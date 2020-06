Viaggio alle Bahamas, le isole più belle dei Caraibi

editato in: da

Un arcipelago che ha dell’incredibile e che fa vivere a ogni visitatore la sensazione di solcare un vero paradiso terrestre è quello delle Bahamas.

Piccoli lembi del nostro pianeta in cui le atmosfere caraibiche sono in armonioso equilibrio con tradizioni millenarie e musiche ritmate che invitano a ballare. Per non parlare, poi, dei tramonti mozzafiato che fanno da sfondo a un mare dalle mille sfumature di blu.

Le Bahamas sono un sogno ad occhi aperti composto di sabbia chiara e spiagge chilometriche dove trascorrere ore in totale relax, coccolandosi con la forza e l’indiscussa meraviglia della natura circostante.

L’Arcipelago lambito dal limpido Oceano Atlantico conta ben 700 isole divise tra fondali bassi, barriere coralline e possibilità di provare esperienze uniche, come nuotare con gli squali seguiti ovviamente da personale specializzato, ma anche ritrovarsi ad esplorare l’isola in cui vivono i maiali.

La buona nuova che ci riempie di gioia è che questi diamanti riapriranno al turismo internazionale dal prossimo 1° luglio e lo faranno forti del “Tourism Readiness and Recovery Plan”, una guida completa dei protocolli di salute e sicurezza validi in tutto il paese.

Una riapertura che avverrà gradualmente con la ripresa dei viaggi internazionali e con lo spalancare le porte di hotel e case vacanza. All’arrivo tutti i visitatori saranno sottoposti a screening della temperatura da parte del personale sanitario.

Scegliere quali isole visitare dell’Arcipelago delle Bahamas è piuttosto complicato. Tuttavia ci abbiamo provato. Potreste fare un salto, per esempio, a Eleuthera un gioiello selvaggio il cui nome, in greco, significa libertà. Qua non potrete fare a meno di inebriarvi del bellissimo contrasto tra piantagioni di ananas, paludi, fondali e una unica peculiarità: il Glass Window Bridge, dove si incontrano le acque del Mar dei Caraibi e dell’Oceano Atlantico.

Oppure, potreste scegliere Long Island, dove la natura fa da padrona grazie alle grandi scogliere, colorate barriere coralline e chilometriche spiagge. La cosa più bella è che qui avrete modo di immergervi nel del Dean’s Blue Hole, il buco sottomarino più profondo del mondo, con i suoi 203 metri.

Altra isola di cui dovreste assolutamente godere è Grand Bahama, circondata da mare color zaffiro e impreziosita da spiagge meravigliose.

Insomma, è particolarmente difficile la scelta, anche perché le bellezze custodite in queste isole-tesoro sono davvero molte, tra cui una delle spiagge rosa più belle del mondo.