Aprile in Europa ha un profumo speciale: festival nell’aria, città in fiore e strade piene di vita. Ecco 5 mete perfette da visitare

La primavera è arrivata e la si percepisce nell’aria tra giardini in fiore e tantissimi eventi all’aperto. Non è ancora alta stagione, ma l’energia è già quella delle grandi occasioni. Se state pensando di organizzare un viaggio in Europa ad aprile ecco 5 mete top tra festival musicali, arte, fiori e tradizioni.

Atene e i festeggiamenti pasquali

Poche città vivono la Pasqua come Atene. La città entra nella festa davvero, con i riti, il cibo, le chiese aperte fino a notte fonda. Il Venerdì Santo le processioni scendono nei quartieri, nei vicoli, tra i palazzi. L’atmosfera è raccolta, quasi pesante. Le strade rallentano; chi non è abituato resta un po’ sorpreso da quanto sia presa sul serio. Poi arriva la mezzanotte del Sabato Santo e cambia tutto di colpo: fuochi d’artificio, campane, candele accese che passano di mano in mano.

La domenica nei cortili e nelle taverne si arrostisce l’agnello allo spiedo, la musica accompagna il pranzo che va avanti per ore. Tra i piatti c’è anche la mageiritsa, una zuppa a base di frattaglie che si prepara dopo la liturgia notturna.

Aprile è anche uno dei momenti migliori per visitare l’Acropoli. Il caldo estivo non è ancora arrivato, i pullman di turisti nemmeno. Il clima è già buono e la città si gira con più calma. Chi volesse prolungare il viaggio in Grecia, aprile è anche un mese ragionevole per le isole prima che i prezzi salgano e i traghetti si riempiano: non a caso rientra proprio tra i nostri consigli per una vacanza al mare ad aprile.

Siviglia, per la Feria de Abril

Se c’è una città che in aprile esplode di energia, quella è Siviglia. La Feria de Abril dal 21 al 26 aprile 2026 trasforma la capitale andalusa in un enorme palcoscenico all’aperto fatto di musica, cavalli, flamenco e casette decorate.

La festa dura circa una settimana e ha radici profonde nella tradizione locale. Nella grande area fieristica compaiono centinaia di casetas, piccoli padiglioni dove si mangia, si beve e soprattutto si balla. Le donne indossano abiti da flamenco coloratissimi, gli uomini sfoggiano abiti tradizionali e carrozze trainate da cavalli attraversano le strade. Il flamenco è ovunque. Non solo negli spettacoli ufficiali, ma anche nelle danze improvvisate che nascono davanti alle casette o nelle piazze della città.

Aprile è il momento perfetto anche per esplorare Siviglia con calma: il clima è caldo ma ancora sopportabile e i profumi degli aranci in fiore riempiono le strade del centro storico. La Feria si tiene generalmente due settimane dopo la Semana Santa, anche se in alcuni anni può slittare a inizio maggio.

Amsterdam, per la festa del re e i tulipani

Ad aprile Amsterdam cambia volto. I canali si riempiono di barche decorate, i parchi diventano macchie di colore e l’intera città si prepara alla festa del Re, uno degli eventi più vivaci dei Paesi Bassi. Il 27 aprile tutto diventa arancione; è il colore nazionale e lo si vede ovunque: nei vestiti, nelle bandiere, nei mercatini improvvisati lungo i canali. La gente festeggia per strada, la musica riempie i quartieri e le barche trasformano i canali in una specie di parata galleggiante.

Ma aprile è anche il mese dei tulipani. Nei campi fuori città e nei giardini storici del Keukenhof la fioritura raggiunge il suo picco, regalando paesaggi che sembrano dipinti.

In città vale la pena dedicare qualche ora al Rijksmuseum. In primavera l’affluenza è decisamente più gestibile rispetto ai mesi estivi e si possono ammirare con più calma capolavori di Rembrandt, Vermeer e degli altri grandi maestri olandesi.

Tallinn per la music week

Per qualche giorno Tallinn diventa una capitale della musica europea. Dal 9 al 12 aprile 2026 la Tallinn Music Week invade la città trasformandola in un enorme festival diffuso. Oltre ai concerti la piattaforma creativa unisce musica, design, tecnologia e gastronomia. I live si svolgono nei club, certo, ma anche in spazi inattesi: gallerie d’arte, teatri indipendenti, cortili nascosti e perfino mezzi pubblici.

Il programma è volutamente eclettico. Si passa dall’elettronica sperimentale al pop alternativo, dalla musica classica contemporanea al jazz. Sul palco salgono artisti emergenti provenienti da tutta Europa e spesso anche da altre parti del mondo.

Copenaghen per la riapertura dei giardini Tivoli

Tra le mete top da visitare in Europa ad Aprile c’è Copenaghen. Perché? Dal 7 aprile 2026 riaprono i giardini Tivoli che non sono aperti tutto l’anno. Con l’apertura tornano le giostre, i chioschi, le fontane. E le luci, soprattutto. Il parco si trova nel centro della città, a pochi passi dalla stazione centrale, e nelle prime settimane di stagione si riempie rapidamente: famiglie, comitive, turisti, ma anche coppie che ci vanno da vent’anni e continuano ad andarci.

Tra le attrazioni più vecchie ci sono le montagne russe in legno del 1914, ancora funzionanti. Il Pantomime Theatre porta avanti una tradizione di spettacoli in maschera che risale all’Ottocento. Sul fronte gastronomico l’offerta è ampia, dalla cucina danese tradizionale a proposte più contemporanee, con diverse opzioni per chi non mangia carne. Da questo mese in poi il parco diventa anche un piccolo circuito musicale: jazz, blues, pop, i concerti del venerdì sera, all’aperto, attirano pubblico da tutta la città.