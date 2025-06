L'Emilia-Romagna è una regione che, per molti, è sinonimo di estate e vacanze: ci sono molte attività, in giro per la regione, da fare senza intaccare troppo il budget.

iStock La bellezza della Romagna, luogo da scoprire anche low-cost

Per molti viaggiatori, estate fa rima con Romagna. Ma sarebbe meglio dire Emilia-Romagna, per comprendere tutta la regione. Il litorale romagnolo, con le sue spiagge, i parchi di divertimento e i servizi di prim’ordine è un must delle destinazioni estive per molti, sia italiani che stranieri. L’Emilia-Romagna, nella sua interezza però, è una delle regioni più affascinanti d’Italia, anche da vivere in estate e non solo al mare: un territorio ricco di cultura, sapori, paesaggi e tradizioni sono pronti a conquistare chiunque. Quello che molti non sanno è che è possibile vivere esperienze di viaggio in Emilia-Romagna autentiche e appaganti anche con un budget non troppo grande. Cosa fare?

3 esperienze low cost da fare a Cervia

Cervia è una delle regine dell’estate in Emilia-Romagna e offre davvero spiagge per tutti. I divertimenti non mancano di certo, così come le attività a pagamento. Cosa fare quando il proprio budget non è proprio immenso? Tre esperienze low-cost sono proprie dello splendido carattere di Cervia: eccole.

Visitare il MUSA – Museo del Sale: ospitato negli antichi magazzini costruiti appositamente per raccogliere l’oro bianco di Cervia, questo museo racconta la storia delle saline locali. L’ingresso è gratuito la prima domenica del mese e gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Birdwatching nella natura: Cervia non è celebre solo per le sue spiagge ma anche per la sua Pineta. Fu quella, anzi, a iniziare a portare i turisti in questa parte dell’Emilia-Romagna, molto tempo fa. Ti basterà raggiungere la pineta o le aree delle saline, munito di un binocolo per ammirare aironi, cavalieri d’Italia e fenicotteri rosa. Il centro visite delle Saline organizza anche escursioni guidate con personale esperto. Ovviamente, già che sei qui, puoi fermarti a visitare le Saline di Cervia: si paga un biglietto ma ne vale davvero la pena.

Scoprire la Torre San Michele: si tratta di una storica torre del XVII Secolo. Oggi è sede dell’ufficio turistico ma offre ancora un belvedere panoramico al quale si può accedere gratuitamente. L’ideale è informarsi su quando viene aperto all’orario del tramonto.

iStock

3 esperienze low cost da fare a Cesenatico

La tua vacanza in Emilia-Romagna ti porta a Cesenatico? Ci sono delle ottime attività low-cost da fare anche in questa parte di regione.

La prima cosa può essere visitare il Museo della Marineria, unico al mondo per una parte della sua collezione. Qui troverai esposte barche storiche del XIX e XX Secolo, più una sezione con reperti e strumenti nautici. Il biglietto costa solo 2 € (1 € ridotto) e i bambini fino a 6 anni entrano gratis.

Chi va a Cesenatico per l’estate, non può mancare di passeggiare lungo il Porto Canale: non si tratta, però, di un luogo solo bello. È un luogo che ci racconta tanto su una persona davvero molto importante: Leonardo Da Vinci. Fu lui, infatti, a progettarlo, dopo una sua visita in zona nel 1502, su commissione di Cesare Borgia. Il porto esisteva già da molto ma a Leonardo fu dato l’incarico di ristrutturarlo.

Vuoi unire un po’ di scoperta di Cesenatico on il fatto di andare in spiaggia in Romagna? Bene. Raggiungi la spiaggia delle Tamerici, a circa un chilometro dalla zona più turistica di Cesenatico. Si tratta di un’area balneabile dove la sostenibilità è la regina di ogni scelta: dalla tipologia di ombrellone da usare, fino alla struttura delle docce a disposizione degli ospiti che decidono di noleggiarli. Un luogo che insegna come anche le comodità possano rispettare l’ambiente. Parte della spiaggia, inoltre, è libera e, ovviamente, gratuita.

iStock

3 esperienze low cost da fare a Rimini

Rimini è uno di quei luoghi che, nella mente di molti, fa rima con la parola vacanza al mare. Rimini, però, è davvero molto altro. Soprattutto parlando di cose da vedere, anche senza spendere un’euro.

Una delle esperienze low cost da fare a Rimini è visitare lo splendido Borgo San Giuliano, parte di città che si trova a ridosso del fiume, proprio dove c’è il Ponte di Tiberio, altra bellezza storica della città romagnola. Qui troverai alcune opere di street art dedicate a Federico Fellini e anche un insieme di piccole case basse che fanno sognare atmosfere d’altri tempi.

Rimini ha una biblioteca storica visitabile anche in estate, dove cercare un po’ di fresco, di bellezza e cultura, senza mettere mano al portafogli. Si tratta della Biblioteca Gambalunga: fondata nel 1619, ospita a oggi oltre 300.000 volumi. L’atmosfera è da film o serie tv storici e l’ingresso è gratuito.

