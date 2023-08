Esiste un luogo dove puoi fare un viaggio negli abissi marini restando sulla terraferma

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Vista aerea dell'Isola di Sentosa, Singapore

Singapore, la perla dell’Asia, è una città che affascina e incanta con la sua bellezza mozzafiato. Le sue strade pulite e ordinate, i grattacieli sfavillanti e i giardini rigogliosi sono solo alcune delle meraviglie che si possono trovare in questa città-stato.

A sud della metropoli, si cela una meravigliosa località che offre un’ampia gamma di attrazioni turistiche e di intrattenimento. Stiamo parlando dell’Isola di Sentosa, un luogo sorprendente che ospita una delle attrazioni più straordinarie del pianeta: il S.E.A. Aquarium, situato nel Maritime Experiential Museum presso il complesso dei Resorts World.

Preparati per un’avventura incredibile negli abissi oceanici, per immergerti nelle profondità sconosciute. Sei pronto a scoprire questo incantevole paradiso?

S.E.A. Aquarium, alla scoperta del profondo blu

Fonte: iStock

Il S.E.A. Aquarium è uno dei più grandi acquari al mondo e ospita una vastissima gamma di specie provenienti da diverse parti del pianeta.

Popolato da oltre 100.000 creature acquatiche, al suo interno avrai l’opportunità di osservare da vicino squali maestosi, razze, tartarughe marine, pesci tropicali colorati e molte altre specie affascinanti.

Gli immensi pannelli trasparenti ti consentiranno di avere una visione chiara e coinvolgente degli animali marini, facendoti vivere un’esperienza davvero indimenticabile.

Fra le numerose specie che popolano le ampie vasche, non mancano neanche i temibili predatori come le murene giganti e gli squali martello. Inoltre, è possibile incontrare il dolce delfino Tursiope e la maestosa cernia Golia, che raggiunge i due metri e mezzo di lunghezza e pesa ben 400 kg.

Puoi ammirare queste straordinarie creature attraverso un tunnel trasparente che ti permette di osservare da vicino questi affascinanti abitanti dell’oceano.

Sono molte le attività entusiasmanti da fare durante la visita, incluso un tour guidato della durata di tre ore che richiede una prenotazione anticipata di almeno 2 giorni lavorativi.

È anche possibile vivere l’emozione di incontrare questi meravigliosi animali acquatici. I più coraggiosi possono immergersi persino nella vasca degli squali, in tutta sicurezza, all’interno di un contenitore trasparente, per un incontro diretto con questi magnifici predatori marini.

Se non hai ancora il brevetto, puoi imparare le basi durante una prima immersione supervisionata di due ore e mezza o ottenere la certificazione PADI Open Water Diver attraverso un corso di formazione di 6 settimane.

Queste esperienze sono progettate per aiutare i visitatori a comprendere meglio l’importanza della conservazione marina e l’impatto che le nostre azioni possono avere sugli oceani.

Inoltre, immerso in questa magica ambientazione, potrai degustare piatti creativi e raffinati preparati con ingredienti freschi e di alta qualità nel suggestivo Ocean Restaurant. Qui ti aspettano le prelibatezze della cucina mediterranea-californiana in un’atmosfera incantevole ispirata ai fondali marini, mentre i pesci nuotano pacificamente intorno a te. Un’esperienza culinaria indimenticabile che delizierà non solo il tuo palato, ma anche i tuoi occhi.

L’avventura più suggestiva della struttura è il tour notturno dell’acquario, che ti permetterà di esplorare l’incantevole mondo marino dopo il calar del sole. Potrai, infine, pernottare in una tenda proprio di fronte alla spettacolare Open Ocean Gallery, sognando al ritmo rilassante delle onde.

Una notte da sogno tra le onde dell’oceano

E se ti dicessimo che il tuo viaggio negli abissi dell’oceano non termina qui? Sei pronto per vivere un’esperienza mozzafiato che rimarrà per sempre nei tuoi ricordi?

Dopo una giornata straordinaria al Sea Aquarium, concediti allora una notte da sogno nell’incantevole Equarius Ocean Suite. Situata nel cuore del Resorts World Sentosa, questa struttura esclusiva offre una combinazione unica tra lusso e scenari privilegiati.

Questa incredibile suite offre una vista panoramica mozzafiato sulla vasca dell’acquario attraverso un’enorme parete di vetro, trasportandoti in un’atmosfera marina senza precedenti. Sarà come immergersi nell’oceano, circondato dalla compagnia dei pesci che nuotano accanto a te.

Ti troverai immerso in un’incredibile avventura sottomarina, senza mai allontanarti dalla comodità del tuo letto.

Se stai pianificando una visita a Singapore, assicurati di includere l’acquario nella tua lista delle attrazioni da scoprire. Sarai catapultato in un mondo sottomarino affascinante, dove avrai l’opportunità di ammirare da vicino alcune delle creature più straordinarie del nostro pianeta.