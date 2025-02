Carnevale a Colonia: una delle feste più lunghe del mondo

Fonte: iStock Carri durante il Carnevale a Colonia

Colonia è la quarta città più grande della Germania e vanta una delle feste più lunghe al mondo: il Carnevale. Le celebrazioni, che si protraggono per così tanti mesi, sono state inserite all’interno di un periodo ben preciso che i tedeschi chiamano “la quinta stagione”. Il Carnevale a Colonia, o “Fastnacht”, è uno dei più importanti oltre che tra i più antichi: nel 2025, infatti, celebra i suoi 200 anni di vita.

Solitamente, i cittadini organizzano una parata lunga più di 6 chilometri e la festività culmina nel Rosenmontag (“Lunedì delle Rose”), il giorno considerato più importante durante il quale i tre simboli del Carnevale (il Principe, il Contadino e la Vergine) sfilano per le strade. Qual è la storia di questo evento e quali sono le iniziative in programma per quest’anno? Se state organizzando un viaggio a Colonia, queste sono le informazioni di cui avrete bisogno.

Storia del Carnevale a Colonia

Seppur le radici del Carnevale a Colonia siano molto più antiche perché risalenti ai tempi pagani, l’evento come lo conosciamo oggi ha cominciato a esistere solamente nel 1823, quando venne fondato il Comitato del Festival. Quell’anno venne organizzata la parata inaugurale del Carnevale, un’occasione anche per protestare contro l’occupazione prussiana della città. I partecipanti indossavano pompose uniformi militari come modo per prendere in giro il simbolo dell’esercito prussiano.

Quest’atmosfera un po’ ironica, con accenni di umorismo nero, resiste nelle celebrazioni attuali tanto che non è impossibile vedere, durante la sfilata, carri allegorici che raffigurano temi politici e sociali, spesso affrontati in modo oscuro o scherzoso.

Un’altra caratteristica che resta invariata dai Carnevali originali è la presenza di tre maschere: il Principe, ossia la figura che guida le sfilate per tutta la settimana, il Contadino, un simbolo della vecchia città, e la Vergine, che rappresenta “la mamma protettiva” di Colonia, sempre interpretata da un uomo vestito da donna.

Colonia è famosa nel mondo per il suo Carnevale, tra i più vivaci e festosi d’Europa, con le sue infinite sfilate, balli e feste goliardiche. Il Carnevale è iniziato ufficialmente l’11 novembre 2024 alle ore 11:11 nell’Alter Markt (Mercato Vecchio) e continua fino alla sera del Martedì Grasso.

Queste sono le prossime date:

Weiberfastnacht (Giovedì delle Donne): giovedì 27 febbraio 2025;

Karnevalsfreitag (Venerdì di Carnevale): venerdì 28 febbraio 2025;

Karnevalssamstag (Sabato di Carnevale): sabato 1 marzo 2025;

Karnevalssonntag (Domenica di Carnevale): domenica 2 marzo 2025;

Rosenmontag (Lunedì delle Rose): lunedì 3 marzo 2025;

Veilchendienstag (Giovedì Grasso): martedì 4 marzo 2025

Mercoledì delle Ceneri: mercoledì 5 marzo 2025.

Eventi 2025 del Carnevale a Colonia

Il Carnevale a Colonia è una di quelle esperienze da fare una volta nella vita se visitate la Germania in questo periodo dell’anno. Lo spirito di questo evento scorre profondamente nel sangue dei suoi abitanti e l’entusiasmo è palpabile durante ogni iniziativa. Cosa prevede, nel dettaglio, il programma di quest’anno?

Il Giovedì delle Donne

Il Carnevale a Colonia inizia il 27 febbraio per il Giovedì delle Donne o Weiberfastnacht. Durante questa giornata, in molti quartieri della città, le aziende organizzano le proprie feste, i negozi rimangono chiusi e i festaioli in costume si riversano a celebrare nelle loro associazioni, nei pub preferiti o con gli amici. Il divertimento inizia al mattino presto e continua fino a tarda notte nell’Altstadt (Città Vecchia) e nel popolare quartiere di Südstadt. Vi consigliamo di non indossare la cravatta perché, secondo la tradizione, le “donne pazze” potrebbero tagliarvela!

Il Venerdì di Carnevale

Il Venerdì di Carnevale, in programma per il 28 febbraio, prevede la sfilata delle associazioni locali nel centro della città. Qui gli artisti festeggiano fino a tarda sera, mentre il sabato mattina successivo, l’associazione di Carnevale “Kölsche Funke rut-wieß vun 1823” organizza la sua sessione all’aperto “Funkenbiwak” sul Neumarkt (Nuovo Mercato).

Sabato e domenica di Carnevale

Sabato 1° marzo si terrà l’attesissima parata di Carnevale alternativa dove si fa satira politica e sociale. Qui non è necessario registrarsi in anticipo, potete indossare il vostro costume e parteciparvi spontaneamente. Questa tradizione, resa ufficiale nel 1991, ha origini molto più antiche risalenti al 1860.

La domenica successiva, invece, ci saranno le sfilate scolastiche e le Veedelszüge (sfilate locali), nonché più sessioni di Carnevale con discorsi umoristici, canti e allegria.

Lunedì delle Rose

Questo è sicuramente uno degli eventi più attesi del Carnevale a Colonia, al quale partecipano ogni anno oltre un milione di persone. Il Lunedì delle Rose, in programma per il 3 marzo, prevede una sfilata che attraversa il centro della città, una tradizione risalente al 1823 che vede protagonisti carri allegorici, gruppi a piedi e di danza e bande musicali. Durante la parata, dai carri vengono lanciate sul pubblico circa 300 tonnellate di dolciumi e circa 300.000 fiori (da qui il nome dell’evento, il Lunedì delle Rose). Alla fine della parata arriva anche il personaggio del Principe.

Giovedì Grasso

L’ultimo giorno del Carnevale è il Giovedì Grasso, dove le più grandi parate di quartiere sfilano attraverso Nippes, Ehrenfeld e Mülheim, divertendo ogni anno oltre 200.000 spettatori entusiasti. Durante la cerimonia serale, invece, verrà bruciato il Nubbel di fronte a molti pub, una figura simile a uno spaventapasseri imbottita di paglia, per decretare la fine della “quinta stagione”.

Il Nubbel rappresenta un capro espiatorio che si porta via tutti gli eccessi della stagione del Carnevale mentre brucia fino a diventare cenere e riporta i partecipanti a uno stato di innocente dimenticanza.