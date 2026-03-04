iStock Vista area di Lido Adriano, Ravenna

Ravenna è ufficialmente Capitale Italiana del Mare 2026, un riconoscimento prestigioso che pone la città romagnola al centro delle politiche italiane dedicate alla valorizzazione delle comunità costiere e della cultura del mare. La proclamazione è avvenuta mercoledì 4 marzo 2026 nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, durante una cerimonia istituzionale.

Questo titolo rappresenta una grande occasione per Ravenna, che si prepara a promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla piena valorizzazione del suo rapporto con il mare. La nomina si inserisce in un più ampio impegno nazionale per la tutela e la fruizione sostenibile delle risorse marine, coinvolgendo istituzioni, imprese e comunità locali in attività culturali, ambientali ed economiche.

Che cos’è la “Capitale Italiana del Mare” e perché ha vinto Ravenna

Il titolo di Capitale Italiana del Mare è stato istituito per promuovere la cultura marittima italiana, valorizzando il ruolo sociale, economico e ambientale delle comunità costiere. Si tratta di un riconoscimento assegnato dal Governo attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di selezionare la città che meglio interpreta una visione integrata del mare come risorsa da tutelare e promuovere.

Nel 2026 Ravenna è stata scelta tra le varie città candidate, tra cui anche realtà storiche e turistiche come Ancona, Brindisi, Taranto, Gaeta, Riccione, Santa Cesarea Terme e Policoro. La giuria ha valutato i progetti di candidatura sulla base di criteri quali innovazione, sostenibilità nell’uso delle risorse marine, tutela della biodiversità, coinvolgimento sociale, diffusione della conoscenza del mare e impatto sul territorio.

Al comune vincitore viene assegnato un contributo di 1 milione di euro destinato alla realizzazione delle attività previste nel dossier presentato durante la fase di candidatura. Questo contributo servirà a finanziare iniziative volte a promuovere la cultura del mare, la tutela della risorse e lo sviluppo della “blue economy”, ossia l’economia legata alle attività marine e costiere.

La proclamazione è stata fatta dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di dare alle città costiere un ruolo strategico nelle politiche nazionali, con un approccio che superi la tradizionale stagionalità e valorizzi il mare tutto l’anno.

Ravenna guarda al futuro, cosa cambia per la città

Per Ravenna, vincere il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026 rappresenta un vero e proprio trampolino di visibilità turistica e culturale. La candidatura della città ha puntato non solo sulle sue splendide coste e lidi, ma su una visione che integra turismo, economia e tutela dell’ambiente marino.

Il riconoscimento consente alla città di sviluppare progetti di lungo respiro sul fronte della cultura marittima, della sostenibilità ambientale e delle iniziative di promozione territoriale. L’obiettivo è trasformare Ravenna non solo in una destinazione balneare di qualità, ma anche in un modello di riferimento per le comunità costiere italiane.

Inoltre, la scelta di Ravenna come Capitale Italiana del Mare conferma il crescente ruolo della città bizantina nel panorama turistico nazionale: una località che unisce storia, arte, cultura e, ora più che mai, una forte identità legata al mare.