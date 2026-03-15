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iStock Bellissima veduta panoramica della spiaggia di Bellaria Igea Marina

Bellaria Igea Marina è una di quelle località che raccontano la storia stessa delle vacanze al mare in Italia: fin dai primi anni del Novecento, infatti, questa cittadina della Riviera Adriatica è diventata una delle mete balneari più amate, capace di unire l’atmosfera vivace della costa romagnola con un’accoglienza autentica che da sempre rappresenta il suo vero punto di forza.

Nel corso del tempo, ha saputo evolversi senza perdere la propria identità. La Bandiera Blu, ottenuta per la qualità delle acque e dei servizi, testimonia l’attenzione verso l’ambiente e il turismo sostenibile, mentre il riconoscimento ricevuto per due anni consecutivi come luogo ideale per l’accoglienza sottolinea la capacità di far sentire ogni ospite davvero benvenuto.

Il mare digrada con dolcezza verso la riva e la spiaggia, ampia e ben attrezzata, è perfetta per chi viaggia con bambini. Ma Bellaria Igea Marina non è soltanto mare: tra parchi urbani, strutture sportive, spettacoli, negozi e locali dove fermarsi per un aperitivo o una cena, offre innumerevoli occasioni per vivere appieno la permanenza.

Cosa vedere e fare a Bellaria Igea Marina

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Il modo migliore per iniziare a scoprirla è passeggiare lungo i viali del centro: sia a Bellaria sia a Igea Marina molte strade sono state trasformate in isole pedonali alberate, ideali per passeggiare con calma tra negozi, boutique e caffè all’aperto. La vita scorre con il ritmo rilassato tipico della Riviera: famiglie che passeggiano al tramonto, vetrine illuminate, tavolini all’aperto e il profumo del mare che accompagna ogni passo.

Poco distante dal porto canale di Bellaria ecco uno dei simboli storici, la Torre Saracena che, costruita nel Seicento, faceva parte del sistema difensivo realizzato lungo la costa per proteggere il territorio dalle incursioni dei pirati turchi, che in quell’epoca minacciavano spesso le comunità costiere dell’Adriatico. Oggi ospita il Museo delle Conchiglie, una collezione malacologica ricca di reperti provenienti da diverse parti del mondo.

Nella stessa area merita una visita anche il Museo della Storia e della Memoria di Bellaria Igea Marina, che racconta le vicende della città grazie a documenti, immagini e testimonianze del passato.

Proseguiamo verso Bellaria Cagnona, al termine di Via Panzini, e incontriamo la Casa Rossa, dimora estiva dello scrittore Alfredo Panzini: l’elegante villa, restaurata di recente, rappresenta uno dei principali riferimenti culturali. Nel grande parco, durante la stagione estiva, si tengono incontri con autori, presentazioni di libri ed eventi che la trasformano in un vivace punto di incontro per appassionati di letteratura.

Bellaria vanta anche alcune curiosità capaci di sorprendere chi ama scoprire luoghi insoliti. Una delle più originali è, senza dubbio, la Casa delle Conchiglie, visibile dall’esterno in Via Nicolò Zeno. Le pareti, il pozzo e svariate superfici della struttura sono completamente ricoperti da gusci di conchiglia applicati uno ad uno dal proprietario. Il risultato è una decorazione unica, che rende la casa una piccola opera d’arte spontanea e davvero singolare.

Un’altra zona di grande impatto è la Borgata Vecchia, il nucleo più antico che, in epoca medievale, era una stazione di posta lungo la Via Romea, l’antico itinerario di pellegrinaggio che collegava l’Europa del Nord a Roma e attraversava il fiume Uso proprio in questo punto. Dal 2018, è stata trasformata in una Galleria d’Arte a cielo aperto permanente: pittori e scultori provenienti da diversi Paesi hanno contribuito a creare un percorso artistico di murales, dipinti e installazioni che animano le facciate degli edifici e gli spazi pubblici.

Gli amanti della natura possono poi dedicare del tempo ai Sentieri per l’Uso, un percorso ciclopedonale che segue l’argine del fiume Uso fino a raggiungere San Mauro Pascoli. Si tratta di una passeggiata di circa sei chilometri immersa in un paesaggio tranquillo e verde, perfetta per allontanarsi per qualche ora dal movimento della spiaggia.

Durante il cammino è facile incontrare varie specie di uccelli: tra le più affascinanti vanno menzionate l’airone cinerino e il piccolo martin pescatore, che proprio lungo questo tratto di fiume trova uno dei suoi habitat preferiti.

Bellaria Igea Marina, Communities in Bloom

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Non dimentichiamo che Bellaria Igea Marina è l’unica città italiana a far parte di Communities in Bloom – Comunità in Fiore, un’organizzazione canadese senza scopo di lucro impegnata nella promozione dell’abbellimento urbano, della sostenibilità ambientale e della qualità della vita nelle comunità.

Il programma incoraggia le città partecipanti a valorizzare gli spazi verdi, migliorare il paesaggio urbano e rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Tramite sfide nazionali e internazionali, volontari, amministrazioni e imprese collaborano per rendere i luoghi più curati, accoglienti e sostenibili.

L’adesione a un simile progetto riflette alla perfezione l’identità di Bellaria Igea Marina: una città che ha scelto di investire non solo sul turismo balneare, ma anche sulla qualità degli spazi pubblici, sulla cura del verde e sul coinvolgimento attivo dei cittadini.

Dove si trova e come arrivare

Bellaria Igea Marina si trova nel cuore della Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna, a circa trentacinque chilometri a sud di Ravenna e a quattordici chilometri a nord di Rimini.

Se viaggiate in automobile potete percorrere l’autostrada A14 e uscire al casello di Rimini Nord, da cui seguire le indicazioni per Bellaria Igea Marina. Il tragitto è breve e ben segnalato.

La località è ben collegata anche con il trasporto pubblico. Dalle principali città dell’Emilia-Romagna partono autobus con collegamenti frequenti, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica. Inoltre, Bellaria dispone di una stazione ferroviaria, lungo la linea Rimini–Ravenna.