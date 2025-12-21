Tra borghi, piazze e città d’arte, l’Epifania in Italia diventa un racconto fatto di luci, riti antichi, dolciumi, feste popolari e atmosfere senza tempo

iStock Canottaggio delle streghe alla Regata della Befana a Venezia

L’Epifania italiana, celebrata il 6 gennaio, è una delle feste più sentite e caratteristiche del calendario tradizionale. Legata alla leggenda della Befana, la simpatica vecchietta che porta dolci, carbone e sorprese ai bambini, questa giornata può trasformarsi in un vero e proprio motivo di viaggio attraverso borghi e città d’Italia.

Dalle grandi rievocazioni storiche ai festival popolari, passando per eventi folkloristici e spettacoli all’aperto, l’Italia celebra l’Epifania con iniziative che attirano visitatori da ogni parte del Paese e dall’estero. Ecco gli eventi più belli e significativi della Befana 2026 in Italia, perfetti per un’esperienza di viaggio ricca di divertimento e tradizione.

Festa Nazionale della Befana (PU)

Una delle celebrazioni più iconiche legate all’Epifania si tiene ad Urbania, nelle Marche, cittadina riconosciuta come “casa ufficiale della Befana”. Qui, dal 4 al 6 gennaio 2026, si svolge la 29° edizione della Festa Nazionale della Befana, un evento suggestivo che trasforma il centro storico in un vero e proprio villaggio incantato dedicato alla figura della Befana.

Le strade si animano di luci, spettacoli di strada, musica e bancarelle colorate. Un momento clou è la discesa della Befana dalla torre campanaria e il tradizionale lancio di dolci.

I visitatori possono anche esplorare la Casa della Befana, un allestimento che permette di immergersi nel mito, con laboratori creativi, postazioni per scrivere letterine e spazi tematici dedicati alla magia della festività.

Questo evento è perfetto per chi desidera vivere la Befana con i propri figli oppure scoprire una delle tradizioni italiane più amate e radicate, tra folklore popolare, spettacolo e coinvolgimento diretto del pubblico.

Regata delle Befane (VE)

A Venezia, l’Epifania è sinonimo di Regata delle Befane, un evento unico nel suo genere che si svolge ogni 6 gennaio sul Canal Grande. In questa simpatica competizione, giunta alla 45° edizione, cinque concorrenti, le Befane, si sfidano con costumi e colori originali, trasformando le tradizionali imbarcazioni veneziane in protagoniste di una gara festosa e scenografica.

La manifestazione è in programma alle ore 11 ma l’evento inizierà prima, alle 8:30 con la vestizione delle Befane e alle 10 con il corteo che accompagnerà le concorrenti sul campo di regata. Alle 10:30 all’arrivo a Rialto verrà esposta la calza gigante.

L’atmosfera è giocosa e festiva, perfetta per famiglie e per chi desidera visitare Venezia in un giorno speciale, tra folklore locale, suggestione acquatica e un tocco di pura allegria.

Il Tuffo della Befana (RA)

Sulla costa adriatica di Cervia (in particolare nella località di Tagliata), il 6 gennaio 2026 si celebra Il Tuffo della Befana, un appuntamento sportivo e folkloristico che unisce tradizione e spirito di avventura.

Ogni anno (durante il pomeriggio), nuotatori coraggiosi e famiglie si ritrovano sulla spiaggia in costume per un tuffo collettivo nel mare invernale, simbolo di energia, positività e benvenuto al nuovo anno. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno stesso e il travestimento più bello vincerà un premio.

Oltre al tuffo vero e proprio, la giornata è ricca di momenti di festa e sport per tutti: pedalata e camminata della Befana, artisti di strada, giochi sulla spiaggia, mercatini, spettacoli per bambini e animazione rendono questo evento un’occasione di incontro e divertimento. È un’esperienza particolare per chi ama le tradizioni fuori dal comune e desidera vivere la Befana all’insegna della spensieratezza e della condivisione.

Befana in Riviera (RN)

La Riviera di Rimini celebra l’Epifania con una serie di eventi che si svolgono lungo le località del territorio, come Bellaria‑Igea Marina, Riccione, Cattolica, Verucchio e Misano Adriatico.

Il 6 gennaio 2026 è il giorno in cui la Befana vola sulla Riviera, portando con sé dolci, animazione e momenti di festa per famiglie e bambini.

La programmazione include tornei sportivi, esibizioni di pattinaggio sul ghiaccio, spettacoli musicali e intrattenimenti vari nelle piazze principali. In molte località la Befana fa visita ai più piccoli, distribuendo caramelle e sorprese.

Questa festa sulla Riviera è ideale per chi vuole combinare la tradizione dell’Epifania con attività dinamiche e divertenti in un contesto vivace e festoso, tipico della Romagna.

Cavalcata dei Re Magi (FI)

In Toscana, l’Epifania viene celebrata con la suggestiva Cavalcata dei Magi, una rievocazione storica che si svolge il 6 gennaio per commemorare l’arrivo dei Re Magi. Il corteo partirà alle ore 14:30 da Piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve e raggiungerà Piazza Verdi a San Francesco di Pelago.

Centinaia di figuranti in costumi rinascimentali e medievali, provenienti da tutta la Toscana, animano le strade, accompagnando i Re Magi a cavallo che portano oro, incenso e mirra.

iStock

La Befana del Maggi (BO)

Il 5 gennaio 2026, nella frazione di Maggi, vicino a Sant’Agata Bolognese, si svolge una delle tradizioni più suggestive legate all’Epifania: La Befana del Maggi. La festa, che risale al 1973, ruota intorno al rogo di un palo alto circa trenta metri, rivestito di legna e paglia, che viene acceso al tramonto tra spettacoli pirotecnici e musica. Per giorni, la comunità locale lavora alla realizzazione di questa imponente struttura, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

La giornata prevede anche una festa gastronomica con piatti tipici emiliano‑romagnoli come crescentine, salumi e vin brulé, offrendo un’occasione per vivere i sapori locali. I più piccoli possono incontrare la Befana e ricevere dolci e caramelle, rendendo l’evento ideale per famiglie e bambini. La combinazione di fuoco, tradizione e divertimento rende la Befana del Maggi una delle celebrazioni più affascinanti dell’Epifania in Emilia-Romagna.

Arriva la Befana a Roma (RM)

A Roma, il 6 gennaio è una giornata ricca di appuntamenti legati alla Befana, che culminano nel celebre “Arriva la Befana” a Piazza Navona. La storica piazza si trasforma in un grande mercato festivo con bancarelle, dolci tradizionali, giocattoli e animazione per bambini. Nel corso della giornata la Befana fa la sua apparizione ufficiale tra cori, musica e allegria, distribuendo caramelle e regali ai più piccoli presenti.

iStock

Accanto al mercato e alla figura folkloristica della Befana, Roma offre anche eventi collaterali dedicati alla famiglia, come spettacoli di strada, musica dal vivo e laboratori creativi, creando così un’atmosfera festosa nel cuore della capitale. Questo appuntamento è ideale per chi ama combinare la visita delle bellezze artistiche di Roma con la vivacità delle tradizioni popolari italiane.