Se pensiamo alla Francia possiamo mettere da parte l’immagine della metropoli di Parigi affollata ma romantica e valutare alternative più rilassanti e naturalistiche da godersi in estate. Le spiagge in Francia non mancano: basta pensare che si contano oltre 10.000 chilometri di costa in tutto il Paese e che si distinguono per diverse tipologie di fondale e servizi offerti. Ma quali sono le più belle? Abbiamo scelto le spiagge in Francia più incantevoli da visitare almeno una volta nella vita.

Plage de Pampelonne in Costa Azzurra

Un’icona assoluta della dolce vita francese. Situata a due passi da Saint-Tropez, la spiaggia di Pampelonne è un classico che non delude mai: lunga quasi 5 km, alterna zone glamour frequentate da VIP internazionali a tratti più tranquilli e selvaggi. Qui si passa dalle spiagge private con champagne e musica chill-out alle aree libere perfette per chi ama il mare senza fronzoli. Il tutto incorniciato da pinete profumate, sabbia fine e acqua trasparente. Un must per chi vuole vedere e farsi vedere.

Plage de Sormiou a Marsiglia

Nascosta all’interno del parco delle Calanques, Sormiou è un luogo fuori dal tempo. Lunga, protetta, accessibile solo a piedi o con permessi speciali, è l’ideale per una giornata a contatto con la natura selvaggia. L’acqua qui è incredibilmente limpida, i fondali nascondono grotte marine spettacolari e l’atmosfera è da romanzo d’avventura. Una delle poche calette con un piccolo ristorante sulla spiaggia, perfetto per un pranzo con vista.

Les Sablettes a Mentone

Tra le più raffinate della Riviera, la spiaggia di Les Sablettes combina bellezza naturale e comfort. Sabbia fine, mare calmo, vista sul centro storico di Mentone e tutti i servizi che si possano desiderare. È perfetta per chi vuole una giornata di mare rilassante ma con stile, magari con un cocktail in uno dei bar più chic della costa.

Spiaggia Robinson in Costa Azzurra

Non lontano da Cannes, la spiaggia di Robinson è la scelta perfetta per chi cerca una combinazione tra natura e comfort. Sabbia fine, servizi ben organizzati e la possibilità di praticare sport o rilassarsi con una vista eccezionale. Perfetta anche per le famiglie grazie agli spazi ampi e alle acque calme.

Spiaggia di Veillat ël in Provenza

Un classico senza tempo. La spiaggia di Veillat è una delle più amate della Riviera per la sua posizione centrale, i servizi impeccabili e l’atmosfera conviviale. Perfetta per chi non vuole rinunciare alle comodità della città, ma sogna comunque una giornata di mare limpido, sole e relax.

Spiaggia dorata di Sanary-sur-Mer in Provenza

Ultima, ma non per importanza, la spiaggia di Sanary-sur-Mer è un angolo perfetto per le famiglie. Lunga, accessibile, con fondali bassi e sabbia soffice, è l’ideale per chi ha bambini o vuole godersi il mare in tutta tranquillità. La vista sulle colline e il clima dolce la rendono una destinazione da segnare in agenda.

Plages du Prado a Marsiglia

Chi ha detto che le città non hanno belle spiagge? A Marsiglia, le Plages du Prado sono un mix riuscitissimo tra urban lifestyle e natura. Sette spiagge in una, con sabbia e ciottoli, skatepark, pareti da arrampicata e tanto spazio per tutti. È il luogo perfetto per un tuffo al volo dopo un giro al mercato del pesce o un’escursione nelle calanques.

Plage de Notre-Dame a Porquerolles

Un sogno segreto custodito tra pinete e cespugli d’erica: stiamo parlando di plage de notre-Dame a Porquerolles. Raggiungibile solo a piedi o in bici, questa spiaggia immersa nella natura è una delle più belle d’Europa. Nessun chiosco, niente musica, solo mare trasparente e silenzio. Il luogo ideale per chi vuole staccare la spina (e magari partecipare a una lezione di yoga all’alba).

Plage d’Étretat in Normandia

Un capolavoro di contrasti. A Étretat la spiaggia è di ciottoli, le scogliere sembrano cattedrali scolpite dal vento e l’oceano ha un’energia magnetica. Questa spiaggia è perfetta per chi ama le emozioni forti e la bellezza ruvida del nord. Un panorama che ha ispirato Monet non può deludere, giusto?

Plage de Deauville in Normandia

Vintage, elegante, irresistibile. Deauville è la “riviera dei parigini”, e la sua spiaggia lunga quasi 3 km è un inno alla bellezza senza tempo. Ombrelloni colorati, cabine rétro, promenade in legno e ville storiche: ogni angolo è uno scatto Instagram perfetto.

Plage de Saint-Clair a Le Lavandou

Soprannominata “la perla”, Saint-Clair è una cartolina provenzale: sabbia dorata, mare limpido e una vista da capogiro sulle isole di Hyères. È l’ideale per famiglie con bambini ma anche per chi cerca tranquillità e romanticismo. Se ami lo snorkeling, esplora la zona della Baleine: un vero acquario naturale.

