molto differenti, sia dal punto di vista climatico sia sotto l’aspetto geologico.

L’Alto Atlante ospita il Jbel Toubkal, montagna di 4.167 metri che rappresenta la cima più elevata dell’intero Nord Africa. Durante l’inverno abbondanti nevicate ricoprono le quote superiori, mentre primavera ed estate regalano vallate punteggiate da mandorli, noci, ciliegi e piccoli campi coltivati.

Il passo del Tizi n’Tichka raggiunge quota 2.260 metri e costituisce uno dei collegamenti stradali più spettacolari del Paese. Tornanti, pareti rocciose e vallate profonde accompagnano il viaggio tra panorami sempre diversi. Villaggi amazigh costruiti in pietra e terra seguono il profilo dei pendii, sfruttando terrazze agricole create nel corso dei secoli per coltivare cereali, ortaggi e alberi da frutto.

Ait Ben Haddou e Ouarzazate

Oltre il Tizi n’Tichka appare uno dei luoghi più iconici del Paese. Ait Ben Haddou domina la Valle dell’Ounila attraverso un insieme di edifici fortificati costruiti quasi interamente in terra cruda. Il termine ksar identifica proprio questo tipo di insediamento, formato da abitazioni addossate l’una all’altra e protette da una cinta muraria.

Torri angolari decorate con motivi geometrici, vicoli stretti e antichi granai narrano una lunga storia legata ai commerci transahariani. Pochi chilometri separano Ait Ben Haddou da Ouarzazate, città conosciuta con il soprannome di Porta del Deserto. La posizione strategica lungo le antiche rotte commerciali ha favorito per secoli il passaggio di mercanti, pellegrini e carovane dirette verso il Sahara.

La Kasbah di Taourirt costituisce il principale monumento cittadino. Appartenuta alla potente famiglia Glaoui, mostra una successione di cortili, saloni decorati e torri merlate che testimoniano il prestigio raggiunto dai governatori locali tra XIX e XX secolo.

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Le Gole del Todra tra pareti di roccia e palmeti rigogliosi

Il percorso verso est conduce alle Gole del Todra, uno dei canyon più spettacolari del Paese. Migliaia di anni di erosione provocata dal fiume hanno scolpito pareti calcaree alte fino a circa 300 metri. In alcuni punti la distanza tra le due pareti si riduce fino a poche decine di metri, mentre alla base prosperano palmeti e piccoli appezzamenti agricoli alimentati dal corso d’acqua.

Datteri, mandorli, ulivi e ortaggi crescono grazie a un sistema di canali utilizzato fin dall’antichità. Piccoli villaggi in terra cruda completano il paesaggio, regalando un forte contrasto tra la vegetazione e la roccia modellata dal tempo.

Merzouga e il Sahara

Riprendere il proprio tour dalle Gole del Todra vuol dire rendersi conto che il paesaggio cambia di nuovo: perde gradualmente la vegetazione più fitta e si apre verso distese sempre più aride. Merzouga rappresenta uno dei principali punti di accesso all’Erg Chebbi, uno dei 2 grandi erg del Marocco, ovvero una vasta area formata da dune modellate dal vento nel corso di migliaia di anni.

Alcune dune raggiungono circa 150 metri di altezza e assumono tonalità differenti durante l’arco della giornata. Alba e tramonto regalano sfumature che passano dal rosa tenue all’arancione intenso, fino a un caldo colore ambrato. Attorno sorgono piccoli villaggi abitati in prevalenza da comunità amazigh, custodi di tradizioni tramandate nel tempo attraverso musica, artigianato e gastronomia.

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La Foresta dei Cedri di Azrou, tra alberi secolari e macachi di Barberia

Incredibile ma vero, l’itinerario cambia nuovamente volto entrando nel Medio Atlante. Da queste parti colline verdi, sorgenti e boschi sostituiscono gradualmente gli scenari desertici, regalando uno dei contrasti più sorprendenti dell’intero viaggio. La Foresta dei Cedri di Azrou custodisce alcuni tra i più antichi cedri dell’Atlante presenti nel Paese. Molti esemplari superano diversi secoli di vita e raggiungono dimensioni imponenti.

Tra gli alberi vive il macaco di Barberia, unico primate selvatico dell’Africa settentrionale. Questa specie popola il Medio Atlante da migliaia di anni e rappresenta uno degli animali simbolo della regione. La foresta ospita anche cinghiali, volpi, rapaci e numerose specie di uccelli.