Infine, vuoi fare una passeggiata nella storia di Rimini? In questa città, le antiche Via Emilia e Via Flaminia si incontrano e lo fanno in un punto davvero bello e scenografico. Da lì, puoi percorrere il centro storico, lungo quello che era il percorso disegnato proprio ai tempi dell’Imperatore Augusto. Arriverai, come per magia, al Ponte di Tiberio.

iStock

3 esperienze low cost da fare a Riccione

Anche Riccione sa essere amica del nostro conto in banca e offre esperienze low cost interessanti e di tutto rispetto. Una delle prime cose da fare è rendersi conto del lato artistico di Riccione. Ovvero? Questa località di mare della Romagna è sorta quasi dal nulla a inizio ‘900, proprio per essere un luogo di villeggiatura. Mancavano case e strutture di ogni genere e fu così che molte famiglie abbienti fecero costruire delle vere e proprie ville estive a Riccione. Molte sono ancora belle e ammirabili e sono tutte in perfetto Stile Liberty. Una goduria per gli occhi di chi ama il design!

Un secondo esempio di attività low cost da fare a Riccione è la visita al Parco Naturale del Marano, a breve distanza da Riccione. Quest’area è un’oasi protetta dove troverai sentieri di tutti i tipi, lungo i quali ammirare flora mediterranea e fauna libera (scoiattoli, martin pescatore e altri animali di zona). L’ingresso è gratuito.

Molti viaggiatori che trascorrono le proprie vacanze a Riccione decidono di visitare la Rocca di San Leo, luogo davvero spettacolare. Se, però, vuoi fare meno strada, sappi che, sempre nel comune di Riccione, c’è il Castello degli Agolanti. Si tratta di una fortificazione medievale che ti proietterà in un mondo distante da quello della Riviera Romagnola. Il tutto, gratuitamente. Il castello non è sempre aperto ma, durante la bella stagione, è facile che lo sia.

iStock

Oltre la spiaggia: le città murate della Romagna

Il mare è sempre un’ottima opzione per trascorrere una giornata estiva in pieno relax ma, soprattutto parlando di Romagna, ci sono delle ottime opzioni per trascorrere un po’ di tempo alla scoperta del territorio della regione, senza spendere chissà che cifra.

Visitare le città murate, per esempio, è un’attività davvero low-cost che può riempire le tue giornate estive in Emilia-Romagna. L’area a ridosso del litorale ne conta di bellissime, raggiungibili in meno di un’ora da località come Rimini, Cervia o Cesenatico.

Tra le più suggestive c’è Forlimpopoli, con la sua rocca perfettamente conservata al centro del paese; Forlimpopoli è la città di Pellegrino Artusi e, proprio nella Rocca, si trova Casa Artusi, museo dedicato al grande gastronomo italiano.

Bertinoro viene definita “il balcone della Romagna”, per via di un affaccio che l’ha resa molto celebre e che regala uno dei panorami più belli su questa parte di regione. Questa città viene citata anche da Dante per via delle sue tradizioni legate all’ospitalità. All’ingresso del centro, infatti, si trova la Colonna dell’Ospitalità: si tratta di una colonna in marmo dove sono stati inseriti degli anelli per legare i cavalli. Ogni anello, corrispondeva, in passato, a una famiglia di Bertinoro: ogni forestiero veniva ospitato dalla famiglia al cui anello legava il proprio cavallo

Castrocaro Terme, non distante da Forlì, è famosa per le sue terme e per la sua fortezza medievale che domina il centro storico. Infine, non può mancare un giro a Santarcangelo di Romagna, luogo che conserva tracce delle sue antiche mura di difesa.

iStock

Dove osano i temerari: una gita a Bologna in piena estate

Visitare Bologna è sempre una buona idea ma d’estate è proprio un qualcosa per chi non teme il caldo. Il centro storico è bellissimo e i suoi portici offrono riparo dal sole ma gli edifici in mattoni, si sa, conservano il calore e lo trasmettono per ore. Ma Bologna offre soluzioni fresche e low cost per chiunque voglia visitarla in piena estate. Cosa fare?

La cosa più semplice, e anche meno costosa, da fare è visitare la Sala Borsa, in pieno centro. Di cosa si tratta? La Sala Borsa a Bologna è un vero e proprio gioiello urbano, divenuto una biblioteca pubblica nel 2001. È ospitata nell’ex piazza coperta del Palazzo d’Accursio (sede storica del Comune) e ora è uno spazio a libero accesso per chi vuole leggere, studiare o usufruire di vari servizi.

Ovviamente, è anche molto bella e riempie gli occhi di tutta la meraviglia di cui Bologna è capace. Trovandosi, inoltre, in un palazzo molto antico con le mura grosse, la Sala Borsa è fresca come pochi altri posti in città.

Lì dentro potrai ammirare da vicino gli scavi archeologici, ben visibili sotto il pavimento trasparente creato appositamente per ammirarli: quello che vedrai sono i resti di edifici dalla civiltà villanoviana, etrusca e romana. Non si paga nulla ma è una buona abitudine lasciare un’offerta libera.