La ricetta della felicità, dove è stata girata la serie Tv con Cristiana Capotondi

Ambientata in un borgo immaginario sul mare, in realtà la serie Tv "La ricetta della felicità" è stata girata in alcune delle località più celebri della riviera romagnola

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Pubblicato: 26 Settembre 2025 07:30

Ufficio Stampa/iStock
Cristiana Capotondi nella serie Tv "La ricetta della felicità"

Ambientata in una immaginaria Marina di Romagna, la nuova serie Tv “La ricetta della felicità”, regia di Giacomo Campiotti, vede protagonista Cristiana Capotondi nei panni di Marta, una donna milanese che vive un momento difficile della sua vita e trova rifugio in questa piccola località di villeggiatura tra mare, spiagge, borghi, balere e discoteche.

Nella serie, in onda su Rai 1 per quattro prime serate da giovedì 25 settembre 2025, vediamo un cast artistico composto da Lucia Mascino, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passerella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne.

I personaggi si muovono in questo borgo immaginario affacciato sul mare, ma ogni luogo corrisponde a scorci reali che appartengono a varie località della riviera romagnola. Curiosi di sapere quali sono?

