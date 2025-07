St Julian’s, la città del divertimento bagnata da un mare mozzafiato

iStock St Julian’s, la città dove mare e divertimento s'incontrano

E se vi dicessimo che esiste un luogo che sa coniugare perfettamente tutto ciò che desideriamo da una vacanza estiva? Parliamo, chiaramente, di spiagge mozzafiato e acque azzurre e cristalline, di ristoranti e offerte culinarie succulente, di negozi e botteghe di ogni genere per gli amanti dello shopping e di movida. Tutto questo in una sola città, che offre ancora molto altro, è che è situata su un’isola ad appena un’ora dall’Italia. Stiamo parlando di St Julian’s.

Conosciuta anche con i nomi di San Giuliano e San Ġiljan, questa deliziosa città maltese è situata lungo la costa dell’isola a nord della capitale La Valletta. St Julian’s non ha bisogno di molte presentazioni perché la sua fama, soprattutto per la vita notturna, l’ha trasformata con il tempo in una vera e propria mecca per tutti gli amanti della movida.

Ma la città è molto più di locali e discoteche, anche se quelle valgono da sole un viaggio. St Julian’s, infatti, vanta una posizione privilegiata, vista mare, e ospita una delle baie più suggestive di tutta l’isola di Malta. Se avete quindi in mente di fare un viaggio in questa destinazione ecco tutte le cose imperdibili da fare e da vedere.

St Julian’s: dove si trova e come raggiungere la città del divertimento a Malta

Situata a nord de La Valletta, St Julian’s è raggiungibile facilmente dalla capitale in circa venti minuti. È possibile muoversi in auto, oppure salire a bordo delle diverse linee che collegano la città agli altri punti dell’isola come Silema, Mdina, Rabat, Bugibba, Mellieħa e Golden Bay. St Julian’s è collegata anche con l’aeroporto di Malta dalle linee TD2 e TD3 che conducono in città in circa 25 minuti.

Come anticipato, si tratta di una delle destinazioni più celebri dell’isola, nonché una delle mete più frequentate dai giovanissimi per la dinamica vita notturna. Sebbene però la città sorge in un’area che è rimasta pressoché disabitata fino al XIX secolo, St Julian’s presenta oggi numerose attrattive per chi non cerca solo svago notturno ma anche un po’ di cultura, di storia e soprattutto spiagge e panorami mozzafiato.

iStock

Cosa fare e cosa vedere a St Julian’s

Tappa imperdibile per chi giunge fin qui è l’area conosciuta con il nome di Paceville, traboccante di ristoranti, di bar, di discoteche e di locali notturni. La fantastica night life di St Julian’s attira ogni anno migliaia di giovani turisti anche grazie ad alcuni tra i DJ-set più esclusivi d’Europa, e non solo nel corso della stagione estiva. Il mite clima maltese, infatti, la rende una meta molto visitata anche in primavera e in autunno.

San Giuliano ospita, inoltre, uno tra i più grandi e importanti casinò dell’isola di Malta, il Dragonara Casinò, situato all’interno di un prestigioso edificio ottocentesco perfettamente conservato e che costituisce una delle attrazioni principali della zona. A St Julian’s troverete anche un’ampia offerta di svago e divertimento per le famiglie con centri sportivi e impianti dedicati alle immersioni, cinema e strutture ludiche per tutti i gusti!

L’area di San Giuliano è rimasta pressoché disabitata sino al XIX secolo, sebbene alcune ricerche archeologiche abbiano riportato alla luce molti reperti risalenti all’età del bronzo e all’epoca romana come gli interessantissimi resti di una torre e le vestigia di un luogo di sepoltura di probabile origine saracena.

Il monumento principale di St Julian’s è senza dubbio la sua vecchia parrocchia, dedicata al santo patrono della città, San Giuliano di Sora. La chiesa venne edificata nel 1580 anche se è stata ampliata, rimaneggiata e, infine, ricostruita innumerevoli volte nel corso dei secoli. Fortunatamente per i turisti, i bei dipinti e gli affreschi originali in essa custoditi sono ben conservati e tuttora visibili.

St Julian’s: le spiagge più belle

San Giuliano è nota anche per l’aspetto naturalistico grazie alle sue incantevoli spiagge, tra le più belle di Malta, alle baie suggestive e a un paesaggio incontaminato, tutti aspetti che contribuiscono ad aumentare il fascino di questa cittadina e che, indubbiamente, rappresentano una delle principali attrattive di tutta l’isola di Malta.

Lungo l’incantevole litorale troviamo la splendida spiaggia di Sant’Andrea, caratterizzata dalla presenza di aspre formazioni rocciose, ma davvero mozzafiato è anche l’ampia spiaggia della baia di San Giorgio dotata di soffice arenaria bianca.

iStock

Uno degli scorci più suggestivi e affascinanti dell’area è l’incantevole Baia Spinola, un piccolo e antico villaggio di pescatori che vi consigliamo di visitare percorrendone a piedi le storiche stradine che conducono verso il mare.

Baia Spinola brulica di piccole pittoresche imbarcazioni e lungo la baia sono presenti alcuni bellissimi giardini, presso i quali passeggiare con calma gustandovi la quiete del luogo o sostare per trascorrere un po’ del vostro tempo accarezzati dalla dolce brezza proveniente dal mare.