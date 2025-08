Dalle aree relax con animazione alle attività sportive, l'Emilia-Romagna offre stabilimenti pensati per bambini di tutte le d’età, con servizi diversificati e tante proposte per vivere il mare senza stress

iStock Le spiagge di Rimini per famiglie sono numerose, tanti gli stabilimenti baby-friendly

Tra le mete economiche e family friendly in Italia non possiamo non prendere in considerazione l’Emilia-Romagna. Spiagge lunghe e spaziose, intrattenimento, baby dance, giochi in spiaggia e tantissimo altro sono le proposte che hanno reso la costa romagnola e la riviera tra le più apprezzate da mamme, papà e nonni che portano i bimbi al mare. Ma quali sono le spiagge dell’Emilia-Romagna per una vacanza in famiglia? Ecco le migliori secondo noi.

Le spiagge di Rimini

Chi l’ha detto che Rimini è solo movida? In realtà, è anche una delle località più family-friendly d’Italia. Con i suoi 250 stabilimenti balneari, Rimini offre uno scenario perfetto per famiglie che cercano comfort, divertimento e sicurezza.

Molti bagni mettono a disposizione mini club, piscine gonfiabili, giochi d’acqua e animazione. I fondali sono bassi e perfetti per i primi bagnetti in tranquillità. E quando cala il sole? Si può visitare il centro storico, fare un salto a Fiabilandia, oppure godersi un gelato sul porto mentre la ruota panoramica regala viste mozzafiato. Da non perdere il Boabay, un parco acquatico divertente dove ci sono scivoli, tappeti elastici e persino un campo da calcio in acqua.

Nel quartiere Miramare, raggiungibile anche in treno, ci sono numerosi lidi per famiglie sportive. Tra i plus: area giochi maxi, campi da ping-pong, basket, bocce e una palestra all’aperto. L’animazione propone attività ogni giorno, dai balli di gruppo alle gare in spiaggia.

Anche senza lettini e cabine prenotate, Rimini sa regalare angoli di sabbia libera perfetti per famiglie. Le spiagge libere sono numerose e ben distribuite lungo il litorale, ma non mancano i comfort essenziali: docce, bagni pubblici, passerelle d’accesso e servizio di salvataggio garantiscono sicurezza e praticità anche a chi viaggia con bambini.

Tra le più amate c’è quella di Piazzale Boscovich, vicino al Porto Canale, perfetta per chi vuole tuffarsi nel cuore della città e magari partecipare a uno dei tanti eventi estivi che qui si tengono. Chi preferisce zone più tranquille può optare per San Giuliano Mare, nei pressi della Darsena, o per Miramare, dove il tratto dopo il Bagno 150 fino al centro Rimini Terme offre tanto spazio e meno affollamento.

Non solo bambini di piccola età, ci sono anche spiagge per teenager come quelle di Rivazzurra. Campi sportivi, sala giochi, animazione “teen-style”, giornali, idromassaggi, palestra e una zona nursery per i più piccoli. Sono un’ottima soluzione per mettere d’accordo proprio tutta la famiglia.

Spiagge di Riccione per famiglie

Riccione è famosa per il suo stile chic, ma sa essere anche incredibilmente accogliente per i bambini. Alcuni stabilimenti offrono servizi “baby-size” con mini-lettini, mini-cabine e persino baby cocktail analcolici per giocare ai grandi. Per le giornate senza sabbia, ci sono i parchi Aquafan e Oltremare, il parco dove i delfini sono le star.

Riccione, nota per i suoi stabilimenti glamour e super attrezzati, nasconde anche piccole oasi di spiaggia libera. Le spiagge libere, distribuite lungo viale Gabriele D’Annunzio, sono curate, dotate di docce, passerelle d’accesso e servizio di salvataggio. Piazzale Allende offre un’area più spaziosa, perfetta per chi cerca un po’ più di privacy ma senza rinunciare a bar, ristoranti e servizi nei locali vicini. Nei pressi dei Giardini La Malfa, si trovano altre spiagge libere attrezzate, perfette per una giornata rilassata a due passi da bar, noleggi bici, pista ciclabile e locali vista mare.

Spiagge di Misano Adriatico per bambini

Misano è una destinazione a misura di bambino. La sua spiaggia lunga tre chilometri ha fondali bassi e servizi adatti alle famiglie. Ogni lido propone animazione, giochi da spiaggia, laboratori e baby club. È il posto giusto se cerchi una vacanza rilassante senza rinunciare al divertimento. In più, sei a due passi da Cattolica e Riccione, quindi puoi approfittare anche delle loro attrazioni. Non mancano le spiagge libere a Misano e sono tutte perfette per la famiglia. Tra le più ambite ci sono quelle tra piazzale Venezia e piazzale Roma davvero comoda al centro. Gli spazi sono ampi per fare giocare i piccoli, l’acqua è bassa e sicura e c’è del verde attorno per chi cerca un po’ di ombra.

Spiagge per bambini a Cesenatico

Circondata dai “Giardini al Mare”, un grande parco verde con giochi, zone ombreggiate e opere d’arte. Qui si trovano stabilimenti con acquascivolo e campi sportivi che offrono servizi eccellenti per famiglie. Un sogno ecologico è la spiaggia delle Tamerici a Cesenatico: niente ombrelloni in fila, ma alberi di tamerice che fanno ombra naturalmente. Cabine in legno, cespugli e un campo da beach volley in un contesto sostenibile. Questa meravigliosa spiaggia rientra tra quelle libere e incanta i turisti e i viaggiatori, mettendo d’accordo proprio tutta la famiglia.

Spiaggia di Bellaria

Una delle regine incontrastate delle vacanze formato famiglia è senza dubbio Bellaria Igea Marina che mixa tutto ciò che serve per una vacanza rilassata: mare basso e sicuro, sabbia fine come borotalco, stabilimenti super attrezzati e un’attenzione speciale verso i più piccoli. Ogni lido ha qualcosa di speciale da offrire: dalla baby dance al tramonto a giochi di gruppo. Non mancano tornei, laboratori creativi e animatori pronti a coinvolgere grandi e piccoli. A pochi passi dalla spiaggia si trova anche il parco del Gelso, perfetto per picnic, giretti in bici e passeggiate all’ombra.

Lido di Classe

Gli amanti della natura apprezzano Lido di Classe per la sua spiaggia ampia, non troppo affollata e la presenza di una pineta alle spalle: insomma, un ambiente ideale per chi viaggia con bambini. Qui puoi scegliere tra relax sotto l’ombrellone o avventure tra dune, sentieri in bicicletta, cavalli e birdwatching nella Riserva dell’Ortazzo. E per chi ha voglia di adrenalina? C’è anche il kitesurf.

Lidi Ferraresi

Chiudiamo con i Lidi di Comacchio, detti anche Lidi Ferraresi, un angolo di paradiso per famiglie amanti della natura. I lidi sono sette, tutti con acqua bassa, fondali sabbiosi e stabilimenti perfetti per bimbi di ogni età. Il valore aggiunto? Il Parco del Delta del Po, dove potrai esplorare saline, boschi e lagune in bici, in barca o a cavallo. E che dire di Comacchio, una “piccola Venezia” dove passeggiare la sera dopo essersi goduti spiagge e mare.