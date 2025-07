iStock Una spiaggia libera in Emilia-Romagna

Con circa centotrenta chilometri di spiagge, l’Emilia-Romagna (soprattutto la Romagna) è una destinazione balneare che offre davvero spiagge per tutti i gusti, dalle più ricercate fino ad arrivare a quelle semplici e dove la natura regna sovrana. Sono molti i viaggiatori che scelgono di frequentare delle spiagge libere in Emilia-Romagna e i luoghi dove recarsi sono molti. Vale, quindi, la pena, di mettere in fila qualche informazione utile per vivere al meglio, e liberamente, il mare di questa splendida regione affacciata sul Mare Adriatico.

Consigli generali per frequentare le spiagge libere in Emilia-Romagna

Il fatto che una spiaggia sia libera non equivale a essere senza regole. Libera vuol a dire che non è attrezzata e che nessuno abbia la concessione di gestione ma ci sono delle regolamentazioni, dovute per legge che è sempre meglio considerare. Per esempio, in una spiaggia libera non si può campeggiare durante la notte.

Una seconda regola di cui non tutti sono a conoscenza è che non in tutte le spiagge libere è possibile portare i propri cani. Quando concesso, vanno in ogni caso tenuti d’occhio e va utilizzato il guinzaglio. Solitamente, questa regola è indicata nel pannello che si dovrebbe trovare nei punti di accesso all’arenile. Non sempre, però, i cartelli ci sono: meglio informarsi, prima, chiamando il Comune a cui appartiene la spiaggia.

Più che una regola, occorre tener presente un consiglio: spesso, le spiagge libere non presentano nemmeno bar e chioschi. Per questo motivo, è necessario che portiate con voi tutto quello di cui credete o sapete di aver bisogno.

A livello di sicurezza, inoltre, è bene ricordare che le spiagge libere non hanno il servizio di salvataggio e nemmeno quello di segnalazione sulla pericolosità del mare. Le spiagge attrezzate – l’avrai visto di sicuro – mostrano una bandiera di colore diverso a seconda che il mare sia affrontabile da tutti (verde) o sia meglio non entrare (rossa). Per questo motivo, occorre sempre prestare il doppio dell’attenzione nelle spiagge libere.

Ultima regola molto importante: proprio come si fa quando si va a fare trekking nei boschi o in montagna, occorre portare via con sé tutta la spazzatura che si produce durante una giornata in spiaggia libera. Benché spesso siano presenti dei gestini per il pattume generale, è sempre bene riportare con sé i rifiuti e differenziali nel modo corretto, dove è possibile farlo.

Spiaggia Libera di Lido di Volano (Ferrara)

Se ami unire un po’ di tempo al mare con la possibilità di rilassarti in un luogo dove la natura regna sovrana, il posto da raggiungere è l’estremo nord della Riviera, in provincia di Ferrara, nel cuore del Parco del Delta del Po. La spiaggia libera del Lido di Volano è una delle più selvagge e tranquille dell’Emilia-Romagna. Qui non troverai né stabilimenti né locali alla moda, ma solo sabbia soffice, con dune e pinete degne della migliore foto naturalistica.

Come arrivare? Prendi la SS309 Romea da Ferrara fino al Lido di Volano. La spiaggia libera è indicata da cartelli di colore bianco: alcuni parcheggi in prossimità della spiaggia sono gratuiti. Non ci sono bar o chioschi in prossimità della spiaggia: tienilo presente.

Spiaggia Libera di Marina Romea (Ravenna)

In provincia di Ravenna, non mancano di certo le spiagge libere. Una degna di nota è quella che si trova tra Marina Romea e Casalborsetti: si tratta di un luogo immerso nella pineta e spesso lontano dal turismo di massa. Qui troverai sabbia fine, mare calmo e un’atmosfera rilassata. In alta stagione, però, potresti trovare un po’ di gente in più ma nulla che rovini l’atmosfera del luogo. Questa spiaggia è un luogo perfetto per ammirare l’alba. Durante il tramonto, proprio perché il sole scende alle sue spalle, i colori sono a dir poco intensi.

Per raggiungerla, partendo da Ravenna, si segue la SP112. La pineta è indicata. Ci sono parcheggi proprio a pochi passi dalla spiaggia.

iStock

Spiaggia della Bassona – Lido di Dante (Ravenna)

Ecco un altro piccolo paradiso naturale in provincia di Ravenna, tra Lido di Dante e Lido di Classe. Questo luogo è noto anche per essere una delle poche spiagge nudiste ufficiali in Italia. Tienilo presente e controlla bene quale sia l’area in cui puoi tenere il costume addosso. La Spiaggia della Bassona si trova all’interno di un’area protetta, circondata da dune e da una splendida vegetazione. Il contesto è spesso silenzioso, selvaggio e lontano da ogni tipo di mondanità. Alle spalle della spiaggia ci sono ancora oggi dei casoni di pesca storici e funzionanti.

Per accedere a questa spiaggia libera dell’Emilia-Romagna, partendo dal Lido di Dante, occorre camminare seguendo il percorso segnalato che porta proprio alla Spiaggia della Bassona. Il parcheggio nelle prossimità è, solitamente, a pagamento in alta stagione.