Fes tra antiche università, concerie e vicoli medievali

Poi c’è Fes, città che racchiude una delle pagine più importanti della storia marocchina e la cui medina (Fès el-Bali) appartiene al Patrimonio Mondiale UNESCO: è uno dei complessi urbani medievali meglio conservati al mondo. Migliaia di vicoli si intrecciano tra moschee, fondachi, laboratori artigiani e abitazioni storiche.

Uno dei luoghi più prestigiosi della città è l’Università al-Qarawiyyin, fondata nell’859 da Fatima al-Fihri, che nel corso dei secoli accolse filosofi, matematici, astronomi e giuristi provenienti da vaste aree del mondo islamico. Grande fascino appartiene anche alle Concerie Chouara, dove decine di vasche circolari riempite con pigmenti naturali ospitano ancora oggi le diverse fasi della lavorazione delle pelli secondo tecniche antichissime.

Chefchaouen, la Perla Blu ai piedi del Rif

Tra le mete più affascinanti del nord del Marocco c’è Chefchaouen, conosciuta in tutto il mondo con il soprannome di Perla Blu oppure Città Blu. Fondata nel 1471 ai piedi delle montagne del Rif, conserva una delle medine più caratteristiche dell’intero Paese. Qui abitazioni, vicoli, scale e portoni presentano infinite sfumature di azzurro.

Piazza Outa el Hammam è il principale punto di ritrovo cittadino, poiché puntellata di caffè, ristoranti e la kasbah, fortezza costruita nel XV secolo con mura color ocra che contrastano elegantemente con le tonalità azzurre della medina.

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Meknes e Volubilis

Meknes appartiene al gruppo delle 4 città imperiali del Marocco. Il suo periodo di massimo splendore coincise con il regno del sultano Moulay Ismail, che tra XVII e XVIII secolo trasformò la città in una capitale monumentale.

Bab Mansour rappresenta uno dei portali più spettacolari del Paese per via del marmo, della pietra scolpita e dello zellige che decorano una struttura monumentale considerata uno dei massimi esempi dell’architettura marocchina. Pochi chilometri separano Meknes da Volubilis, il più importante sito archeologico romano del Marocco.

Rabat e Casablanca

Rabat rappresenta la capitale del Marocco fin dal 1912. Affacciata sull’Oceano Atlantico, unisce monumenti storici, ampi viali alberati e quartieri moderni. La Torre Hassan costituisce ciò che rimane di un immenso minareto iniziato nel XII secolo per volontà del califfo almohade Yaqub al-Mansur. Accanto sorgono il Mausoleo di Mohammed V e la Moschea incompiuta, uno degli spazi monumentali più significativi del Paese. La Kasbah degli Oudaya domina invece la foce del fiume Bou Regreg.

Infine Casablanca, città che mostra il volto più moderno del Marocco: quartieri direzionali, edifici in stile Art Déco, grandi boulevard e lungomare raccontano una località proiettata verso il futuro.

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Come spostarsi

Un’auto a noleggio offre la soluzione più pratica per un itinerario così ricco di tappe. La rete stradale principale presenta condizioni generalmente buone e collega agevolmente città imperiali, montagne e regioni desertiche. Alcuni tratti dell’Alto Atlante richiedono maggiore prudenza a causa dei numerosi tornanti e delle differenze di quota.

Quando andare

La Primavera, tra marzo e maggio, è il periodo migliore: le temperature sono piacevoli sia nelle città sia lungo gli itinerari montani e desertici. Anche l’autunno, tra settembre e novembre, garantisce condizioni climatiche altrettanto favorevoli, ottime per lunghi spostamenti.

Vale la pena farci un viaggio?

Un tour del Marocco racchiude una straordinaria varietà di ambienti, culture e testimonianze storiche. Nel giro di pochi giorni si passa dalle medine medievali alle montagne più alte del Nord Africa, dalle kasbah costruite in terra cruda alle dune del Sahara, fino ai boschi del Medio Atlante e ai quartieri eleganti affacciati sull’Atlantico.

Quindi sì, vale assolutamente la pena perché sono pochi i Paesi che riescono a unire con tale naturalezza città imperiali, siti archeologici romani, villaggi amazigh, canyon spettacolari, foreste secolari e paesaggi desertici: è come fare più viaggi in uno.