Tra i monumenti da non perdere in Spagna per chi raggiunge Pamplona c'è la Ciudadela, una fortezza costruita da re Filippo II per motivi di difesa militare

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Visitare la Ciudadela de Pamplona

La Spagna è molto più di una visita toccata e fuga a Barcellona e Madrid. La nazione ha tanto da offrire in località come Pamplona che propongono monumenti storici e culturali di rilievo. Un esempio? La Ciudadela de Pamplona: si tratta della fortezza della città ed è conosciuta per essere un capolavoro di ingegneria militare rinascimentale. Non si tratta semplicemente di una struttura dal passato difensivo, oggi è stato riconvertito per essere uno spazio culturale e ricreativo.

Se hai in programma una visita a Pamplona metti in calendario qualche ora da trascorrere alla Ciudadela de Pamplona esplorando i bastioni, i camminamenti, i giardini e tutto ciò che c’è da scoprire qui.

La storia della Ciudadela de Pamplona

La fortezza è stata costruita a Pamplona nel 1571 per volere del re Filippo II. La famiglia reale voleva rafforzare i confini settentrionali minacciati dalla presenza della Francia. La posizione è infatti strategica: si trova lungo la frontiera ed è stata costruita con il supporto di Giacomo Palearo conosciuto come El Fratìn, architetto italiano che ha applicato i canoni architettonici rinascimentali utilizzati nel settore militare del Belpaese. La struttura vanta una pianta pentagonale con cinque bastioni per offrire una difesa più efficace contro le artiglierie nemiche.

Con il passare del tempo però il mondo militare ha lasciato spazio ad una struttura culturale passando da edificio di difesa dopo l’invasione napoleonica ad una proposta dal valore architettonico a partire dal XX secolo. Oggi è stato avviato un importante processo di recupero e riconversione per poterla trasformare in un polmone verde in città, oltre ad ospitare eventi culturali di rilievo.

Fonte: iStock

Visitare la Ciudadela de Pamplona

La Ciudadela rappresenta uno dei migliori esempi di architettura militare a bastioni ancora esistenti in Europa; ogni suo angolo racconta una storia fatta di ingegno, tecnica e attenzione ai dettagli. I bastioni, dotati di gallerie sotterranee e passaggi nascosti, permettevano una difesa articolata e sorprendentemente moderna per l’epoca. Le mura, ancora perfettamente conservate, mostrano tracce dei vari stili e delle modifiche apportate nei secoli successivi, offrendo al visitatore un viaggio visivo attraverso l’evoluzione della tecnica militare.

Oggi il passato bellico è stato lasciato alle spalle. Ecco perché i numerosi turisti ogni anno hanno l’opportunità di passeggiare all’interno mixando la scoperta della struttura e delle mura con un angolo di relax nel verde. In estate il calendario eventi della cittadina si anima: il fossato diventa teatro di rappresentazioni teatrali e concerti mentre gli spazi aperti e i giardini danno la marcia in più offrendo un angolo di ombra e relax.

Dove si trova e come raggiungerla

La Ciudadela de Pamplona si trova nel centro storico di Pamplona e per questo è davvero facile raggiungerla sia a piedi sia con bus e mezzi pubblici. La tappa, imperdibile, mostra la conservazione della costruzione militare del XVI secolo.

Info utili

Una buona notizia per i viaggiatori che programmano una vacanza in Spagna? L’ingresso alla Ciudadela di Pamplona è gratuito. La struttura, aperta tutto l’anno, ha orari che variano a seconda della stagione e consultabili sul sito del turismo locale. Il monumento si raggiunge facilmente, sia a piedi sia con i mezzi pubblici e come consiglio in più è preferibile visitare il portale dedicato con un calendario completo degli eventi organizzati. L’ufficio del turismo offre, periodicamente, visite guidate gratuite per scoprire più curiosità e dettagli sul monumento e il suo passato.