Spiaggia Libera di Marina di Ravenna

Se cerchi una spiaggia libera ma non vuoi rinunciare alla comodità dei servizi urbani, Marina di Ravenna è l’ideale. Tra uno stabilimento e l’altro, infatti, ci sono dei tratti di spiaggia che sono di libero accesso e uso. Avendo bar e spiagge attrezzate tutte attorno, l’ambiente non è incontaminato o silenzioso. Una spiaggia come quella di Marina di Ravenna è la soluzione ideale per unire una giornata gratuita al mare con la possibilità di avere bar e servizi vari in prossimità. Potrebbe essere anche l’idea perfetta per andare a fare un bagno dopo aver visitato le bellezze di Ravenna stessa.

Per arrivare a Marina di Ravenna, basta seguire la SP1 da Ravenna città. Ci sono parcheggi ampi (a pagamento) e accessi comodi per tutti.

Spiaggia Libera a Lido di Savio (Ravenna)

Il Lido di Savio, sempre in provincia di Ravenna, è uno dei luoghi più conosciuti da chi cerca delle spiagge libere in Emilia-Romagna. Ampia, sabbiosa e, proprio perché conosciuta, è molto frequentata, in ogni momento della bella stagione. L’area libera del Lido di Savio si trova nella parte settentrionale, verso Lido di Classe. Questo un luogo ideale per chi viaggia con gruppi di amici o chi cerca un luogo dove incontrare nuove persone e vivere giornate sempre molto divertenti. Gli stabilimenti non sono lontani.

Come arrivare? Questo posto è perfetto anche per chi viaggia con i mezzi pubblici, visto che ci sono delle fermate di bus in prossimità. Se arrivi in auto, i parcheggi sono disponibili, sia gratuiti che a pagamento.

iStock

Spiaggia Libera di Cesenatico (Zona Ponente)

Anche nella celebre località di Cesenatico c’è spazio per chi ama la spiaggia in versione libera. La spiaggia libera di Cesenatico – Zona Ponente si trova, come dice il nome, a ovest del porto canale, tra il molo e alcuni stabilimenti balneari. È un tratto tranquillo, molto frequentato da residenti e da chi cerca un’alternativa economica e autentica.

Qui puoi stendere il tuo asciugamano senza vincoli, magari dopo una passeggiata nel caratteristico centro storico o lungo il porto leonardesco. Dal centro di Cesenatico basta attraversare il ponte mobile o usare il traghetto sul porto canale e camminare qualche minuto. In zona ci sono parcheggi, ma d’estate si riempiono presto: meglio arrivare al mattino.

iStock

Spiaggia Libera di Rimini (zona Porto e Miramare)

Rimini è spesso la prima località alla quale si pensa quando si immagina di andare al mare in Romagna. La sua vocazione come località balnerare è ormai nota, da decenni, in mezza Europa e non mancano mai i viaggiatori che arrivano in zona e che vogliono approfittare dei divertimenti della Riviera ma desiderano utilizzare solo le spiagge libere dell’Emilia-Romagna.

I tratti liberi più noti di spiaggia gratuita a Rimini sono, attualmente, tra il Bagno 1 e il Bagno 9 (vicino al porto). Più a sud, invece, tra i Bagni 100-106 a Miramare. La numerazione dei bagni rende molto facile comprendere dove si trovino queste spiagge libere, decisamente molto cittadine e molto frequentate. Trattandosi di pezzi di arenile comunale, queste spiagge libere di Rimini sono ben tenute, con tanto di passerelle e docce pubbliche in alcuni punti.

Come arrivare? Basta seguire il lungo mare di Rimini e accedere nei punti indicati.

Spiaggia Libera di San Giuliano a Mare (Rimini)

Un’opzione meno affollata, ma sempre a due passi dal centro di Rimini, è la spiaggia libera di San Giuliano a Mare, che si trova subito a nord del porto canale. È una spiaggia più piccola rispetto alle molte altre che potrai trovare in città, con vista sul porto e un’atmosfera più intima (ma comunque vivace, in alta stagione) rispetto al lungomare principale.

La spiaggia libera di San Giuliano a mare si raggiunge a piedi o in bici da Rimini centro. Parcheggi disponibili nei dintorni.

iStock

Spiaggia Libera di Riccione (zona Marano)

Riccione non può essere da meno nell’offrire spiagge libere degne di nota. Un luogo molto conosciuto e che vale la pena di raggiungere, soprattutto se sei in vena di mare, un po’ di vita e musica è la spiaggia libera di Marano. Qui, tra il porto e il confine con Rimini, troverai un tratto libero frequentato soprattutto da gente giovane. Il tutto condito dalla presenza di alcuni celebri locali che si trovano proprio nelle vicinanze, anche se non direttamente sulla spiaggia.

Questa spiaggia libera è facilissima da raggiungere, seguendo sia la strada che i percorsi ciclabili. In zona ci sono diversi parcheggi.

Spiaggia Libera di Cattolica (vicino all’Acquario)

Piccola, ma accogliente, la spiaggia libera accanto all’Acquario di Cattolica è perfetta per una sosta mare prima o dopo la visita al parco. Ideale per famiglie con bambini: la sabbia è morbida, i fondali bassi e si trova in una zona curata e ben servita.

Puoi arrivare nei pressi di questa spiaggia libera in auto, treno o autobus. Parcheggi disponibili vicino all’Acquario. Data la vicinanza proprio di quest’ultimo, è possibile che ci sia molta gente in quest’area.