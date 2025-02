Il Carnevale di Sciacca 2025

Alla scoperta di uno dei carnevali più belli d'Italia, dove la tradizione antica incontra la modernità, per uno spettacolo a dir poco unico, per grandi e bambini.

Fonte: Tamara Smekhova Carro allegorico del Carnevale di Sciacca

Per chi ama il Carnevale e la sua allegria, non può assolutamente perdersi una delle manifestazioni più antiche ed affascinanti della regione Sicilia e di tutta Italia: il Carnevale di Sciacca.

Si parla di un evento che ogni anno è in grado di attirare migliaia di visitatori, sia nazionali, che internazionali, e la nuova edizione in arrivo nel 2025 si preannuncia come una festa particolarmente speciale, grazie ad eventi e celebrazioni in grado di mettere in risalto la tradizione locale.

Storia del Carnevale di Sciacca

Il carnevale di Sciacca è un evento che affonda le sue radici in epoche decisamente lontane dalle nostre, e non è da meno ai carnevali storici più belli d’Italia. Le prime testimonianze di questa festa risalgono addirittura al lontano Diciassettesimo secolo, quando il carnevale era caratterizzato principalmente da balli in maschera, spettacoli teatrali e vivaci sfilate per le vie della città.

Nel corso degli anni questo evento si è arricchito e sono stati aggiunti diversi elementi caratteristici, fra cui la figura distintiva del Carnevale di Sciacca, ovvero Peppe Nappa. È la maschera simbolo della città, che con il suo abito azzurro ed il cappello a punta raffigura un servo pigro e goloso della commedia dell’arte siciliana. Oltre alla tradizionale maschera di Peppe Nappa, sfilano tra le vie della città numerosi e bellissimi carri di cartapesta, delle vere e proprie opere d’arte, colorati ed in grado di affascinare grandi e bambini.

L’edizione 2025 del Carnevale a Sciacca si svolgerà in cinque giornate, ognuna delle quali ricca di eventi e festeggiamenti vari.

Il 15 Febbraio inizia la festa ! Sul palco allestito in Piazza Scandaliato verranno presentati i gruppi mascherati dei diversi carri allegorici, in concorso per vincere il premio come miglior carro del Carnevale di Sciacca 2025.

Sabato 22 Febbraio si tiene, invece, la cerimonia di apertura del Carnevale, giorno in cui il Sindaco consegna le chiavi della città a Peppe Nappa, gesto che dà inizio alla sfilata e allo spettacolo pomeridiano dei carri allegorici. Durante la giornata ci sono anche spettacoli per bambini e ragazzi, oltre che una seconda sfilata serale.

Il giorno seguente, Domenica 23 Febbraio , è una giornata tutta da dedicare ai bambini. Prende vita il Carnevale dei Bambini , con spettacoli d’animazione e baby dance. Inoltre, sempre per i più piccoli, il Carnevale di Sciacca ospita Carolina Benvenga ed il Carolina Show , uno spettacolo amato da tutti i bambini. A seguire, in serata, la sfilata dei carri allegorici tra le vie cittadine.

Venerdì 28 Febbraio , oltre alla sfilata e lo spettacolo pomeridiano, è il giorno dello Special Guest di questa edizione del Carnevale a Sciacca: Dargen D’Amico si esibisce in concerto.

Sabato 1 Marzo e Domenica 2 Marzo sono gli ultimi giorni di questa edizione del 2025, con le consuete sfilate dei carri allegorici, al pomeriggio e alla sera, ma anche molti spettacoli per grandi e bambini. Tra questi lo show di Salvo & Giorgia + mamma Cinzia , personaggi amati dai bambini, e la proclamazione del carro allegorico vincente A fine serata, per sancire la definitiva chiusura del Carnevale di Sciacca, il rogo di Peppe Nappa , dopo la riconsegna delle chiavi della città.