Hendaye Beach nei Paesi Baschi

Con i suoi 3,5 km di sabbia e le onde perfette, Hendaye è la meta ideale per surfisti e famiglie. Il paesaggio è da film: colline verdi, casette basche e i famosi scogli gemelli che emergono dall’acqua. Il mare qui è calmo e sicuro, perfetto anche per i più piccoli.

La Grande Plage a Biarritz, Paesi Baschi

Benvenuti sulla costa atlantica, dove l’oceano si fa spettacolo. La Grande Plage è il cuore balneare di Biarritz: 500 metri di sabbia dorata incastonata tra eleganza Belle Époque e spirito surfista. È la spiaggia perfetta per alternare momenti di puro relax a passeggiate chic lungo la promenade, magari con una crêpe in mano. E sì, qui il tramonto è da standing ovation.

Plage de la Côte des Basques a Biarritz

La Plage de la Côte des Basques scompare con l’alta marea, ma quando si mostra, regala uno dei panorami più suggestivi dell’Atlantico. Le sue onde attirano surfisti da tutto il mondo, mentre le scogliere sullo sfondo offrono un colpo d’occhio unico. È il posto ideale per chi ama la natura, lo sport e il profumo della libertà.

Plage de l’Espiguette a Le Grau-du-Roi

Una distesa infinita di sabbia, dune e vento. L’Espiguette è la spiaggia della libertà assoluta: 3 km di natura intatta, poche strutture, tantissimo spazio. È il luogo ideale per passeggiate contemplative, meditazione o un picnic improvvisato in riva al mare. Chi la frequenta afferma di sentirsi in un angolo paradiso lontano dal caos quotidiano.

Plage de Saint Guirec in Bretagna

Una fiaba rosa; circondata da enormi rocce di granito che sembrano sculture, Saint Guirec è un vero gioiello della Bretagna dove il mare cambia colore con la luce e il faro Men Ruz all’orizzonte regala scorci indimenticabili.

Grande Plage a Les Sables d’Olonne

Una baia a forma di sorriso. La spiaggia di Les Sables d’Olonne è larga, dorata e vivace: perfetta per le famiglie, ma anche per chi cerca sport e movida. Windsurf, kitesurf, ristorantini e attività per bambini. Il tutto a pochi passi dal centro.

Plage de Palombaggia in Corsica

Un paradiso mediterraneo in technicolor. A Palombaggia ogni dettaglio è poesia: sabbia bianca finissima, acque turchesi e pini marittimi che sembrano disegnati a mano. I riflessi delle rocce rosa, il silenzio interrotto solo dalle cicale, le immersioni nei fondali da sogno. È una delle spiagge più amate della Corsica e non è difficile capire perché.

Petit Spérone in Corsica

Una perla nascosta; per raggiungerla serve un po’ di spirito d’avventura: un sentiero nella macchia mediterranea ti porterà a questa minuscola baia dalle acque caraibiche. Solo 100 metri di sabbia, ma pura magia. Il consiglio? Raggiungi Petit Spérone la mattina presto, porta acqua, maschera e lascia il telefono nello zaino.

Plage de la Baule in Bretagna

Lunga quasi 9 chilometri è tra le spiagge più lunghe d’Europa. La plage de la Baule rappresenta tutta l’eleganza della costa atlantica; sabbia dorata e alle spalle ville d’inizio Novecento e un bel lungomare su cui passeggiare. Apprezzata da famiglie con bambini e giovani, mette a disposizione uno stabilimento attrezzato con tanto di mini-club e scuole di vela.

Plage de la Lette Blanche in Nuova Aquitania

Selvaggia, tranquilla, autentica. La spiaggia de La Lette Blanche è una delle gemme più riservate delle Landes. Immersa in una pineta che profuma di resina e sale, è sorvegliata durante l’estate e perfetta per chi ama i grandi spazi aperti. La sabbia è soffice, l’oceano è potente e lo spettacolo delle dune all’orizzonte è pura poesia. È molto frequentata dai surfisti, ma anche ideale per chi cerca una giornata lontana dal caos.

Plage de La Torchère in Nuova Aquitania

Una spiaggia per chi ama l’essenzialità e la quiete. A differenza delle più famose vicine come la Pointe o il Grand Crohot, La Torchère è un rifugio silenzioso che resiste al turismo di massa. Nessun chiosco, niente ombrelloni: solo mare, dune e cielo. È l’ideale per chi cerca il contatto diretto con la natura. L’accesso non è immediato, ma lo sforzo sarà ripagato con un paesaggio da cartolina e la sensazione di avere la spiaggia tutta per sé.

Plage de l’Île Vierge in Bretagna

Difficile da raggiungere, ma impossibile da dimenticare. Si chiama plage de l’Île Vierge e domina la penisola di Crozon in Bretagna. L’acqua? Cristallina. E questa caratteristica è dovuta al fondale con ciottoli bianchi; un tratto distintivo di molte baie della costa bretone. L’accesso viene però limitato per alcuni periodi così da proteggere l’ambiente. Proprio questo la rende ancora più esclusiva.