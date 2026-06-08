PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tutta la bellezza del Lago di Koman

Lontano dalle baie del Mar Ionio e dalle località costiere albanesi che negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione internazionale, c’è una zona che racconta una storia completamente diversa. Qui, infatti, la scena appartiene alle montagne, ai canyon, ai corsi d’acqua e a una natura che conserva ancora un carattere ruvido e autentico. Un contesto emozionante, dunque, e in cui il Lago di Koman ne è una delle espressioni più sorprendenti.

A prima vista sembra un fenomeno naturale antico, plasmato da millenni di erosione e modellato lentamente dagli elementi. La realtà, invece, conduce verso una vicenda molto più recente: ciò che oggi appare come uno degli scenari più spettacolari dei Balcani nasce infatti da un intervento umano realizzato nella seconda metà del ‘900. Acque color smeraldo si insinuano tra montagne imponenti, creando corridoi stretti che ricordano i paesaggi scandinavi.

Proprio per questa somiglianza il Lago di Koman viene spesso soprannominato il “Fiordo d’Albania“. L’accostamento può sembrare azzardato, ma solo finché ci si ritrova a bordo di un battello. Proprio in quel momento, infatti, le pareti rocciose salgono quasi verticali per centinaia di metri, mentre la superficie del bacino riflette sfumature che oscillano tra il verde intenso e il turchese.

Origine e storia del Lago di Koman

Dietro la bellezza del Lago di Koman si nasconde una delle opere infrastrutturali più importanti della storia albanese contemporanea. Fino agli anni ’70, il fiume Drin attraversava una profonda valle montana scavata nel calcare. L’area ospitava fattorie, piccoli villaggi e una strada che seguiva il corso dell’acqua tra le montagne del nord. Tutto cambiò durante il periodo comunista guidato da Enver Hoxha, quando il governo avviò un vasto programma destinato alla produzione di energia idroelettrica.

Tra il 1973 e il 1978 venne costruita la diga di Koman, una struttura alta circa 115 metri destinata a sfruttare la forza del Drin. Con il completamento dell’opera, la valle si riempì gradualmente d’acqua e il paesaggio assunse l’aspetto attuale. Nacque così un bacino artificiale lungo oltre 30 chilometri, parte di un sistema che comprende anche i laghi di Fierza e Vau i Dejës. L’antica strada scomparve sotto la superficie e diversi nuclei abitati furono trasferiti altrove.

Paradossalmente, un progetto concepito per finalità energetiche generò uno degli ambienti più scenografici dell’intera penisola balcanica. Anche se (e va detto) il fascino del Lago di Koman deriva soprattutto dalla morfologia della valle originaria: nel corso di migliaia di anni il Drin ha inciso profondamente la roccia calcarea, creando gole strette e pareti stratificate. Quando l’acqua invase questo sistema naturale, il risultato fu una sequenza di passaggi sinuosi delimitati da versanti che in alcuni punti raggiungono 300 o 400 metri di altezza.

Anche il colore contribuisce alla sua fama. La presenza del calcare, la limpidezza dell’acqua e le sorgenti montane regalano tonalità che cambiano continuamente durante la giornata. Alcuni tratti assumono sfumature blu profonde, altri riflessi verdi particolarmente intensi.

Come funziona la visita e cosa vedere al Lago di Koman

L’esperienza di visita di questa perla d’Albania ruota attorno alla navigazione. Gran parte dei visitatori sale a bordo al molo di Koman nelle prime ore della mattina, quando battelli e traghetti iniziano a muoversi lungo il bacino. Si tratta di un servizio che conserva ancora una funzione essenziale per la popolazione locale.

Molti insediamenti affacciati sulle rive, infatti, risultano collegati al resto della regione proprio grazie alle imbarcazioni che trasportano persone, merci, generi alimentari e materiali di uso quotidiano. Durante il tragitto lo sguardo passa continuamente da una parete calcarea all’altra. Alcuni passaggi appaiono così stretti da far sembrare il lago un canyon allagato. In altri punti il panorama si apre improvvisamente, lasciando spazio a distese d’acqua incorniciate dalle Alpi Albanesi.

Una delle escursioni più popolari conduce verso il fiume Shala, una diramazione laterale che molti considerano uno degli angoli più spettacolari dell’intero Paese. Qui l’acqua assume sfumature quasi tropicali e lambisce piccole spiagge di ciottoli chiari circondate da vegetazione rigogliosa.

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Vale la pena osservare anche la vita quotidiana lungo le rive. Minuscoli moli in legno, abitazioni isolate, orti affacciati sull’acqua e pensioni a gestione familiare raccontano una dimensione lontana dal turismo di massa. Chi sceglie di trascorrere una notte sulle sponde del lago scopre probabilmente il suo lato più affascinante. Dopo la partenza delle ultime imbarcazioni, il silenzio torna protagonista: le montagne si riflettono sulla superficie immobile del bacino e la luce cambia lentamente colore fino al tramonto.

Anche gli appassionati di fotografia trovano qui condizioni eccezionali. Le curve del lago, le stratificazioni della roccia e il contrasto tra il verde della vegetazione e il turchese dell’acqua mettono a disposizione scorci che cambiano continuamente lungo il percorso.

Dove si trova e come arrivare

Il Lago di Koman occupa una porzione dell’Albania settentrionale, nel cuore delle Alpi Albanesi, tra Scutari e Fierza. Scutari rappresenta il principale punto di partenza per una visita. Dal centro cittadino servono circa 1 ora e 30 minuti per raggiungere il terminal di Koman, situato a più o meno 70 chilometri di distanza.

L’ultimo tratto attraversa un paesaggio montano particolarmente suggestivo, fatto di curve, vallate e punti panoramici che accompagnano il viaggio fino all’approdo. Diversi segmenti risultano stretti e richiedono attenzione, soprattutto nei mesi più frequentati. Non mancano i viaggiatori che preferiscono affidarsi a trasferimenti organizzati con partenza da Scutari oppure da Tirana. Si tratta di una soluzione che consente di raggiungere il molo in tempo utile per le partenze mattutine dei battelli, particolarmente richieste durante la stagione estiva.

Un’altra opzione consiste nell’utilizzo dei minibus che collegano Scutari a Koman nelle prime ore del giorno. Gran parte degli itinerari prosegue poi verso Fierza, porta d’accesso alla Valbona e ad alcune delle aree escursionistiche più celebri dell’Albania del Nord.

Per questo motivo il Lago di Koman viene considerato molto più di una semplice attrazione paesaggistica: rappresenta una vera via d’acqua attraverso le montagne, un collegamento fondamentale tra vallate remote e comunità alpine. Davanti a un panorama simile, la definizione di “fiordo d’Albania” acquista finalmente senso. Bastano pochi minuti di navigazione tra queste pareti monumentali per comprendere perché il Lago di Koman sia diventato uno dei luoghi più sorprendenti dell’intero Paese.