Eventi 2025 del Carnevale a Sciacca

Durante le giornate del carnevale, il centro storico di Sciacca si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto e tutto si trasforma grazie all’atmosfera allegra e divertente di maschere e carri allegorici. Ecco quali sono gli eventi da non perdere.

Spettacoli ed eventi per grandi e bambini

In due delle principali piazze della città è presente il Kids Village, dove spettacoli di animazione per bambini, artisti di strada, baby dance e fotografi la fanno da padrona, ma anche il Luna Park, adatto a tutte le età, e diversi spettacoli. Fra questi il concerto di un’artista come Dargen D’Amico, il 28 Febbraio, ma anche il Nanà Carneval Show, il 22 Febbraio, uno spettacolo musicale con gli inni più famosi del Carnevale di Sciacca. A questi si aggiungono i già citati eventi per bambini con Carolina Benvenga e Salvo & Giorgia + mamma Cinzia.

I carri allegorici di Sciacca

Il fulcro del Carnevale è senza dubbio la presenza di questi maestosi carri allegorici. Creazione ed opere d’arte frutto dell’ingegno, della creatività e del lavoro meticoloso messo in opera dagli artigiani locali. Si tratta di carri realizzati in cartapesta, che rappresentano scene satiriche e temi d’attualità, caratterizzati da un mix di ironia e critica sociale.

Come accennato in precedenza, questi carri sfileranno due volte al giorno, per una sfilata pomeridiana ed una serale, nelle giornate di Sabato 22 Febbraio, giorno in cui si tiene la cerimonia di apertura, Domenica 23 e Venerdì 28 Febbraio, Sabato 1 e Domenica 2 Marzo, giorno di chiusura del Carnevale di Sciacca e nel quale avverrà la premiazione del carro più bello della manifestazione.

Biglietti del Carnevale di Sciacca

Per non perdersi queste giornate di festa in Sicilia e vivere appieno il Carnevale di Sciacca, è necessario munirsi di un biglietto d’ingresso, che è acquistabile online sia sul sito ufficiale della manifestazione, sia sul portale TicketSms. Per chi preferisce canali di vendita tradizionali, sul sito ufficiale del Carnevale è presente una lista di diversi punti vendita fisici o ai botteghini lungo il circuito.

Il prezzo d’ingresso del biglietto giornaliero è di 8,00€, che comprende 7,00€ per il biglietto ed 1,00€ di diritti di prevendita. Per chi vuole partecipare a tutte e cinque le giornate e non vuole perdersi assolutamente niente di questo bellissimo Carnevale, allora è possibile acquistare un abbonamento per le 5 giornate al prezzo di 15,00€, comprensivo di 13,00€ per l’abbonamento e 2,00€ di diritti di prevendita.

Possono entrare gratuitamente tutti i bambini alti meno di 120 cm di altezza, tutti i residenti all’interno del circuito, professionisti, dipendenti e titolari di attività all’interno del circuito e disabili con accompagnatore.

Come raggiungere il Carnevale di Sciaccia



Sciacca è una bellissima città della costa sud della Sicilia, facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

Nello specifico, per chi proviene da Palermo in auto, basta seguire l’autostrada A29 per Mazara del Vallo e poi proseguire fino a Sciacca dall’uscita Castelvetrano. Per chi predilige i mezzi pubblici, invece, sono presenti diverse compagnie di autobus che collegano Sciacca alle principali città come Palermo, Agrigento e Trapani. Per tutti coloro che desiderano visitare questa splendida terra della Sicilia e vivere le bellezze del Carnevale di Sciacca, gli aeroporti più vicini sono quelli di Palermo e Trapani. Una volta atterrati, basterà prendere un bus e proseguire verso la destinazione finale.

Il Carnevale di Sciacca 2025 è un evento imperdibile e dall’antica tradizione. Non resta altro che scegliere i giorni ideali per far parte di questa bellissima festa ed immergersi nella cultura siciliana, tra colori, canzoni e sapori indimenticabili. Un’esperienza unica, per grandi e bambini.