Marzo è un mese molto interessante per organizzare un viaggio con i bambini. Le temperature iniziano ad essere più miti in molte destinazioni, i prezzi sono spesso più accessibili rispetto all’alta stagione e le città non sono troppo affollate.

Per chi si sta chiedendo dove andare a marzo con bambini, in questo articolo ho fatto una selezione di mete fattibili, tra Europa e lungo raggio, che uniscono divertimento, esperienze educative e momenti di relax.

Tenerife: sole e divertimento tutto l’anno

Per chi cerca una destinazione calda e facilmente raggiungibile dall’Italia, Tenerife è una delle migliori scelte per marzo. Le temperature primaverili intorno ai 22° permettono di passare giornate all’aria aperta e questo rende l’isola perfetta per una vacanza con bambini.

A Tenerife molte spiagge sono adatte alle famiglie, con sabbia soffice e servizi comodi. Oltre al relax in riva all’oceano, l’isola offre tante attrazioni che entusiasmano i più piccoli, come il celebre Siam Park, uno dei parchi acquatici più famosi d’Europa, con aree dedicate ai bambini e piscine in totale sicurezza.

Anche il Loro Parque è una tappa imperdibile per chi viaggia in famiglia: qui i bambini possono ammirare da vicino animali esotici e partecipare a esperienze educative.

Parigi: magia e cultura a misura di bambino

Parigi è una meta sorprendentemente adatta alle famiglie. Nel mese di marzo il clima è fresco – le temperature sono di circa 13° – ma piacevole e le file alle attrazioni sono più contenute rispetto alla primavera avanzata.

Il grande protagonista di un viaggio con bambini è senza dubbio Disneyland Paris, facilmente raggiungibile dal centro città in circa 35 minuti di viaggio con il treno. Il 29 marzo 2026 il parco propone anche la nuova apertura del World of Frozen.

Oltre al mondo Disney, la capitale francese offre numerose attività family friendly. La Città delle Scienze e dell’Industria propone percorsi interattivi pensati per stimolare la curiosità dei bambini in modo divertente, mentre nei grandi parchi cittadini, come il Jardin du Luxembourg, è possibile trascorrere qualche ora tra aree gioco, giostre storiche e il famoso teatrino di marionette.

Una passeggiata lungo la Senna, con le sponde dichiarate Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, o una salita sulla Tour Eiffel diventano esperienze indimenticabili se raccontate come piccole avventure da fare in città.

Valencia: la città della scienza e delle biciclette

Valencia è una delle città europee più adatte a una vacanza con bambini a marzo. Il clima è mite e le temperature arrivano anche a 20°, le distanze sono brevi e la città è pianeggiante, quindi perfetta da esplorare anche in bicicletta.

Il simbolo di Valencia è la Città delle Arti e delle Scienze, un complesso futuristico perfetto per le famiglie che ospita uno dei più grandi acquari d’Europa, l’Oceanogràfic. Qui i bambini possono ammirare squali, delfini e specie marine provenienti da tutto il mondo. Il vicino Museo della Scienza propone attività interattive che coinvolgono anche i più piccoli e trasformano la visita in un’esperienza dinamica.

Il Parco del Turia, ricavato dal letto dell’antico fiume Turia, è uno spazio verde con aree gioco, percorsi ciclabili e zone ideali per picnic in famiglia. Marzo è anche il mese delle Fallas, una festa tradizionale con grandi installazioni artistiche e eventi pirotecnici che affascinano bambini e adulti.

Copenaghen: fiabe nordiche e divertimento sostenibile

Copenaghen è una destinazione perfetta per un city break con bambini a marzo. Anche se le temperature possono essere fresche (circa 6°), la città è organizzata in modo impeccabile e offre tantissime attività anche per i più piccoli.

La città è ricca di musei interattivi come l’Experimentarium, dove i bambini possono sperimentare giochi scientifici e installazioni multimediali.

Copenaghen è anche la città delle famose fiabe di Hans Christian Andersen.

Una visita alla statua della Sirenetta o una passeggiata nel colorato quartiere di Nyhavn possono trasformarsi in un racconto coinvolgente da vivere insieme ai più piccoli. La capitale danese, grazie all’organizzazione efficiente dei trasporti e all’attenzione alla sostenibilità, è una meta molto rilassante e a misura di famiglie.

Londra: musei gratuiti e parchi iconici

Londra è una destinazione valida per marzo, soprattutto per le famiglie che cercano un mix di cultura e intrattenimento. Molti dei musei più famosi sono gratuiti e propongono sezioni dedicate ai bambini, come il Natural History Museum con il suo famoso scheletro di balenottera azzurra “Hope” o il Museo della Scienza con aree interattive.

I grandi parchi cittadini, come Hyde Park e Regent’s Park, sono perfetti per far sfogare i bambini all’aria aperta tra una visita e l’altra. Anche la ruota panoramica London Eye regala un’esperienza emozionante per tutta la famiglia, offrendo una vista spettacolare sulla città.

Dubai: parchi tematici e clima perfetto

Marzo è uno dei mesi migliori per visitare Dubai con bambini, grazie alle temperature piacevoli intorno ai 29° che permettono di godersi sia le attività all’aperto sia quelle indoor.

Dubai è famosa per i suoi parchi tematici, come IMG Worlds of Adventure e Motiongate, che propongono attrazioni ispirate ai personaggi della Marvel (e non solo) e a Hollywood.

Anche i grandi parchi acquatici, come Atlantis Aquaventure Waterpark, offrono aree dedicate ai più piccoli con scivoli e piscine.

Oltre al divertimento puro, Dubai sorprende per le emozionanti esperienze nel deserto, con escursioni organizzate adatte alle famiglie e momenti di divertimento serale.

Costa Rica: natura e animali per piccoli esploratori

Per le famiglie che desiderano un viaggio più avventuroso ma sicuro, il Costa Rica è una destinazione ideale a marzo, nel pieno della stagione secca. Questo periodo garantisce giornate soleggiate e perfette per esplorare parchi nazionali e spiagge del Pacifico.

Il Paese è famoso per la biodiversità e offre ai bambini la possibilità di osservare tantissimi animali nel loro habitat naturale. Nei parchi nazionali come il meraviglioso Manuel Antonio si possono avvistare scimmie, bradipi e coloratissimi uccelli tropicali, come tucani, lungo sentieri semplici e adatti anche ai bambini.

Anche le attività più dinamiche, come i ponti sospesi nella foresta o le esperienze di zip-line, sono organizzate in totale sicurezza e pensate per essere accessibili ai bambini.