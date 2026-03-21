Dove andare ad aprile per 3 giorni: borghi fiabeschi e città europee perfette da vivere tra primavera, cultura e atmosfere che sanno sorprendere

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iStock Incredibile panorama del centro storico di Ronda

Aprile è quel mese sospeso tra il desiderio di evasione e la leggerezza della primavera che finalmente si fa sentire: le giornate si allungano, la luce cambia, l’aria si fa più tiepida e invita a uscire e a riscoprire il piacere del viaggio.

È quindi il momento ideale per staccare dalla routine quotidiana e concedersi una pausa di tre giorni, senza la folla dell’estate e senza il freddo dell’inverno.

E allora, dove andare ad aprile per un viaggio breve ma intenso? Ecco una selezione di mete che, più di altre, in questo periodo dell’anno riescono a dare il meglio di sé.

Ronda, vertigini e storia in Andalusia

Ci sono città che non si dimenticano, e Ronda è una di queste: arroccata su una gola profonda e scenografica, appare sospesa tra cielo e terra, con il vuoto che si apre sotto i suoi ponti e un orizzonte che lascia senza parole.

Passeggiando tra le stradine, percepiamo subito la stratificazione di epoche e culture che l’hanno attraversata: la sua anima araba si mescola con quella cristiana e racconta una storia che risale a secoli lontani. Non a caso, anche viaggiatori e scrittori come Hemingway e Dumas rimasero affascinati dalla sua atmosfera intensa e dalle tradizioni che qui si respirano ancora oggi.

La parte più antica, La Ciudad, conserva un fascino vero e il tempo rallenta tra edifici storici, giardini nascosti e scorci che si aprono all’improvviso. I bagni arabi, ancora ben conservati, rievocano un passato di rituali e quotidianità, mentre le piazze alberate invitano a fermarsi e ad osservare senza fretta.

Pérouges, un tuffo nel Medioevo

Nel borgo francese di Pérouges tutto è rimasto intatto: varcando le sue mura, entriamo in un luogo dove ogni pietra racconta una storia. Le strade acciottolate, le case in pietra, le facciate semplici ma eleganti creano un’armonia rara, che si percepisce subito.

La piazza centrale ne è il cuore pulsante, uno spazio raccolto dove la vita scorre con lentezza tra ristoranti tradizionali e scorci suggestivi: un invito ad assaporare la gastronomia tipica e prendere parte al ritmo del borgo, fatto di gesti semplici e autentici.

Monschau, borgo da fiaba tra le colline

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Monschau, Perla dell’Eifel tedesco, sembra appartenere a un racconto illustrato: camminando tra le strade acciottolate, ci accorgiamo subito di quanto il tempo qui abbia davvero scelto di fermarsi. Le case a graticcio, perfettamente conservate, si riflettono nel fiume e creano scorci che sembrano dipinti.

Il centro storico è un piccolo labirinto di vicoli e angoli nascosti, dove ogni passo regala una nuova prospettiva. Il castello, che domina dall’alto, aggiunge un tocco scenografico che completa l’immagine di una destinazione ideale per chi desidera tranquillità, bellezza e un contatto diretto con la storia.

Gand, tra canali e architetture

Gand, tra le città più belle del Belgio anche se meno nota rispetto a Bruges, si mostra elegante e vivace, capace di unire storia e contemporaneità in modo naturale.

Il suo centro storico è uno dei meglio conservati del Paese e passeggiando al cospetto degli edifici medievali ci rendiamo conto di quanto ogni elemento contribuisca a creare un insieme armonioso: i canali riflettono le facciate storiche, le torri si stagliano nel cielo e le piazze si aprono come spazi da vivere.

Durante la permanenza, si può alternare la scoperta di luoghi simbolo, come il Castello di Gravensteen o la Cattedrale, a momenti più lenti, con una passeggiata lungo il Graslei o perdendosi tra negozi e botteghe.

Brno, una città sorprendente

Seconda città della Repubblica Ceca dopo Praga, Brno si presenta come una metropoli dinamica, ma allo stesso tempo ricca di contrasti e curiosità che la rendono unica. Con una passeggiata nel centro, ci imbattiamo infatti in elementi che rompono gli schemi: due municipi invece di uno, una piazza dalla forma triangolare che sfugge alla geometria più classica, un drago leggendario sospeso che osserva i passanti e un orologio che segna mezzogiorno alle undici.

Ma Brno non è solo gioco e stranezza, è anche una città legata alla cultura e alla storia: in uno dei suoi teatri, suonò un giovanissimo Wolfgang Amadeus Mozart, quando ancora era un bambino prodigio, e ancora oggi tale vocazione artistica si riflette negli eventi e nelle manifestazioni che la animano, come il Festival Internazionale del Folklore, che unisce tradizione e contemporaneità.

Tra le attrazioni più significative spicca poi Villa Tugendhat, capolavoro dell’architettura moderna e simbolo di un’epoca che ha saputo ridefinire il modo di abitare gli spazi.

Sant’Angelo in Lizzola, le Marche più autentiche

A volte non serve andare lontano per vivere un’esperienza intensa. Per chi rimane in Italia, Sant’Angelo in Lizzola, nelle Marche, è uno di quei luoghi da mettere in lista: nato dall’unione di due antichi castelli, il borgo conserva tuttora oggi le tracce di un passato importante, legato a famiglie nobili e a una storia che si legge nelle sue architetture.

Con una passeggiata, è facile accorgersi di quanto ogni edificio sappia raccontare aneddoti: il Castello dei Mamiani domina il paesaggio con la sua presenza imponente, mentre la Chiesa di San Michele Arcangelo custodisce un patrimonio artistico che invita a entrare e a soffermarsi a lungo.

Ma non è tutto: le mura, ancora visibili in alcuni tratti, aprono lo sguardo su ampi panorami, che restituiscono la sensazione di trovarsi in un luogo sospeso tra storia e natura, lontano dai circuiti turistici più battuti.

Scapoli, il Molise che non ti aspetti

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Infine, facciamo tappa a Scapoli, piccolo borgo molisano immerso tra le Mainarde e vicino al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che rappresenta l’essenza di un’Italia meno conosciuta ma meritevole di essere visitata con rispetto.

La struttura medievale si sviluppa attorno al Palazzo Marchesale, con mura che si affacciano sulla roccia e scorci che si aprono sulle montagne tutt’intorno: percorrendo il cammino di ronda, lo sguardo si perde tra cime e vallate, e restituisce un raro senso di libertà.

Inoltre, è proprio qui che nasce la zampogna, strumento simbolo di una cultura che continua a essere tramandata grazie alle botteghe artigiane ancora attive che hanno il merito di mostrare un sapere antico, fatto di gesti e passione.